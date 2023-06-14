Тільки в школі 40 окупантів були, ховалися у підвалах з ящиками боєприпасів, - захисники продовжують зачищати околиці деокупованого Благодатного. ВIДЕО
11 червня стало відомо про деокупацію села Благодатне на Донеччині. Наразі на околицях населеного пункту продовжується зачистка, бо росіяни ховаються у мережі підземних ходів і вигнати їх звідти може бути непросто.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео проєкту "Український Свідок".
Воїни 68 ОЄБр показують населений пункт, який вони буквально днями звільнили від російських загарбників. За словами військового із позивним Єті, звільненню передували 4 дні інтенсивних боїв. Тут стояло більше роти російських солдатів. Тільки у місцевій школі "жили" близько 40 окупантів: вони переховувались у підвалах - поряд із запасами пального та ящиками боєприпасів. Судячи із написів на стінах, це була 40 бригада Тихоокеанського флоту.
Деякі окупанти досі ховаються у посадці та під землею і відмовляються здаватись. Як розповідають наші військові, росіяни у катакомбах мають запаси їжі та води.
"Це набагато серйозніше, ніж ми думаємо. Це схоже на Камбоджу. Вони робили велику ставку на утримання цього населеного пункту", - каже Єті.
Також наші військові показали боєприпаси, які залишили по собі росіяни. Їх тут безліч - це, здебільшого, міни 120го калібру. Тепер ці боєприпаси працюватимуть проти них.
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"Доброго ранку, Вьетнам!" 😕
Чи ЗЄля береже її на майбутнє... для самих ветеранів?
Шланг в нору, вентиль відкрутив. Через п'ять хвилин, чиркнув сірником і .... працює як ранцевий вогнемет.