Маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський ракетний терор став неможливим, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 475 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них одна дитина… Мої співчуття рідним і близьким. Всього понад 30 людей травмовані. Всім їм надається необхідна допомога.
Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим.
Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернатив.
Друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет. На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах.
І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор.
Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів.
Це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Чим це вилилося для України - теж можу нагадать...
Якщо по факту щось і зараз, то про це потрібно говорити, "але по факту!" а не типу: шашлики, асфальт, боневтік...
Потрібно мати свій розум не піддаватися маніпуляціям, має бути критичне мислення.
ДУМАЙ!!!
Так зупини ракетну програму на московії, як ти то зробив в Україні! Далі най просто "пєрєстанут стрєлять", проведуть розмінування ЗАЕС, "Кримського титану", Чонгару. Розформують незаконні ПВК і скоротять армію, а потім почнуть будувати дороги, як ти то робив. Ти ж "пабєдун"!... А якщо не зроблять, то погрожуй заборонити показ "Сватів" на рашаТВ і відкликати ліцензію "Ліги сміху"! Це ж не "ліпєцкая фабріка" - "єта другоє"!!
Ця цинічна брехлива курва хоча б розуміє, що понапідписував не на одне пожиттєве з конфіскацією? Чи й досі Конституцію не читало?
Колись я писав, що порохоботи, це як санітари в дурдомі "Україна". Пацієнти їх ненавидять і дуже хочуть провести вибори Главлікаря у своїх палатах, шоб той був на 100% їхня людина.
Провели. Тепер психічні загострення, усі вони невиліковні і величезна смертність.
уйопок…
Добре, бачу що партнери дають обмежену кількість систем та ракет для них, а що зробили ВИ? Не військові які збивають ракети, а влада. Що зробила влада? Кацапи будують завод з шахедами, які навіть вже Ігнат визнав збивати важко особливо вночі. Що будете робити коли будуть кожного дня летіти 100 цих шахедів по військовим та цівільним об'єктам?
пофіг що їх фізично не так багато, бо Ната основну ставку робить на літаки, і банально немає фахівців щоб працювали на цих комплексах. Тому тупі патрнери будуть поступово заміщати наші совкові комплекси своїми.
за ракети до пво, це взагалі щось, їх надають по мірі використання щоб у нас не було багато на складах зберігання, що є цілком правильно.
Але це так, для того щоб зрозуміти таку банальщину, потрібно iq не нижче плінтуса мати.
з ПВО трохи складніше, хоча думаю якщо дуже захотіти то аналоги совкових комплексів можна копірнути, але це потрібно мати бажання, простіше ж казати "бідон дай" і тирити міліарди на липових тендерах.
А от аналоги шахедів вже давно могли, навіть не так мусіли, штампувати сотнями якщо не на день то на тиждень. ми ж не якийсь там задрипаний іран, а країна яка будє ракети літаки двигуни, купа чудових інженерів різних спеціальностей. Просто знову ж таки, нікому це не потрібно, краще красти, а на кустарні дрони камікадзе хай всякі мадяри збирають гроші.
І то вже навіть мадяр став по перек горла ******.
з дирчиками теж нормально справляються дешевші комплекси, але у нас велика країна, все як би не хотілось просто фізично не перекриєш.
Тому потрібно на терор відповідати, десятками дронів по військовій та цивільній інфрастуктурі кацапні кожен день. А дрони можна штампувати наприклад у золотих шахтах мужієво чи інших покинутих військових спорудах карпат. Було б бажання а місце знайти не так важко, навіть в Україні.
У него ОП - это филиал ФСБ, министр обороны - сраный адвокатишка, премьер - Ахметовская шавка, которые ОБНУЛИЛИ всю оборонку страны.