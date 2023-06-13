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Говорити, що Бахмут захоплений, - зарано. Там ще хлопці стоять, - воїн 24 ОШБ "Айдар" з позивним Осман. ВIДЕО

24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" вже дев’ять місяців бере участь в активних бойових діях за місто Бахмут. Ворог заявляє, що місто повністю захоплено. Чи дійсно це так? Про штурми позицій росіян під Бахмутом, історію виїзду з окупованої території України задля вступу до лав ЗСУ – розповів боєць 24 ОШБ "Айдар" з позивним "Осман".

Інтерв'ю із бійцем опубліковане на you-tube каналі Бутусов плюс 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про Бахмутський напрямок: Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1561) Айдар (135)


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Топ коментарі
+11
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13.06.2023 22:11
+8
Госопди, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2023 22:24
+5
Бахмут… ЗСУ і далі просуваються на північ і на південь від зруйнованого міста, завдаючи ВСрф важких втрат. На півночі українці дійшли до Берхівки, а от на півдні бої тривають усе ще на підступах до Кліщіївки.
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13.06.2023 22:23
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13.06.2023 22:11 Відповісти
😁зрада по кацапски подьехала)
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13.06.2023 22:13 Відповісти
Круто....бо шось давно мовчат.Шось Сирський говорив,обходили окружали....Потом тихо....он воно як прямо там вони.
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13.06.2023 22:14 Відповісти
Бахмут… ЗСУ і далі просуваються на північ і на південь від зруйнованого міста, завдаючи ВСрф важких втрат. На півночі українці дійшли до Берхівки, а от на півдні бої тривають усе ще на підступах до Кліщіївки.
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13.06.2023 22:23 Відповісти
Кліщіївка - ключова позиція. якщо ЗСУ вдасться звідтіля вибити кацапів - посиплеться оборона всього флангу.
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14.06.2023 08:46 Відповісти
Госопди, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2023 22:24 Відповісти
Фортеця Бахмут не ще тримається і стоїть, а розширяється і звільняється. Є успіхи.
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13.06.2023 22:54 Відповісти
Щось якось чи запізніла інформація, чи сирський со товаріщі мажуть медом.
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13.06.2023 23:20 Відповісти
дирасту, тудирас, расдиту, турасди, дитурас
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14.06.2023 00:00 Відповісти
на Цензоре попрошу не выражаться
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14.06.2023 07:17 Відповісти
Минобороны США заявляет, что Россия потеряла минимум 8 российских генералов 58 полковников и 176 подполковников на украинском фронте. При этом американцы отмечают, что РФ потеряла в Украине гораздо больше генералов, чем за все 20 лет присутствия армии США в Афганистане.
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14.06.2023 04:12 Відповісти
 
 