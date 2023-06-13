ЗСУ взяли у полон групу російських військових родом із Краснодарського краю. ВIДЕО

Щонайменше трьох окупантів наші військові взяли у полон на одному із напрямків фронту. Одному із них ЗСУ надали першу домедичну допомогу.

Задля обміну військовополоненими між Росією та Україною наші військові медики продовжують рятувати життя окупантам на полі бою, передає Цензор.НЕТ

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