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Бійці годують полонених українським сухпаєм та "для підняття" духу вмикають їм російські пісні: "Всех фашистов за#башим! Денацификация!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому два українські бійці показали процес годування "трофейних" окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє полонених сидять у ямі, розбирають пакет з харчами та їдять. Бійці ж увімкнули їм "для підняття духу" музику з телефона одного з росіян. Контент на телефоні окупанта "патріотичний". Зі словами "Всех фашистов за#башим!",  "Денацификация!" та "Русская дорога".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн-скрипаль виконує "Пісню про рушник" у бліндажі після бою. ВIДЕО

Автор: 

музика (491) полонені (2266)


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Топ коментарі
+60
Потому что например такое видео увидит орк который еще жив и не в плену - и в случае когда наши будут штурмовать его позиции - он не будет отстреливаться до последнего патрона и пытаться наших пацанов подорвать последней гранатой - а поднимет лапки и сдастся в плен, тем самым сохранив здоровье кому то из наших парней, а может быть и жизнь - а так же пополнив обменный фонд чтобы из плена вернуть кого то из наших. Опять же такие видео, будучи распространены на Запад - будут настраивать их общественное мнение в правильном направлении - что ЗСУ гуманно относятся к пленным, Женевская конвенция и бла-бла-бла. А положительное общественное мнение на Западе прямо конвертируется в Леопарды, Мардеры и Ф-16. Орки спят и видят как бы подловить ЗСУ на жестоком обращении с пленными и раздуть это на весь мир.
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14.06.2023 10:15
+43
Тонко.
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14.06.2023 10:01
+24
Добрі в нас бійці...
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14.06.2023 10:02
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Може їх там відразу і прикопаєте, ямка гарна? Навіщо скотинку мучать
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14.06.2023 16:02 Відповісти
У відсутності гумору нашим хлоцям не відмовиш
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14.06.2023 17:18 Відповісти
Правильне поводження з полоненими:
1. Обшук, вилучення небезпечних речей та знерухомлення. 2. Розділення. Окремо тримати: солдатів, сержантів, офіцерів. 3. За необхідністю надати мінімальну медичну допомогу, якщо це не впливає на виконання основного завдання. 4. Провести попередній допит з метою ідентифікації полонених.
Чого не можна робити з полоненими:
1. Розмовляти або підтримувати розмову. 2. Катувати та знущатися. 3. Давати їжу, воду, цигарки, смаколики. 4. Дозволяти спілкування полоненим між собою. 5. Залишати полонених без нагляду та надавати їм можливість зайняти зручне положення.

я оцінюю відео з тих навичок та знань, що маю.
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15.06.2023 10:18 Відповісти
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