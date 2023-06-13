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Новини Відео Війна
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ЗСУ взяли у полон групу російських військових родом із Краснодарського краю. ВIДЕО

Щонайменше трьох окупантів наші військові взяли у полон на одному із напрямків фронту. Одному із них ЗСУ надали першу домедичну допомогу.

Задля обміну військовополоненими між Росією та Україною наші військові медики продовжують рятувати життя окупантам на полі бою, передає Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розмова з полоненим російським військовим: "Не отдавайте меня им обратно, я лучше здесь у вас срок отсижу". ВIДЕО

Автор: 

обмін (1157) полонені (2266) ЗСУ (7562)


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Топ коментарі
+32
це гарна ілюстрація для тих, хто хоче для своїх онуків навісити тягар "кубаньнаш".
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13.06.2023 23:26
+21
мочіть "наддержаву" і далі, хлопці!
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13.06.2023 23:26
+19
Наші хлопці спасають диких кацапів ( з болем у серці) ,
тільки для обміну на наших воінів,
які знаходяться в полоні у орків
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13.06.2023 23:48
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мочіть "наддержаву" і далі, хлопці!
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13.06.2023 23:26 Відповісти
це гарна ілюстрація для тих, хто хоче для своїх онуків навісити тягар "кубаньнаш".
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13.06.2023 23:26 Відповісти
Ті територій потрібні нам, просто місцевих ванюшок виселяти подалі. Якщо ж цього не зробити, то десятки тисяч українських жертв будуть марними. Всі прилеглі території кацапії мають Повернутися в склад України, як компенсація, плюс трильйони доларів репарацій. Тоді і другим країнам на кшталт Китаю буде "повадно".
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14.06.2023 08:09 Відповісти
якщо хочете займатись виселенням з Кубані, то коли там почнеться смута, то приїжджайте на Кубань і починайте виселяти. Віссаріоновича вам у допомогу.
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14.06.2023 08:24 Відповісти
Не розумію, що вам несподобалось. Це нормальна практика. Після другої світової війни саме так Польщі німці віддали частину своєї території. Поцікавтесь.
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14.06.2023 20:10 Відповісти
теріторію можемо взяти, якщо ви візьмете звідти все рашистьське населення до себе у Данію на перевиховання років на сто. Краще на двісті. Бо ми тут вже заїбались з виборами - то янукович, то зєлєнскій...
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14.06.2023 20:22 Відповісти
Причому тут Данія? Рашистське населення переселяти за урал, тут вони і нх нікому непотрібні. А на рахунок виборів, то тільки війсковий переворот і розстріл тисяч зрадників та корупціонерів по всій Україні.
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14.06.2023 20:28 Відповісти
ну, у нас сталінів і путінів нема, щоби перекроювати повоєнні кордони і переселяти населення в тайожні *****. Може в Данії є?
А щодо військового перевороту та інших "демократичних" перетворень суспільства - то з такими гарними розстріламиідеями вам не сюди, а на російські пабліки.
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14.06.2023 20:36 Відповісти
Я зрозумів вас. Лівацтво це дно.
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14.06.2023 21:44 Відповісти
Це демократичні принипи багатьох цівілізованих країн, в одній з яких ви наразі перебуваєте. А якщо ви жадаєте переділу кордонів та насильницького переселення будь-яких людей, то вам терміново треба переїжджати на росію - тоді ще в своєму житті встигнете взяти участь ще в якійсь "вайнушкє" і депортації "третьосортного" народа.
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14.06.2023 22:57 Відповісти
Таке відчуття що я розмовляю з манкуртом.
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15.06.2023 00:35 Відповісти
а у мене таке відчуття, що я розмовляю з російським іпсошником.
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15.06.2023 00:51 Відповісти
Ага, той що хоче щоб Україна очистилася від погані,- російський іпсошник Демократ хєров, як і путін, не допоможе вам ваше тут приборкання емоційних, всі получите кизди.
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15.06.2023 08:28 Відповісти
повертайся в Україну, будеш очищати від погані, а не кіздіти з "прєкраснава дальока".
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15.06.2023 10:14 Відповісти
Пфф, я 30 років країну не грабував, я звичайний роботяга. А ви грабували всі, від лікарів, мусорів, до президентів. І нічого з цим не робили. А могли жити краще ніж Польщі, тому що в нас більше ресурсів. І тепер "дайте, дайте". І чому не всі українці такі злі на всю владу з 90-х, я не розумію. Тож повертаємося до теми розстрілів... До речі, до цього ще покійний Кузьма закликав.
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15.06.2023 15:51 Відповісти
нема у вас вже тих ресурсів. Тепер у вас там свої ресурси. І ваша ковбасна ностальгія разом зі спогадами про регіоналівських посіпак тут нікому нахєр не треба. Не гайте тут часу.
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15.06.2023 18:06 Відповісти
Ти правий, з ботами сперечатись ще та забава. Скільки вас там в офісі сидить?
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15.06.2023 20:28 Відповісти
44°56' N 31°44' E
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15.06.2023 22:57 Відповісти
Наші хлопці спасають диких кацапів ( з болем у серці) ,
тільки для обміну на наших воінів,
які знаходяться в полоні у орків
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13.06.2023 23:48 Відповісти
вони стріляли і якщоб їх не взяли в полон - стріляли б далі...неможна їх жаліти..
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13.06.2023 23:54 Відповісти
Они пришли нас убивать!!,какого путина они живут
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14.06.2023 00:36 Відповісти
Щоби наші жили, і змогли повернутись до своїх мам і дітей.
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14.06.2023 00:50 Відповісти
Я б тому підару в кінці відео не бінта, а сольки бахмутської туди на поранення
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14.06.2023 05:05 Відповісти
БИЙТЕ свинособак (ШВАЙНЕХУНДЕ)
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14.06.2023 06:16 Відповісти
А шо, буряти вже скінчилися?? Давно не видно...
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14.06.2023 07:34 Відповісти
Вода доходить навіть до дахів. У Сочі (рф) через дощі р. Мацеста вийшла з берегів і затопила будинки та автівки. Також розлилась р. Кува (Краснодарський край): під водою ~107 будинків, - Mash.

Вода вміє мститись.
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14.06.2023 08:55 Відповісти
ще й допомогу цим покидькам надають((((. Все ж таки Українці невиправні у своїй людяності та доброті. За те і страждаємо((.
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14.06.2023 12:28 Відповісти
Справа зовсім не в людяності. Повірте, змусити себе надати підару допомогу - дуже важко.

Але це обмінний фонд. Притому - цінний обмінний фонд, тому що, по-перше, допоможе врятувати нашого воїна з полону, а по-друге - після важких поранень це чмо воювати все одно не зможе, скоріше за все.
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14.06.2023 13:22 Відповісти
і в людяності також. І вона проявляється не тільки в наданні допомоги окупанту, а ще в тому, що українці дбають про своїх полонених побратимів, пам"ятають завжди ! Хіба це не прояв людяності?? Оно, кацапи НЕЛЮДИ, тому ім і начхати на своїх товаришів.
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14.06.2023 14:51 Відповісти
-Всеох-оплююча тупизна дописувачів щодо толерантного ставлення до кубанців -вражає!( они пришли нас убивать !) Жив би ти у ДЕРЖИМОРДІЇ--теж прийшов би... Забули : Українську Кубань/як вона НЕ упиралася/--брутально русифікували !!! Натомість саме Кубань--це колиска Українського націоналізму...Микола Міхновський:---- Україна-це одна єдина.неподільна від Карпат.до Кавказу! А його програмні заповіді :---усі люди твої браття. але москалі...угри та жиди се вороги нашого народу...( сказано на початку 20 століття ) Чоловік поетки . націоналістки. Голови спілки письменників України 1942р. Олени Теліги --теж звідти ( Сотник армії УНР )
Довгий час мешкав там і мене вкрай дивувало : як можна було за стільки літ неволі зберегти .НЕ відцуратися рідної мови. звичаїв козацьких... По станицях і до цього часу гутарять українською ( називають це балачкою ). а на застіллі заводять такі щирі . народно--українські пісні. що у нас і НЕ чули ... Скептикам варто послухати Кубаньнський Козачий хор ! Родинні Зв*язки з Кубанню навіть у часи СРСР були відносно. тісними : Із Кіровоградського аеропорту на Краснодар відправлялись 3 три авіорейси під зав*язку... Звичайно : держимордівський зомбоящик зробив свою чорну справу . травмувавши мізки кубанців ( знаю. бо маю єдину доньку там нажаль зазомбовану і відповідно втрачену...) Висновок : Кубань--це Україна! І збайдужілий Київ мав би. принаймні повернути національну пам*ять . щоб невігласи НЕмали бажання сипати сіль на рани підневільних (полонених) кубанців
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14.06.2023 14:19 Відповісти
Пффф. Десятиліття кремлівської зомбопропаганди впали на сприятливий грунт. А саме, на москало-рашистський імперський, шовіністичний світогляд. Мені наплювати на те, хто припхався до нас грабувати і вбивати: чи косоокі буряти, чи "кізяки" з Кубані. Нехай ці виродки у своїх москальських ****** гарно грають на дримбі або співають своїми "рюзкімі чєлюстями" українських пісень. Всі загарбники підлягають ліквідації. Хто здався в полон сам або потрапив туди не по своїй волі - поповнять обмінний фонд. Проте я впевнений, що є підрозділи в ЗСУ, які не беруть підарів у полон, а тихенько розстрілюють тих, хто здався, в посадках і траншеях (і дуже правильно роблять). Можливо, хтось в рядах ЗСУ із задоволенням катує москало-ублюдків перед смертю (і я не засуджую це, навіть схвалюю).

Шановний, Вам пора звикнути до того, що милосердя до ворогів закінчується смертями побратимів-українців. Обмінні фонди - вме це добре, але поголів'я вбивць і мародерів, їх свиносамок та дітей, слід скорочувати всіма доступними методами (в т.ч., терактами на їх території).
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14.06.2023 19:27 Відповісти
Кажуть, що бойові отруйні речовини нервово-паралітичної і задушливої дії викликають негативну життєздатність у личинок москало-рашистів, яких вихователі з дитячого садочка вчать ненавидіти українців. Вчителі в школах наввипередки шикують їх у шеренги у формі "Zеток" і співають на шкільних масових заходах патріотичних пісеньок про "барьбу с фашизмом" в підтримку "спіцапірациі". Щоб потім передати підростаюче "покоління Z" у дбайливі руки путлєрюгенда "Юнармії".
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14.06.2023 19:44 Відповісти
 
 