На Херсонщині триває рятувальна місія: працівники ДСНС вивозять місцевих жителів із затоплених будинків. ВIДЕО

На Херсонщині продовжується рятувально-гуманітарна операція після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рятувальники різних структур продовжують доставляти у затоплені села воду та товари першої потреби.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо допомагати жителям Херсонщини", - написали рятувальники.

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