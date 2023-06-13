Наші бійці рятують окупантів для поповнення обмінного фонду: "Тягнем Альошу, нах#я воно нам треба". ВIДЕО
Українські військові рятують поранених окупантів на полі бою задля поповнення обмінного фонду.
Відеозапис із російським полоненим опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Тягнем Альошу, нах#я воно нам треба, Альоша, посміхайся, тебе знімає прихована камера", - кажуть бійці.
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Відморозок «Русской весны».
30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».
Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.
На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.
Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» Фріц знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.
На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.
Повернувшись із Донбасу, був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі. Прописано цей відморозок за адресою:
м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус кв.30.
З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється.
нема нічого смачнішого ніж смажений альоша під соус бєшамєль
Але нашим воїнам на передку видніше, що робити з цим кацапським лайном.