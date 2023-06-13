Бійці 53 ОМБр з високоточного снаряду "Excalibur" знищили польовий склад з боєприпасами окупантів. ВIДЕО
Бійці 53-ї окремої механізованої бригади високоточним снарядом M982 "Excalibur" знищили російський польовий склад з боєприпасами на Донеччині.
Відповідне відео знищення польового складу з боєприпасами оприлюднили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Міноборони Росії надіслало браковані снаряди окупантам на Брянщині - ЦНС
https://news.liga.net/ua/politics/news/minoborony-rossii-otpravilo-brakovannye-snaryady-okkupantam-v-bryanskoy-oblasti-tsns
https://uainfo.org/blognews/509035-chem-zanimalsya-obama-v-donecke-foto-i-ego-lichnye-vospominaniya.html Чем занимался Обама в Донецке: фото и его личные воспоминания (uainfo.org)