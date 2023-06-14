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14 006 34

"Cолдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом", - російський полонений. ВIДЕО

Українські бійці взяли у полон російського військовослужбовця. Окупант розповів, що російські солдати хочуть здаватися в полон, але офіцери не дають, загрожують розстрілом.

Відеозапис зізнання російського солдата опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Солдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом. Все бухают и происходит поножовщина", - сказав окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку втрати ворога становлять майже чотири роти. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) полонені (2266)


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Топ коментарі
+21
Так обнуліть офіцерів і здавайтесь спокійно
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14.06.2023 19:32
+20
Похожий на Іллю киву, тільки маю трохи волосся на голові
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14.06.2023 19:32
+18
Все пленные поют одну песню, как обменяют - "нас пытали нацисты". Вот это тело скоро опять с автоматом будет.
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14.06.2023 19:32
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https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Где-то в Украине есть Король ночи, который оживляет убитых. Иначе как объяснить продолжающееся наступление ВСУ и его продвижение (пусть и не быстрое), когда и кремлевский и белорусский фюреры называют какие-то абсолютно немыслимые цифры потерь. У Таракана вообще - 40 тысяч убитых за три дня (просто Битва на Сомме какая-то) и еще 100 тысяч безвозвратных (объясните уже ему кто-нибудь, что это одно и тоже).
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14.06.2023 19:19 Відповісти
чего можно от неадекквата усатого ожидать,хорошо хоть не миллион)))))у него и трактор на крейсерской скорости под 280км в час едет,єто клиника😂
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14.06.2023 19:33 Відповісти
правильно и делают, простигоспади, офицеры. нечего кормить бомжей
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14.06.2023 19:23 Відповісти
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14.06.2023 19:29 Відповісти
""Солдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом. Все бухают и происходит поножовщина"

А он такой белый и пушистый не может стрельнуть первым.
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14.06.2023 19:30 Відповісти
Похожий на Іллю киву, тільки маю трохи волосся на голові
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14.06.2023 19:32 Відповісти
Это Wild Kiwa (Kiwa odichalus)
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14.06.2023 19:51 Відповісти
Так обнуліть офіцерів і здавайтесь спокійно
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14.06.2023 19:32 Відповісти
Все пленные поют одну песню, как обменяют - "нас пытали нацисты". Вот это тело скоро опять с автоматом будет.
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14.06.2023 19:32 Відповісти
с 2014 года наркоманы и алкоголики дезертируют из ДНР-ЛНР, только все никак не додезертируют.
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14.06.2023 19:33 Відповісти
Шторм? ЗК. Естественно, они желали бы сдаться в плен и до конца войны в украинском лагере для военнопленных сидеть: судимость-то снята.
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14.06.2023 19:44 Відповісти
Це не Ківа, часом?) Аж надто схожий. Хоча, ні, у цього і мова нормальна і мізків, мабуть, трохи є. Зумів же здатися.
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14.06.2023 19:53 Відповісти
Розстріляти можуть і після обміну.
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14.06.2023 19:56 Відповісти
Спочатку нехай відновлюють, а потім можна й розтріляти, якщо виживе.
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14.06.2023 20:02 Відповісти
"Солдатушки браво ребятушки"!
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14.06.2023 19:56 Відповісти
Ну то передвохсотьте там всіх
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14.06.2023 20:00 Відповісти
Немного не по теме

Киевлянин создалhttps://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=12261 петицию , где предлагает установить фонтан-памятник акуле, которая съела россиянина

Автор предлагает установить памятник-фонтан в виде Акулы на одной из площадей исторического центра или набережной. Тема памятного знака - "увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны".
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14.06.2023 20:10 Відповісти
З пащі акули стирчать ликові лапті.
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14.06.2023 20:26 Відповісти
Значить, так хочуть
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14.06.2023 20:10 Відповісти
певно дозволу питають у ахвицеров
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14.06.2023 20:13 Відповісти
Я бы его обнулил. Брать в плен надо чмобиков.
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14.06.2023 20:13 Відповісти
Кива
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14.06.2023 20:14 Відповісти
Гірше. Ківа з Ради, а цей з унітазу.
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14.06.2023 20:22 Відповісти
- Таваріщ лєйтєнант, разрєшитє сдаться!
- Виполняйтє!
- Єсть, виполняйтє!
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14.06.2023 20:16 Відповісти
Це ЧМО все що завгодно скаже аби залишитись живим. Йому сказали там, за поребриком, що йому капєць.
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14.06.2023 20:20 Відповісти
***** - это олицетворение кацапов. ***** кто-то из адекватных верит?
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14.06.2023 20:21 Відповісти
А що офіцерів просто знищити не можна....
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14.06.2023 20:22 Відповісти
аби воно знало як це зробити, то йому б ціни не було.
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14.06.2023 20:27 Відповісти
Я не вірю ні одному слову орка. З усякої безвиході є як мінімум 2 вихода
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14.06.2023 20:32 Відповісти
Видайте всім кацапам по нормальному тєсаку ну і по сокирі.
Тоді повірю.
А так " Не верю"
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14.06.2023 20:29 Відповісти
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14.06.2023 20:36 Відповісти
М-дааа...
Судя по видео ещё тот лапоть
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14.06.2023 23:13 Відповісти
Подразделение "Шторм" - зэки.
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15.06.2023 00:06 Відповісти
Можно подумать что их нас убивать везут под дулами автоматов.Да они все ****** как под одну дудку.Что же они все молчат про 200 000 фублей которые им обещали платить в месяц? Все эти уроды ехали в Украину что заработать денег (это касается мобиков и другого бимусора из пригожинских зеков) У кадровых военных свои расценки.Вот и не валили с передка в надежде что им повезет, живыми останутся и им заплатят.А когда уже понимали что их здесь по любому завалят, и денег никаких они не получат,то начали сдаваться.И свои сказки что их заставили воевать детям рассказывают.Они с 2014 года то нас от бандеровцев спасают,то ещё от чего нибудь.А сейчас их просто заставляют под дулами автоматов воевать.
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15.06.2023 09:08 Відповісти
 
 