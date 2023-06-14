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Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів для купівлі семи квадрокоптерів DJI Mavic 3Т. ВIДЕО

Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів для купівлі семи квадрокоптерів DJI Mavic 3Т.

"Українські військові розпочали активно шукати слабинку в російській обороні. Для цього їм потрібна наша допомога. Такі дрони здатні коригувати артилерію і здійснювати розвідку навіть в ночі. Дрони потрібні на Донецький і Запоріжський напрямок для українських воїнів, які штурмують позиції противника. Ціна одного дрона - 240 тисяч гривень!!! Сім дронів - 1 680 000 гривень!!! Доєднуйтесь до боротьби - биймо окупантів разом", - пише вона в оголошенні про збір коштів та публікує відеозапис бойової роботи раніше купленого дрона.

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Автор: 

збір (336) Толмачова Юлія (27)


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Топ коментарі
+7
https://eurosolidarity.org/2023/06/13/chekayemo-na-vybuhovi-zvity-poroshenko-peredav-artylerystam-troh-brygad-partiyu-droniv-valkiriya/ Порошенко передав артилеристам трьох бригад партію дронів «Валькірія» - фото
«Валькірія» - легендарний дрон, який дуже цінують українські воїни на полі бою. Так ще називався план ліквідації гітлера. Тому ми так любимо цих пташок.
Бо ******* дрони «Валькірія» здійснюють план Збройних Сил України з ліквідації путіна і всіх посіпак, яких він відправляє на нашу землю. Та наближають нашу перемогу.
Наша артилерія отримала багато цих вбивчих пташок саме зараз, в час, коли відбувається початкова фаза контрнаступу, яка неможлива без глибинної розвідки.
А «Валькірії» - це саме ті очі, які дивляться глибоко у тил противника. «Валькірія» перша вилітає на розвідку та виявляє цілі. Далі на корегування цієї цілі військові піднімають Мавіки і Лелеки.
Сьогодні ми передаємо наші пташки в дуже надійні руки бригадам, які вже давно з ними працюють. Частина з них, на жаль, втрачається. Але наше завдання - постачати нову техніку, щоб ворогу не було пощади.
Хлопці, ми з Вікторія Сюмар чекаємо вибуховий звіт роботи «Валькірій»!
https://t.me/PresidentPoroshenko/6214 Петро Порошенко
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14.06.2023 14:04
+4
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14.06.2023 11:45
+4
/Сім дронів - 1 680 000 гривень!!!\
Хм, якраз вартість двох сковородок та овочерізки для одного з київських бомбосховищ.
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14.06.2023 13:20
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14.06.2023 11:45 Відповісти
Міноборони самостійно не купує військові дрони, тільки на підставі замовлень ЗСУ, - Маляр Джерело:
За словами Маляр, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів. "Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є", - підкреслила вона.
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14.06.2023 12:01 Відповісти
Вам шашечки, чи їхать? Якщо б справою захисту України займались яйцекради з МО, то країни б вже давно не було...

По темі: +
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14.06.2023 12:25 Відповісти
то виходить, що до МО замовлення від підрозділів не надходять. А до волонтерів - надходять. Ситуація виглядає дивно.
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14.06.2023 12:56 Відповісти
І що саме вас дивує?
Нагадати про те, як МО звітувало про повне спорядження сил ЗСУ і ТРО зимовою військовою формою, і що було насправді? Чи може нагадати про "весільні дрони" і інтерв'ю містера яйця-по-17?
Очевидно, що МО не збирається ніяк допомагати в справі звільнення України від окупантів, а буде лише розпилювати бабло до останнього. Очевидно також, що після нашої перемоги ці люди відправляться на смітник історії, разом із своїми сосками-речницями-корабельними соснами.
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14.06.2023 13:13 Відповісти
Напрашивается логичный вопрос: зачем тогда МО ? У людей деньги тоже не бесконечные
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14.06.2023 13:53 Відповісти
Відповідь на це питання зрозуміла, але часу задавати риторичні питання немає, бо допомагати нашим треба вже тут і зараз, а не чекати закупівель яєць по 17.
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14.06.2023 14:04 Відповісти
Сейчас ещё и налогом обложат волонтёров. А то ишь чего удумали
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14.06.2023 13:51 Відповісти
Мля , да просто номер рахунку/картки опублікуйте!...
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14.06.2023 12:34 Відповісти
/Сім дронів - 1 680 000 гривень!!!\
Хм, якраз вартість двох сковородок та овочерізки для одного з київських бомбосховищ.
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14.06.2023 13:20 Відповісти
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14.06.2023 14:03 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/06/13/chekayemo-na-vybuhovi-zvity-poroshenko-peredav-artylerystam-troh-brygad-partiyu-droniv-valkiriya/ Порошенко передав артилеристам трьох бригад партію дронів «Валькірія» - фото
«Валькірія» - легендарний дрон, який дуже цінують українські воїни на полі бою. Так ще називався план ліквідації гітлера. Тому ми так любимо цих пташок.
Бо ******* дрони «Валькірія» здійснюють план Збройних Сил України з ліквідації путіна і всіх посіпак, яких він відправляє на нашу землю. Та наближають нашу перемогу.
Наша артилерія отримала багато цих вбивчих пташок саме зараз, в час, коли відбувається початкова фаза контрнаступу, яка неможлива без глибинної розвідки.
А «Валькірії» - це саме ті очі, які дивляться глибоко у тил противника. «Валькірія» перша вилітає на розвідку та виявляє цілі. Далі на корегування цієї цілі військові піднімають Мавіки і Лелеки.
Сьогодні ми передаємо наші пташки в дуже надійні руки бригадам, які вже давно з ними працюють. Частина з них, на жаль, втрачається. Але наше завдання - постачати нову техніку, щоб ворогу не було пощади.
Хлопці, ми з Вікторія Сюмар чекаємо вибуховий звіт роботи «Валькірій»!
https://t.me/PresidentPoroshenko/6214 Петро Порошенко
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14.06.2023 14:04 Відповісти
 
 