УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4071 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
22 720 29

Наші бійці рятують окупантів для поповнення обмінного фонду: "Тягнем Альошу, нах#я воно нам треба". ВIДЕО

Українські військові рятують поранених окупантів на полі бою задля поповнення обмінного фонду.

Відеозапис із російським полоненим опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тягнем Альошу, нах#я воно нам треба, Альоша, посміхайся, тебе знімає прихована камера", - кажуть бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли у полон групу російських військових родом із Краснодарського краю. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) полонені (2266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Блін у хлорців ще й гумор в такій ситуації присутній. Козаки!
показати весь коментар
14.06.2023 00:12
+27
За видео лайк! Вернее, за слова: "Алёша, улыбайся!"
показати весь коментар
14.06.2023 00:08
+23
ще би якось того ублюдка мільчакова зловити..
показати весь коментар
14.06.2023 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отож.... в расход альошу бо віддадуть за нього таксиста
показати весь коментар
13.06.2023 23:58 Відповісти
"ще би якось того ублюдка мільчакова зловити.."

Відморозок «Русской весны».

30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».

Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.

На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.

Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» Фріц знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.

На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.

Повернувшись із Донбасу, був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі. Прописано цей відморозок за адресою:

м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус кв.30.

З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється.
показати весь коментар
14.06.2023 12:40 Відповісти
альошин ППШ затрофеїли?
показати весь коментар
14.06.2023 00:00 Відповісти
ще би якось того ублюдка мільчакова зловити..
показати весь коментар
14.06.2023 00:00 Відповісти
Того тільки на ліквідацію.
показати весь коментар
14.06.2023 00:03 Відповісти
Не тільки його, а всіх членів його підарської групи..
показати весь коментар
14.06.2023 00:06 Відповісти
Публічну ...
показати весь коментар
14.06.2023 09:20 Відповісти
насправді тягнуть альошу, щоб зробити з нього шашлик!
нема нічого смачнішого ніж смажений альоша під соус бєшамєль
показати весь коментар
14.06.2023 00:06 Відповісти
За видео лайк! Вернее, за слова: "Алёша, улыбайся!"
показати весь коментар
14.06.2023 00:08 Відповісти
Блін у хлорців ще й гумор в такій ситуації присутній. Козаки!
показати весь коментар
14.06.2023 00:12 Відповісти
Потім єрмак з будановим будуть піаритись на обмінах полоненими.
показати весь коментар
14.06.2023 00:13 Відповісти
"Жили три брати кацапи, -по..й, на..й, и Алеша".
показати весь коментар
14.06.2023 00:15 Відповісти
Навіщо тратити сили, прикопати на місці не на камери і валити наступного кацапа...
показати весь коментар
14.06.2023 00:29 Відповісти
укр. вояки кажуть що хочуть замочити, але вихованi на тому, що полонених рятують.
показати весь коментар
14.06.2023 06:33 Відповісти
Алёша сынок есче с головой
показати весь коментар
14.06.2023 00:33 Відповісти
Тянули Алёшу - растянули на триста метров.
показати весь коментар
14.06.2023 00:42 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2023 00:53 Відповісти
...побили рекорд найдовший пиріжок з мʼясом
показати весь коментар
14.06.2023 00:56 Відповісти
Скажіть Альошє, що його тягнуть «на органи». Через метрів 20 перевірте пульс і більше не беріть важкого в руки, як мама вчила.
показати весь коментар
14.06.2023 01:14 Відповісти
Які з алко-нарко-кацапа можуть бути органи?! Тільки "на добрива"...
показати весь коментар
14.06.2023 01:52 Відповісти
Він так не вважає і подумає що його печінка чогось варта.
показати весь коментар
14.06.2023 08:10 Відповісти
******* які добрі. Щей таскають ту тушу.
показати весь коментар
14.06.2023 04:34 Відповісти
як ловко придумав путін - врятувати кожного кацапа для подальшого знищення України.
показати весь коментар
14.06.2023 06:16 Відповісти
У захисників України усе повинно бути в нормі і одяг і зброя і гумор.
показати весь коментар
14.06.2023 08:09 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2023 09:28 Відповісти
100% тягнуть до якоїсь дошки оголошень. А там всі знають что с альошкай буде. Украфашисти, що тут скажеш.
показати весь коментар
14.06.2023 09:38 Відповісти
Я в такій ситуації, з полоненним орком згадую, як козломорді тварюки стратили нашого воїна за слова : Слава Україні ! і рука тягнеться до віртуального пістоля, шоб віддячити тим кацапам.
Але нашим воїнам на передку видніше, що робити з цим кацапським лайном.
показати весь коментар
14.06.2023 12:12 Відповісти
Так. тільки на обмін. Та і у раші він не потрібен!
показати весь коментар
20.06.2023 15:13 Відповісти
 
 