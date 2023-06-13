Бійці ЗСУ знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники-бійці бригади "Спартан" та артилеристи 47 механізованої бригади "Маґура" знищили ворожу систему ТОС-1А "Солнцепьок", яка діяла на Запорізькому напрямку

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком, передає Цензор.НЕТ.

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