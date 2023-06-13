ЗСУ взяли у полон групу російських військових родом із Краснодарського краю. ВIДЕО
Щонайменше трьох окупантів наші військові взяли у полон на одному із напрямків фронту. Одному із них ЗСУ надали першу домедичну допомогу.
Задля обміну військовополоненими між Росією та Україною наші військові медики продовжують рятувати життя окупантам на полі бою, передає Цензор.НЕТ
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+32 Urs
показати весь коментар13.06.2023 23:26
+21 Вячеслав Шатров
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+19 Amber
показати весь коментар13.06.2023 23:48
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А щодо військового перевороту та інших "демократичних" перетворень суспільства - то з такими гарними
розстріламиідеями вам не сюди, а на російські пабліки.
тільки для обміну на наших воінів,
які знаходяться в полоні у орків
Вода вміє мститись.
Але це обмінний фонд. Притому - цінний обмінний фонд, тому що, по-перше, допоможе врятувати нашого воїна з полону, а по-друге - після важких поранень це чмо воювати все одно не зможе, скоріше за все.
Довгий час мешкав там і мене вкрай дивувало : як можна було за стільки літ неволі зберегти .НЕ відцуратися рідної мови. звичаїв козацьких... По станицях і до цього часу гутарять українською ( називають це балачкою ). а на застіллі заводять такі щирі . народно--українські пісні. що у нас і НЕ чули ... Скептикам варто послухати Кубаньнський Козачий хор ! Родинні Зв*язки з Кубанню навіть у часи СРСР були відносно. тісними : Із Кіровоградського аеропорту на Краснодар відправлялись 3 три авіорейси під зав*язку... Звичайно : держимордівський зомбоящик зробив свою чорну справу . травмувавши мізки кубанців ( знаю. бо маю єдину доньку там нажаль зазомбовану і відповідно втрачену...) Висновок : Кубань--це Україна! І збайдужілий Київ мав би. принаймні повернути національну пам*ять . щоб невігласи НЕмали бажання сипати сіль на рани підневільних (полонених) кубанців
Шановний, Вам пора звикнути до того, що милосердя до ворогів закінчується смертями побратимів-українців. Обмінні фонди - вме це добре, але поголів'я вбивць і мародерів, їх свиносамок та дітей, слід скорочувати всіма доступними методами (в т.ч., терактами на їх території).
путлєрюгенда"Юнармії".