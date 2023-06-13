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Бійці Служби безпеки знищили 16 танків, 5 САУ і 14 бронеавтомобілів окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки знищили 16 танків, 5 САУ і 14 бронеавтомобілів окупантів.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останній тиждень бійці Центру спецоперацій "А" знищили:

- 16 танків;

- 5 "САУ";

- 14 ББМ та 16 вантажівок;

- 3 системи спостереження "Муром";

- ТОС "Солнцепьок";

- ЗРК "ТОР" та "БУК";

- РЛС "Зоопарк" та іншу ворожу техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 53 ОМБр з високоточного снаряду "Excalibur" знищили польовий склад з боєприпасами окупантів. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12847) танк (2071) знищення (7322) САУ (228)


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Топ коментарі
+14
Гарна робота-виконавцям респектище...Давайте ще...
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13.06.2023 19:05
+11
Швидке покращення росіян!
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13.06.2023 19:06
+7
Гарненько з москаля дрантя полетіло аж око радіє. Скоти дохнуть і це мило .
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13.06.2023 19:24
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Гарна робота-виконавцям респектище...Давайте ще...
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13.06.2023 19:05 Відповісти
Швидке покращення росіян!
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13.06.2023 19:06 Відповісти
ПИШАЮСЬ!
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13.06.2023 19:13 Відповісти
Гарненько з москаля дрантя полетіло аж око радіє. Скоти дохнуть і це мило .
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13.06.2023 19:24 Відповісти
...дрантяяяяя - саме так
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13.06.2023 21:46 Відповісти
Козирно. Самогубця москалі запишуть в герої - накрил гранату сваім тєлом.
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13.06.2023 20:02 Відповісти
я не думаю, що він хотів прикрити, два варіанта або психанув і хотів швидко здохнути, як матрсоф, хоча з нього зробили героя, а на справді психіка не витримала і кинувся щоб здохнути швидше, або просто не в ту сторону поповз
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13.06.2023 22:27 Відповісти
Та воно тільки зрозуміло, що потрібно втікати, бо всі втікають, а від чого і куди не тямило. Так зорі зійшлись. Від долі не втечеш.
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13.06.2023 23:34 Відповісти
Це ж треба гости такую лотерею, же шанс залишитись живим 1 на 50🤪
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13.06.2023 20:05 Відповісти
А внятно выражаться не пытался ?
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13.06.2023 20:59 Відповісти
Бучу що відчизняний Punisher таки добре зайшов - попадає чітко!
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13.06.2023 20:51 Відповісти
вот это мужики жгут
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13.06.2023 20:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2023 21:07 Відповісти
Чим вони кидають??? Гєноцид прьамо!!! Так Гойди не почнеться!
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13.06.2023 23:38 Відповісти
на відео все різне: там і ВОГи, і РКГ, і просто робота FPV.
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13.06.2023 23:54 Відповісти
Чим більше здохне російської наволочі, тим спокійніше українці вдихатимуть повітря. А якщо згине вся росія, то спокійно дихатиме весь світ.
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14.06.2023 04:26 Відповісти
 
 