Бійці годують полонених українським сухпаєм та "для підняття" духу вмикають їм російські пісні: "Всех фашистов за#башим! Денацификация!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому два українські бійці показали процес годування "трофейних" окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє полонених сидять у ямі, розбирають пакет з харчами та їдять. Бійці ж увімкнули їм "для підняття духу" музику з телефона одного з росіян. Контент на телефоні окупанта "патріотичний". Зі словами "Всех фашистов за#башим!", "Денацификация!" та "Русская дорога".

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