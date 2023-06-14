Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів для купівлі семи квадрокоптерів DJI Mavic 3Т. ВIДЕО

Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів для купівлі семи квадрокоптерів DJI Mavic 3Т.

"Українські військові розпочали активно шукати слабинку в російській обороні. Для цього їм потрібна наша допомога. Такі дрони здатні коригувати артилерію і здійснювати розвідку навіть в ночі. Дрони потрібні на Донецький і Запоріжський напрямок для українських воїнів, які штурмують позиції противника. Ціна одного дрона - 240 тисяч гривень!!! Сім дронів - 1 680 000 гривень!!! Доєднуйтесь до боротьби - биймо окупантів разом", - пише вона в оголошенні про збір коштів та публікує відеозапис бойової роботи раніше купленого дрона.

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