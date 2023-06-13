Аеророзвідка 1-го батальйону 110-ї ОМБр, що захищає Авдіївський напрямок, потребує два дрони Mavic 3. ВIДЕО
Аеророзвідка 1-го батальйону 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, що воює на Авдіївському напрямку, потребує два дрони Mavic 3.
Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Одним з найбільш гарячих і важливих напрямків на фронті вже тривалий час залишається Авдіївка, й ось до нашого Волонтерський центр Ua.Help звернулися захисники Авдіївки з важливим запитом.
Ми продовжуємо забезпечувати найрізноманітніші запити бойових підрозділів ЗСУ та інших Сил Оборони й цього разу до нас звернулась аеророзвідка 1-го батальйону 110-ї окремої механізованої бригади з проханням придбати для них два дрони Mavic 3. "Звичайні" треті Мавіки вже стали великим дефіцитом через припинення їх виробництва, тож збираємо хлопцям на два трохи кращих Мавіка - модель "3 комбо", загальною вартістю приблизно 210 тис. грн.
Хлопці більше року тримають надважливий і складний Авдіївський напрямок, а їх результативність немає сенсу описувати, просто подивіться на відео - там кадри їхньої роботи. Ці дрони є вкрай важливими для коригування нашої артилерії, розвідки та "одиночних" скидів у потрібних випадках!
Це літо є дуже важливим у ході Великої війни українського народу проти російського імперіалізму і від нас з вами - від того наскільки ми підтримуємо наших захисників - залежить результат цього гарячого літа. Тож долучайтеся! Дякуємо й слава ЗСУ!", - розповів Левченко.
Реквізити для допомоги:
Окрема "банка" Монобанку для збору на обладнання для цього підрозділу аеророзвідки:
https://send.monobank.ua/jar/8y5z9YYVmQ
Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":
Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]
Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП": uahelp.narodovladdia.com/#donate
Окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших захисників, під які фізично неможливо кожен раз робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої бригади - такий, як ось тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай відстібнуть ті хто купував для ВСУ яйця по 17 гр\ шт
...
Або з конфіскованих грошей у прокурора Князєва
...
Або з грошей що залишив як заставу хабарник
Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин який втік за кордон з рекомендаційним листом від розвідки..
...
Та грошей є купа....
...
Гонять солдат вперед, вперед. Це вона на відмиванні грошей від верха і донизу
«Валькірія» - легендарний дрон, який дуже цінують українські воїни на полі бою. Так ще називався план ліквідації гітлера. Тому ми так любимо цих пташок.
Бо ******* дрони «Валькірія» здійснюють план Збройних Сил України з ліквідації путіна і всіх посіпак, яких він відправляє на нашу землю. Та наближають нашу перемогу.
Наша артилерія отримала багато цих вбивчих пташок саме зараз, в час, коли відбувається початкова фаза контрнаступу, яка неможлива без глибинної розвідки.
А «Валькірії» - це саме ті очі, які дивляться глибоко у тил противника. «Валькірія» перша вилітає на розвідку та виявляє цілі. Далі на корегування цієї цілі військові піднімають Мавіки і Лелеки.
Сьогодні ми передаємо наші пташки в дуже надійні руки бригадам, які вже давно з ними працюють. Частина з них, на жаль, втрачається. Але наше завдання - постачати нову техніку, щоб ворогу не було пощади.
Хлопці, ми з Вікторія Сюмар чекаємо вибуховий звіт роботи «Валькірій»!
https://t.me/PresidentPoroshenko/6214 Петро Порошенко