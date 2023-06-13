Наші бійці рятують окупантів для поповнення обмінного фонду: "Тягнем Альошу, нах#я воно нам треба". ВIДЕО

Українські військові рятують поранених окупантів на полі бою задля поповнення обмінного фонду.

Відеозапис із російським полоненим опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тягнем Альошу, нах#я воно нам треба, Альоша, посміхайся, тебе знімає прихована камера", - кажуть бійці.

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