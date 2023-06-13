Військові дякують читачам Цензор.НЕТ за збір коштів на ударні дрони: оператори БПЛА вже знищили ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем. ВIДЕО
Минулого тижня ви, наші любі читачі, зібрали 1 мільйон гривень на FPV-дрони, які зовсім скоро поїдуть на фронт і допоможуть нашим військовим у контрнаступі. За ці кошти буде виготовлено 60 дронів-камікадзе. Це уже третя профінансована вами партія дронів.
Результати роботи пташок - на відео. Один такий дрон підіймає на борт 1,5 кілограма вибухівки. Дальність польоту до 15 кілометрів, передає Цензор.НЕТ.
На відеозаписі можна побачити, як ударний БПЛА знищив ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем.
На ці FPV-дрони можна встановити додатково скид і працювати під скид, можна використовувати як камікадзе. Всі підрозділи, які отримують дрони мають зв’язок з виробником для навчання, комплектації та індивідуальних налаштувань.
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