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На Херсонщині триває рятувальна місія: працівники ДСНС вивозять місцевих жителів із затоплених будинків. ВIДЕО

На Херсонщині продовжується рятувально-гуманітарна операція після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рятувальники різних структур продовжують доставляти у затоплені села воду та товари першої потреби.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо допомагати жителям Херсонщини", - написали рятувальники.

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Автор: 

рятувальники (168) ДСНС (5121) Херсонська область (5790)


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російська міна вибухнула поблизу човна рятувальників, що розшукують людей, які вижили після повені, спричиненої підривом росіянами Каховської дамби…
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13.06.2023 22:53 Відповісти
…. рятувальні команди з різних країн (наприклад, Польщі) тим часом дісталися до Херсонської області й допомагають, чим можуть, тоді як УВКБ ООН не може навіть згадати, яка сторона обстрілює рятувальників…
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13.06.2023 22:54 Відповісти
Це вірогідніше артою обстрілювали. Загинули троє і поранені були…
Товаш був на протилежному боці площі тоді, пощастило йому… Підвраси кацапи наробили горя... З розмов з лівим берегом дуже багато жертв ….
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13.06.2023 23:04 Відповісти
 
 