Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів для купівлі семи квадрокоптерів DJI Mavic 3Т. ВIДЕО
Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів для купівлі семи квадрокоптерів DJI Mavic 3Т.
"Українські військові розпочали активно шукати слабинку в російській обороні. Для цього їм потрібна наша допомога. Такі дрони здатні коригувати артилерію і здійснювати розвідку навіть в ночі. Дрони потрібні на Донецький і Запоріжський напрямок для українських воїнів, які штурмують позиції противника. Ціна одного дрона - 240 тисяч гривень!!! Сім дронів - 1 680 000 гривень!!! Доєднуйтесь до боротьби - биймо окупантів разом", - пише вона в оголошенні про збір коштів та публікує відеозапис бойової роботи раніше купленого дрона.
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Топ коментарі
+7 Ан Мур
показати весь коментар14.06.2023 14:04
+4 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар14.06.2023 11:45
+4 Ярослав Кийко
показати весь коментар14.06.2023 13:20
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За словами Маляр, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів. "Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є", - підкреслила вона.
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Нагадати про те, як МО звітувало про повне спорядження сил ЗСУ і ТРО зимовою військовою формою, і що було насправді? Чи може нагадати про "весільні дрони" і інтерв'ю містера яйця-по-17?
Очевидно, що МО не збирається ніяк допомагати в справі звільнення України від окупантів, а буде лише розпилювати бабло до останнього. Очевидно також, що після нашої перемоги ці люди відправляться на смітник історії, разом із своїми сосками-речницями-корабельними соснами.
Хм, якраз вартість двох сковородок та овочерізки для одного з київських бомбосховищ.
«Валькірія» - легендарний дрон, який дуже цінують українські воїни на полі бою. Так ще називався план ліквідації гітлера. Тому ми так любимо цих пташок.
Бо ******* дрони «Валькірія» здійснюють план Збройних Сил України з ліквідації путіна і всіх посіпак, яких він відправляє на нашу землю. Та наближають нашу перемогу.
Наша артилерія отримала багато цих вбивчих пташок саме зараз, в час, коли відбувається початкова фаза контрнаступу, яка неможлива без глибинної розвідки.
А «Валькірії» - це саме ті очі, які дивляться глибоко у тил противника. «Валькірія» перша вилітає на розвідку та виявляє цілі. Далі на корегування цієї цілі військові піднімають Мавіки і Лелеки.
Сьогодні ми передаємо наші пташки в дуже надійні руки бригадам, які вже давно з ними працюють. Частина з них, на жаль, втрачається. Але наше завдання - постачати нову техніку, щоб ворогу не було пощади.
Хлопці, ми з Вікторія Сюмар чекаємо вибуховий звіт роботи «Валькірій»!
https://t.me/PresidentPoroshenko/6214 Петро Порошенко