Бійці Служби безпеки знищили 16 танків, 5 САУ і 14 бронеавтомобілів окупантів. ВIДЕО
Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки знищили 16 танків, 5 САУ і 14 бронеавтомобілів окупантів.
Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за останній тиждень бійці Центру спецоперацій "А" знищили:
- 16 танків;
- 5 "САУ";
- 14 ББМ та 16 вантажівок;
- 3 системи спостереження "Муром";
- ТОС "Солнцепьок";
- ЗРК "ТОР" та "БУК";
- РЛС "Зоопарк" та іншу ворожу техніку.
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