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Маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський ракетний терор став неможливим, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 475 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них одна дитина… Мої співчуття рідним і близьким. Всього понад 30 людей травмовані. Всім їм надається необхідна допомога.

Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим.

Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернатив.

Друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет. На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах.

Читайте: Зеленський затвердив санкції проти 178 росіян

І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор.

Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів.

Це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) ракети (4029) санкції (11874)


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Топ коментарі
+16
А де наші ракети?
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13.06.2023 23:08
+14
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13.06.2023 23:20
+13
Т.е. Зеленский остановил перевооружение армии с 2019 года, угробил оборонку, забил на подготовку к большому вторжению и только воровал бабло - а это "убивает" рейтинг не его, а Порошенко?
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13.06.2023 23:16
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Російські пропагандисти намагаються дискредитувати Україну та виправдати вторгнення.
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13.06.2023 23:13 Відповісти
А де наші ракети?
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13.06.2023 23:08 Відповісти
Щось мені ваш допис дуже нагадує грудень 2019-го з ниттям "дайтє єму єщо 100 днєй"...
Чим це вилилося для України - теж можу нагадать...
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13.06.2023 23:16 Відповісти
Я написав те що написав, головний наратив зачекайте, зараз не час.
Якщо по факту щось і зараз, то про це потрібно говорити, "але по факту!" а не типу: шашлики, асфальт, боневтік...
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13.06.2023 23:34 Відповісти
Т.е. Зеленский остановил перевооружение армии с 2019 года, угробил оборонку, забил на подготовку к большому вторжению и только воровал бабло - а это "убивает" рейтинг не его, а Порошенко?
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13.06.2023 23:16 Відповісти
я за те що б таких коментів було побільше, щоб елехторат 73 бачив це скрізь
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13.06.2023 23:32 Відповісти
25% і 73% це політичні технології, це спеціальні люди за гроші створили таку фігню і по таких наративах почали створювати ботоферми, я знаю коли це сталося і як і де. Люди там(соц мережи) черпають інфу і розносять її вони навіть не розуміють, що працюють на ботоферму і є боти.
Потрібно мати свій розум не піддаватися маніпуляціям, має бути критичне мислення.
ДУМАЙ!!!
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13.06.2023 23:45 Відповісти
Думать, прежде всего, нужно было когда своим голосованием принесли в страну разруху и войну. Именно нужно было думать о чем народ предупреждали совсем не глупые люди еще перед выборами в 2019 году.
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13.06.2023 23:52 Відповісти
чергове рвотне ліцемірство, написане найманими спічайтерами.
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13.06.2023 23:10 Відповісти
"...ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим..." Джерело:

Так зупини ракетну програму на московії, як ти то зробив в Україні! Далі най просто "пєрєстанут стрєлять", проведуть розмінування ЗАЕС, "Кримського титану", Чонгару. Розформують незаконні ПВК і скоротять армію, а потім почнуть будувати дороги, як ти то робив. Ти ж "пабєдун"!... А якщо не зроблять, то погрожуй заборонити показ "Сватів" на рашаТВ і відкликати ліцензію "Ліги сміху"! Це ж не "ліпєцкая фабріка" - "єта другоє"!!

Ця цинічна брехлива курва хоча б розуміє, що понапідписував не на одне пожиттєве з конфіскацією? Чи й досі Конституцію не читало?
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13.06.2023 23:12 Відповісти
вангую що воно нічого не боїться тому що або отримав гарантії безпечної евакуації або дурник...
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13.06.2023 23:34 Відповісти
є тітушки, а є зєлєнушки.. Але "Батя, он старается"!
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13.06.2023 23:15 Відповісти
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13.06.2023 23:20 Відповісти
Особенно Бужанскому - он парень крепкий, там и выгрести можно
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13.06.2023 23:53 Відповісти
Общество сильно интересует когда с@ка перестанут так воровать на армии и гуманитарке? Когда вернут деньги военным, особенно раненым ребятам, а не будут кормить их всякой х@йней? Когда же Зеля сдержит свое слово не повышать тарифы во время войны? Когда же его друзья перестанут жить как новые нувориши в то время как народ еле сводит концы с концами? И прочее, прочее, прочее.
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13.06.2023 23:41 Відповісти
Старий цинік:
Колись я писав, що порохоботи, це як санітари в дурдомі "Україна". Пацієнти їх ненавидять і дуже хочуть провести вибори Главлікаря у своїх палатах, шоб той був на 100% їхня людина.
Провели. Тепер психічні загострення, усі вони невиліковні і величезна смертність.
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13.06.2023 23:18 Відповісти
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13.06.2023 23:21 Відповісти
зеленский с партнерами.... )
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13.06.2023 23:19 Відповісти
ох ипать какой кошевой здесь худой)))
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13.06.2023 23:20 Відповісти
В дитинстві він багато плакав бо мало їв й багато какав.
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13.06.2023 23:29 Відповісти
Зміг привести в Україну повномасштабну війну зможе і громадянську
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13.06.2023 23:33 Відповісти
Даже добавить нечего, Валера как всегда прав. Горькая правда..
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13.06.2023 23:55 Відповісти
Краще б він втік…
уйопок…
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13.06.2023 23:31 Відповісти
Маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський ракетний терор став неможливим.

Добре, бачу що партнери дають обмежену кількість систем та ракет для них, а що зробили ВИ? Не військові які збивають ракети, а влада. Що зробила влада? Кацапи будують завод з шахедами, які навіть вже Ігнат визнав збивати важко особливо вночі. Що будете робити коли будуть кожного дня летіти 100 цих шахедів по військовим та цівільним об'єктам?
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13.06.2023 23:33 Відповісти
а давайте партнери віддадуть нам всю свою певео, ну щоб Игорь був задоволений.....
пофіг що їх фізично не так багато, бо Ната основну ставку робить на літаки, і банально немає фахівців щоб працювали на цих комплексах. Тому тупі патрнери будуть поступово заміщати наші совкові комплекси своїми.
за ракети до пво, це взагалі щось, їх надають по мірі використання щоб у нас не було багато на складах зберігання, що є цілком правильно.
Але це так, для того щоб зрозуміти таку банальщину, потрібно iq не нижче плінтуса мати.
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13.06.2023 23:41 Відповісти
Ще раз перечитай мій пост. Захід дає обмежену кількість як ракет так і самих засобів, ти сам зараз відповів чому. Читай другу частину мого поста, що зробила особисто влада? Партнери-партнерами, а де наші ракети? Де наші дрони? Де наше ППО? Ми отримуємо зброю від заходу по краплі, бо за лендліз треба платити. У світі немає жодної не європейської країни яка б виробляля щось сходе на шахеди, щоб можна було купити в них і використовувати по території кацапстану?
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13.06.2023 23:49 Відповісти
трохи некоректно відповів звіняй.
з ПВО трохи складніше, хоча думаю якщо дуже захотіти то аналоги совкових комплексів можна копірнути, але це потрібно мати бажання, простіше ж казати "бідон дай" і тирити міліарди на липових тендерах.
А от аналоги шахедів вже давно могли, навіть не так мусіли, штампувати сотнями якщо не на день то на тиждень. ми ж не якийсь там задрипаний іран, а країна яка будє ракети літаки двигуни, купа чудових інженерів різних спеціальностей. Просто знову ж таки, нікому це не потрібно, краще красти, а на кустарні дрони камікадзе хай всякі мадяри збирають гроші.
І то вже навіть мадяр став по перек горла ******.
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14.06.2023 00:00 Відповісти
Відбувся френдліфаер, буває, все добре. Кажучі про ППО я маю на увазі щось мобільне для ураження шахедів. Тому що усі розуміють, що збивати петріотами по 3 мільони дринчалку з гівна та палок це тупо. Ну можна припустити, що побудувати під час війни нове підприємство для виготовлення аналогів шахедів складно і є великий ризик, але збирати їх вже на існуючих підприємствах мабуть цільком реально. А якщо ні, ну не вірю я що в світі немає країн які могли б нам щост таке продати. А ми би наклеїли напис Чорнобривці і казали, що це все ми виробляємо.
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14.06.2023 00:04 Відповісти
Хто купить Резніков ? чи партнери мають купити та доставити, вони на таке точно не підпишуться
з дирчиками теж нормально справляються дешевші комплекси, але у нас велика країна, все як би не хотілось просто фізично не перекриєш.
Тому потрібно на терор відповідати, десятками дронів по військовій та цивільній інфрастуктурі кацапні кожен день. А дрони можна штампувати наприклад у золотих шахтах мужієво чи інших покинутих військових спорудах карпат. Було б бажання а місце знайти не так важко, навіть в Україні.
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14.06.2023 00:18 Відповісти
В цьому і проблема. Можна скільки завгодно як деякі робляти називати мене кацапом, ворожим іпсо, зрадойобом, але проблема не вирішується, можна робити вигляд, що все добре і немає ніяких проблем, можна сміятися з кацапів, розповідати брехню по телемарафону і записувати відосики. Але коли діло доходить до робити щось, то починається дайте нам те, зробіть нам те.
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14.06.2023 00:30 Відповісти
Хоча якщо честно то про які закупівлі можна казати, коли в нас військомі самі собі форму купляють, а волонтери все інше, зате по телемарафону була суцільна перемога про кацапів у касках другої світової.
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14.06.2023 00:32 Відповісти
Можна простіше "Бідон дай 50 девізіонів петріотів" зебидло буде в екстазі від найвеличнішого лідора **********.
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13.06.2023 23:34 Відповісти
Зеленский- как актриса немецких фильмов для взрослых: он готов принять петриоты в любом количестве с любой стороны
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13.06.2023 23:59 Відповісти
Пряма мова Зеленського: -"Я впевнений, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну"
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13.06.2023 23:35 Відповісти
Вчера Кривой Рог сегодня Одесса, неужели не понятно пока не будет ракет большой дальности для того что бы дать сдачи эти обстрелы будут навсегда.
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14.06.2023 09:01 Відповісти
Он хоть сам понимает, что за ***** он несет???
У него ОП - это филиал ФСБ, министр обороны - сраный адвокатишка, премьер - Ахметовская шавка, которые ОБНУЛИЛИ всю оборонку страны.
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14.06.2023 10:04 Відповісти
 
 