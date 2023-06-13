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Бійці 53 ОМБр з високоточного снаряду "Excalibur" знищили польовий склад з боєприпасами окупантів. ВIДЕО

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади високоточним снарядом M982 "Excalibur" знищили російський польовий склад з боєприпасами на Донеччині.

Відповідне відео знищення польового складу з боєприпасами оприлюднили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих російських окупантів: "Як вам, суки, контрнаступ?". ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7322) Донецька область (8558) 53 окрема механізована бригада (119) склад БК (62)


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Топ коментарі
+22
Феєрічно.
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13.06.2023 16:28
+19
Я позавчора на дачі мурашок викурював. Якесь мастило купив, а то фундамент почали точити. Так мурашки точно як оті кацапи після того як я намастив почали тікати
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13.06.2023 16:31
+11
Гібрид таргана з опаришем.
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13.06.2023 16:37
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Феєрічно.
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13.06.2023 16:28 Відповісти
Я позавчора на дачі мурашок викурював. Якесь мастило купив, а то фундамент почали точити. Так мурашки точно як оті кацапи після того як я намастив почали тікати
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13.06.2023 16:31 Відповісти
Гібрид таргана з опаришем.
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13.06.2023 16:37 Відповісти
Вражаюче.
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13.06.2023 16:35 Відповісти
Нажаль *********** в рашистів дуже багато. Я читав, що від СРСР їм залишилося 360 000 вагонів ***********.
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13.06.2023 16:39 Відповісти
Одна проблема порох живёт только 20 лет максимум и все совковые боеприпасы отгнили ещё в 1997.
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13.06.2023 16:42 Відповісти
більшість від того, що залишилася від совку, вже не придатне до використання, або навіть не просто не придатне, а небезпечне. кацапи за 30 років наклепали нового і багато.
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13.06.2023 16:43 Відповісти
Да їм похер на небезпеку. В рашистів навіть снаряди 2023 року випуску непридатні:

Міноборони Росії надіслало браковані снаряди окупантам на Брянщині - ЦНС

https://news.liga.net/ua/politics/news/minoborony-rossii-otpravilo-brakovannye-snaryady-okkupantam-v-bryanskoy-oblasti-tsns
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13.06.2023 16:48 Відповісти
Від СРСР і нам дісталося - 6 тис. танків, 1,5 тис. літаків тощо. А *********** море, - то вони вибухали напередодні війни.
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13.06.2023 17:49 Відповісти
Не так:

https://uainfo.org/blognews/509035-chem-zanimalsya-obama-v-donecke-foto-i-ego-lichnye-vospominaniya.html Чем занимался Обама в Донецке: фото и его личные воспоминания (uainfo.org)
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13.06.2023 20:16 Відповісти
І що не так ? утилізація теж потрібна
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13.06.2023 22:25 Відповісти
Це було знищення *********** на замовлення хуьла - одразу після першого майдану
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13.06.2023 23:02 Відповісти
У сенсі ? Обама приїхав за завданням Ху..ла ?
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15.06.2023 12:12 Відповісти
саме так! Сенатор Обама приїхав роззброювати Україну. Не рашу, а Україну. Відразу після помаранчевої революції, яка дуже налякала хуьла. А в Німеччині в цей же час, хуьло наказав !канцлеру! піти завчасно з посади в Газпром - щоб будувати трубу в обхід України = підготовка до війни.
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15.06.2023 19:58 Відповісти
Dast ist uht aht!
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13.06.2023 16:41 Відповісти
Ты хоть какой-нибудь язык знаешь ?
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13.06.2023 17:13 Відповісти
Und nacht!
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13.06.2023 17:15 Відповісти
тараканы гребанные, побежали
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13.06.2023 19:25 Відповісти
 
 