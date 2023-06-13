Бійці ЗСУ знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідники-бійці бригади "Спартан" та артилеристи 47 механізованої бригади "Маґура" знищили ворожу систему ТОС-1А "Солнцепьок", яка діяла на Запорізькому напрямку
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 vsbu vsbu
показати весь коментар13.06.2023 20:50
+13 Саша Пончик
показати весь коментар13.06.2023 20:54
+6 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар13.06.2023 20:56
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Реєстрація:13.06.2023 - go fuck yourself, asshole
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Героям слава!!!
Мощно накрывают огнем большие площади, а значит подобный удар вызвал бы детонацию мин в руснявой линии обороны. Прорвать её без минных полей было бы заметно легче
Украина захватила 3 таких комплекса ТОС-1А "Солнцепек", но боеприпасы к ним производятся только в рашке, потому даже у Азербайджана (у него 18 шт.) не просим продать нам эти комплексы, ибо постоянного восстановления боезапасов к ним не будет.