"Cолдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом", - російський полонений. ВIДЕО
Українські бійці взяли у полон російського військовослужбовця. Окупант розповів, що російські солдати хочуть здаватися в полон, але офіцери не дають, загрожують розстрілом.
Відеозапис зізнання російського солдата опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Солдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом. Все бухают и происходит поножовщина", - сказав окупант.
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Топ коментарі
+21 Beta Human
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+20 Дмитро Михайловський
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+18 Валдис Унар
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Где-то в Украине есть Король ночи, который оживляет убитых. Иначе как объяснить продолжающееся наступление ВСУ и его продвижение (пусть и не быстрое), когда и кремлевский и белорусский фюреры называют какие-то абсолютно немыслимые цифры потерь. У Таракана вообще - 40 тысяч убитых за три дня (просто Битва на Сомме какая-то) и еще 100 тысяч безвозвратных (объясните уже ему кто-нибудь, что это одно и тоже).
А он такой белый и пушистый не может стрельнуть первым.
Киевлянин создалhttps://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=12261 петицию , где предлагает установить фонтан-памятник акуле, которая съела россиянина
Автор предлагает установить памятник-фонтан в виде Акулы на одной из площадей исторического центра или набережной. Тема памятного знака - "увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны".
- Виполняйтє!
- Єсть, виполняйтє!
Тоді повірю.
А так " Не верю"
Судя по видео ещё тот лапоть