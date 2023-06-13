Бійці Служби безпеки знищили 16 танків, 5 САУ і 14 бронеавтомобілів окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки знищили 16 танків, 5 САУ і 14 бронеавтомобілів окупантів.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останній тиждень бійці Центру спецоперацій "А" знищили:

- 16 танків;

- 5 "САУ";

- 14 ББМ та 16 вантажівок;

- 3 системи спостереження "Муром";

- ТОС "Солнцепьок";

- ЗРК "ТОР" та "БУК";

- РЛС "Зоопарк" та іншу ворожу техніку.

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