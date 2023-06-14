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Новини Відео Війна
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Десантники 79-ки знищують ворога за допомогою дронів у районі Мар’їнки. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали нічне полювання операторів дрону на російську піхоту в районі Мар’їнки.

Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе "PEGAS+" знищує російську БМП-2. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7286) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200) дрони (4735)


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Топ коментарі
+13
Слава Українському ДЕСАНТУ! Слава Україні! Смерть рашистам!
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14.06.2023 17:07
+8
Красівоє )
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14.06.2023 17:11
+6
Результат должен быть 100 %, зачем раше инвалиды?
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14.06.2023 18:39
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Слава Українському ДЕСАНТУ! Слава Україні! Смерть рашистам!
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14.06.2023 17:07 Відповісти
Он сказал; поехали! Он взмахнул рукой.
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14.06.2023 20:50 Відповісти
Валерій Залужний показує куди їхати, а Михайло Забродський за кермом
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15.06.2023 09:35 Відповісти
Йєті майже втік!!! Чому дрони повільні? Тіло спромоглося покинути поле битви...
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14.06.2023 17:09 Відповісти
Здебільшого у дронів тільки одна бомбочка.
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14.06.2023 20:22 Відповісти
Красівоє )
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14.06.2023 17:11 Відповісти
Додали желатіну щоб скоріше застиг
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14.06.2023 17:15 Відповісти
Ефективнo. Не дуже тонко, але ефективно 😁
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14.06.2023 17:17 Відповісти
а че они так светятся ,их путин фосфором натер
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14.06.2023 18:28 Відповісти
Жалко было тратить бомбу на последнего урода: и так наверняка жмуром стал бы.
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14.06.2023 18:29 Відповісти
Результат должен быть 100 %, зачем раше инвалиды?
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14.06.2023 18:39 Відповісти
он еще тепленький светится
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14.06.2023 18:48 Відповісти
куйня у русни РЭБы , если наши дроны так свободно летают
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14.06.2023 18:43 Відповісти
Світлячки, блд!
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14.06.2023 22:02 Відповісти
Служил срочку в 79-ке, когда она еще в Б.Коренихе была...
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14.06.2023 22:58 Відповісти
 
 