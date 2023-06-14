Бійці годують полонених українським сухпаєм та "для підняття" духу вмикають їм російські пісні: "Всех фашистов за#башим! Денацификация!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому два українські бійці показали процес годування "трофейних" окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє полонених сидять у ямі, розбирають пакет з харчами та їдять. Бійці ж увімкнули їм "для підняття духу" музику з телефона одного з росіян. Контент на телефоні окупанта "патріотичний". Зі словами "Всех фашистов за#башим!", "Денацификация!" та "Русская дорога".
Топ коментарі
+60 Dmitry Begemotovich
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+43 Деніс Войцеховський
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+24 Сеня Тузик
показати весь коментар14.06.2023 10:02
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1. Обшук, вилучення небезпечних речей та знерухомлення. 2. Розділення. Окремо тримати: солдатів, сержантів, офіцерів. 3. За необхідністю надати мінімальну медичну допомогу, якщо це не впливає на виконання основного завдання. 4. Провести попередній допит з метою ідентифікації полонених.
Чого не можна робити з полоненими:
1. Розмовляти або підтримувати розмову. 2. Катувати та знущатися. 3. Давати їжу, воду, цигарки, смаколики. 4. Дозволяти спілкування полоненим між собою. 5. Залишати полонених без нагляду та надавати їм можливість зайняти зручне положення.
я оцінюю відео з тих навичок та знань, що маю.