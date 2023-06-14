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Новини Відео Війна
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Тільки в школі 40 окупантів були, ховалися у підвалах з ящиками боєприпасів, - захисники продовжують зачищати околиці деокупованого Благодатного. ВIДЕО

11 червня стало відомо про деокупацію села Благодатне на Донеччині. Наразі на околицях населеного пункту продовжується зачистка, бо росіяни ховаються у мережі підземних ходів і вигнати їх звідти може бути непросто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео проєкту "Український Свідок".

Воїни 68 ОЄБр показують населений пункт, який вони буквально днями звільнили від російських загарбників. За словами військового із позивним Єті, звільненню передували 4 дні інтенсивних боїв. Тут стояло більше роти російських солдатів. Тільки у місцевій школі "жили" близько 40 окупантів: вони переховувались у підвалах - поряд із запасами пального та ящиками боєприпасів. Судячи із написів на стінах, це була 40 бригада Тихоокеанського флоту.

Деякі окупанти досі ховаються у посадці та під землею і відмовляються здаватись. Як розповідають наші військові, росіяни у катакомбах мають запаси їжі та води.

"Це набагато серйозніше, ніж ми думаємо. Це схоже на Камбоджу. Вони робили велику ставку на утримання цього населеного пункту", - каже Єті.

Також наші військові показали боєприпаси, які залишили по собі росіяни. Їх тут безліч - це, здебільшого, міни 120го калібру. Тепер ці боєприпаси працюватимуть проти них.

Дивіться також: Тут були російські позиції, багато БК після себе залишили, - воїни про деокуповане Благодатне на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8511) військовослужбовці (4762) деокупація (950)


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Топ коментарі
+11
Газом какцапських щурів, тільки газом!!!
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14.06.2023 09:59
+11
Простіше там і закопати методом підриву.
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14.06.2023 10:00
+5
Невже закінчилась "Черьомуха" на складах МВС?
Чи ЗЄля береже її на майбутнє... для самих ветеранів?
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14.06.2023 10:27
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З катакомбів треба викурувати -- шмальніть ім туди димову шашку .
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14.06.2023 09:53 Відповісти
Простіше там і закопати методом підриву.
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14.06.2023 10:00 Відповісти
тим більше, шо здаватись вони - не збираються, то такий метод, найкращий!!
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14.06.2023 10:21 Відповісти
Газом какцапських щурів, тільки газом!!!
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14.06.2023 09:59 Відповісти
Хлопці, ви знаєте що робити:

"Доброго ранку, Вьетнам!" 😕
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14.06.2023 10:24 Відповісти
Невже закінчилась "Черьомуха" на складах МВС?
Чи ЗЄля береже її на майбутнє... для самих ветеранів?
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14.06.2023 10:27 Відповісти
Хех ... броні обмаль. Плитконоски, і все. Тільки у двох якась інша, чорні.
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14.06.2023 10:34 Відповісти
Декілька балонів з побутовим газом...
Шланг в нору, вентиль відкрутив. Через п'ять хвилин, чиркнув сірником і .... працює як ранцевий вогнемет.
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14.06.2023 13:29 Відповісти
Дякую ВАМ наші герої! Мочить рашистів! Бережи ВАС Бог! Слава ЗСУ!
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14.06.2023 14:35 Відповісти
У відео є відповідь чому не треба чіплятися за руцке-язика до цих пір. Це відповідь від тих хто в окопах. Ті самі на яких любить посилатися руцкомовне, виправдовуючи свою лінь.
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14.06.2023 15:33 Відповісти
 
 