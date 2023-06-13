Військові дякують читачам Цензор.НЕТ за збір коштів на ударні дрони: оператори БПЛА вже знищили ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем. ВIДЕО

Минулого тижня ви, наші любі читачі, зібрали 1 мільйон гривень на FPV-дрони, які зовсім скоро поїдуть на фронт і допоможуть нашим військовим у контрнаступі. За ці кошти буде виготовлено 60 дронів-камікадзе. Це уже третя профінансована вами партія дронів.

Результати роботи пташок - на відео. Один такий дрон підіймає на борт 1,5 кілограма вибухівки. Дальність польоту до 15 кілометрів, передає Цензор.НЕТ.

На відеозаписі можна побачити, як ударний БПЛА знищив ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем.

На ці FPV-дрони можна встановити додатково скид і працювати під скид, можна використовувати як камікадзе. Всі підрозділи, які отримують дрони мають зв’язок з виробником для навчання, комплектації та індивідуальних налаштувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО