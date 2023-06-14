Десантники 79-ки знищують ворога за допомогою дронів у районі Мар’їнки. ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали нічне полювання операторів дрону на російську піхоту в районі Мар’їнки.
Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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