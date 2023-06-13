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Бійці ЗСУ знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники-бійці бригади "Спартан" та артилеристи 47 механізованої бригади "Маґура" знищили ворожу систему ТОС-1А "Солнцепьок", яка діяла на Запорізькому напрямку

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ з трофейного ПТРК знищили російський комплекс спостереження "Муром-М". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) Запорізька область (3639) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+16
Припекло трішки, загар тепер не змиється
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13.06.2023 20:50
+13
Засмерділо кацапськими шкварками. Добре пітарда їбанула.
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13.06.2023 20:54
+6
Ви Козаки. Не ледарі,не лежні і ваше діло праве.
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13.06.2023 20:56
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Припекло трішки, загар тепер не змиється
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13.06.2023 20:50 Відповісти
Загар -загаром, погано, що смажене насіння соняшника не проросте.
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13.06.2023 20:55 Відповісти
Засмерділо кацапськими шкварками. Добре пітарда їбанула.
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13.06.2023 20:54 Відповісти
Ви Козаки. Не ледарі,не лежні і ваше діло праве.
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13.06.2023 20:56 Відповісти
Фантомні болі?Нуль гордості.Зараз знову сцяною ганчіркою отримаєш по хрюкальнику🤣🌹
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13.06.2023 21:11 Відповісти


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Реєстрація:13.06.2023 - go fuck yourself, asshole
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13.06.2023 21:14 Відповісти
Какие-то шутки уровня школоты.
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13.06.2023 21:47 Відповісти
Третя за тиждень? Який такий солнцепьок? Оно дощі суцільні і паводок! Насправді ця зброя після авіаціх кацапів спричиняє ЗСУ чи не найбільше проблем. І у кацапів вона дефіцитна. Тому плюють на ніюеї хлопці із ЗСУ з особливим завзяттям.
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13.06.2023 20:58 Відповісти
Спьокся солнцепьок...
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13.06.2023 21:02 Відповісти
засонцепйочілі
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13.06.2023 21:37 Відповісти
Вдвойне приятно, что с боекомплектом. Наши просто красавчики.
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13.06.2023 21:09 Відповісти
Героям слава!!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2023 21:12 Відповісти
вот поражение ТОС сонцепек в Сирии. Рядом была ПУ, ТЗМ и склад ракет. После этого кацапы так уже не делают. Кстати ******* кацапским Корнетом
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
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13.06.2023 21:18 Відповісти
Це правильне відео вибуху барометричної зброї. Дуже вражає.
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13.06.2023 22:36 Відповісти
трофейный Корнет кстати и у нас уважают на фронте. Трофейные системы Корнет используют для поражения самых отдаленных целей. 7 км, а у Стугны 6. Зато у Стугны есть отдельный от ПУ монитор, а в Корнете нужно смотреть в видоискатель на самой ПУ
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13.06.2023 22:51 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.06.2023 21:20 Відповісти
Повезло кацапчикам. Не мучились.
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13.06.2023 21:25 Відповісти
Може я помиляюсь, але у західняків і у шотланців подібні пісенні мотиви
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13.06.2023 21:28 Відповісти
Капітельманша одобряє твій коментар.
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13.06.2023 22:22 Відповісти
Сонцепьйок запйокся.
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13.06.2023 21:30 Відповісти
Таких бы Солнцепеков захватить штук 20-30 целыми, вот было бы здорово...
Мощно накрывают огнем большие площади, а значит подобный удар вызвал бы детонацию мин в руснявой линии обороны. Прорвать её без минных полей было бы заметно легче
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13.06.2023 21:44 Відповісти
...чому ти досі ще не НГШ?
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13.06.2023 22:10 Відповісти
а бк де до них брати?
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13.06.2023 22:20 Відповісти
Ну и аппетиты у Вас . Даже у самой рашке-московии этих "Солнцепеков" всего около 15 шт.
Украина захватила 3 таких комплекса ТОС-1А "Солнцепек", но боеприпасы к ним производятся только в рашке, потому даже у Азербайджана (у него 18 шт.) не просим продать нам эти комплексы, ибо постоянного восстановления боезапасов к ним не будет.
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13.06.2023 22:49 Відповісти
Челядь біля того пекельного "чуда" на постраждала?
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13.06.2023 22:14 Відповісти
з бкшечкою, це гарно, не встигли стрельнути як самі спеклися.
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13.06.2023 22:19 Відповісти
Тєма єкіпажу нє раскрита! Колічество, званія, куди втікли... Ну і дописувачам - не корнет-аля-пістон...
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13.06.2023 23:29 Відповісти
 
 