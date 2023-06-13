Аеророзвідка 1-го батальйону 110-ї ОМБр, що захищає Авдіївський напрямок, потребує два дрони Mavic 3. ВIДЕО

Аеророзвідка 1-го батальйону 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, що воює на Авдіївському напрямку, потребує два дрони Mavic 3.

Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним з найбільш гарячих і важливих напрямків на фронті вже тривалий час залишається Авдіївка, й ось до нашого Волонтерський центр Ua.Help звернулися захисники Авдіївки з важливим запитом.

Ми продовжуємо забезпечувати найрізноманітніші запити бойових підрозділів ЗСУ та інших Сил Оборони й цього разу до нас звернулась аеророзвідка 1-го батальйону 110-ї окремої механізованої бригади з проханням придбати для них два дрони Mavic 3. "Звичайні" треті Мавіки вже стали великим дефіцитом через припинення їх виробництва, тож збираємо хлопцям на два трохи кращих Мавіка - модель "3 комбо", загальною вартістю приблизно 210 тис. грн.

Хлопці більше року тримають надважливий і складний Авдіївський напрямок, а їх результативність немає сенсу описувати, просто подивіться на відео - там кадри їхньої роботи. Ці дрони є вкрай важливими для коригування нашої артилерії, розвідки та "одиночних" скидів у потрібних випадках!

Це літо є дуже важливим у ході Великої війни українського народу проти російського імперіалізму і від нас з вами - від того наскільки ми підтримуємо наших захисників - залежить результат цього гарячого літа. Тож долучайтеся! Дякуємо й слава ЗСУ!", - розповів Левченко.

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