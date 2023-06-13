На Херсонщині триває рятувальна місія: працівники ДСНС вивозять місцевих жителів із затоплених будинків. ВIДЕО
На Херсонщині продовжується рятувально-гуманітарна операція після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рятувальники різних структур продовжують доставляти у затоплені села воду та товари першої потреби.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо допомагати жителям Херсонщини", - написали рятувальники.
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Товаш був на протилежному боці площі тоді, пощастило йому… Підвраси кацапи наробили горя... З розмов з лівим берегом дуже багато жертв ….