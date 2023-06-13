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Новини Відео Війна
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Військові дякують читачам Цензор.НЕТ за збір коштів на ударні дрони: оператори БПЛА вже знищили ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем. ВIДЕО

Минулого тижня ви, наші любі читачі, зібрали 1 мільйон гривень на FPV-дрони, які зовсім скоро поїдуть на фронт і допоможуть нашим військовим у контрнаступі. За ці кошти буде виготовлено 60 дронів-камікадзе. Це уже третя профінансована вами партія дронів.

Результати роботи пташок - на відео. Один такий дрон підіймає на борт 1,5 кілограма вибухівки. Дальність польоту до 15 кілометрів, передає Цензор.НЕТ.

На відеозаписі можна побачити, як ударний БПЛА знищив ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем.

Військові дякують читачам Цензор.НЕТ за збір коштів на ударні дрони: оператори БПЛА вже знищили ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем 01

На ці FPV-дрони можна встановити додатково скид і працювати під скид, можна використовувати як камікадзе. Всі підрозділи, які отримують дрони мають зв’язок з виробником для навчання, комплектації та індивідуальних налаштувань.

Військові дякують читачам Цензор.НЕТ за збір коштів на ударні дрони: оператори БПЛА вже знищили ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+16
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13.06.2023 18:14
+10
Він на днях казав, що вдячний військовим, а про матеріальні речі нехай дбають прості українці.
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13.06.2023 18:16
+8
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть рашистам!
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13.06.2023 18:18
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Я сподіваюся, що і доларовий мільйонер "ЗЄ" щось підкинув для президентської бригади. Хіба ні?
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13.06.2023 18:05 Відповісти
Він на днях казав, що вдячний військовим, а про матеріальні речі нехай дбають прості українці.
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13.06.2023 18:16 Відповісти
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13.06.2023 18:14 Відповісти
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13.06.2023 18:16 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть рашистам!
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13.06.2023 18:18 Відповісти
Многие и очень многие помогают. Но светится самый из всех самых помощник и волонтер.
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13.06.2023 18:37 Відповісти
Зеленский? А я думаю, что это он с утра до вечера в зомбоящике? Оказывается, волонтерит😂🤣😂
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13.06.2023 19:42 Відповісти
Якщо влада ''болт забила'' , то довотися всім миром перемогу наближати. Потім військовики запитають з влади за все!
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13.06.2023 18:44 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
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13.06.2023 18:59 Відповісти
В РФ показывали недавно тысячи таких дронов. Мы их обучили различными подробными роликами. Так что уже Мадьяр озаботился прилетам и китайцев. Но у РФ есть еще государственные заводы и системное решение, Ланцет дешев, на конвеере, и прилетает точно. Есть Шахеды. У нас народные китайские дроны, заводов, госзаказа и заказа Минобороны нет.
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13.06.2023 19:19 Відповісти
 
 