Патрульні допомагають пораненим у перші хвилини після влучання ракети в Одесі минулої ночі. ВIДЕО

Одеські патрульні опублікували відеозапис, на якому зафільмовані перші кадри з місця влучання російської ракети у ніч проти 14 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії патрульних зафіксувала нагрудна камера одного із поліцейських.

"Одеса. Чергова цинічна ракетна атака окупантів по цивільних обʼєктах та мирних людях. На жаль, є загиблі та поранені. Ми одними з перших прибули на місце події. Евакуйовували громадян з пошкодженого будинку, надавали необхідну допомогу постраждалим. На місці також працювали всі відповідні служби. Щирі співчуття родинам загиблих та травмованих. Дякую патрульним за службу. Тримаємо стрій", - йдеться у коментарі до публікації.

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