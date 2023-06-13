Говорити, що Бахмут захоплений, - зарано. Там ще хлопці стоять, - воїн 24 ОШБ "Айдар" з позивним Осман. ВIДЕО

24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" вже дев’ять місяців бере участь в активних бойових діях за місто Бахмут. Ворог заявляє, що місто повністю захоплено. Чи дійсно це так? Про штурми позицій росіян під Бахмутом, історію виїзду з окупованої території України задля вступу до лав ЗСУ – розповів боєць 24 ОШБ "Айдар" з позивним "Осман".

Інтерв'ю із бійцем опубліковане на you-tube каналі Бутусов плюс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про Бахмутський напрямок: Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах. ВIДЕО