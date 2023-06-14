"Cолдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом", - російський полонений. ВIДЕО

Українські бійці взяли у полон російського військовослужбовця. Окупант розповів, що російські солдати хочуть здаватися в полон, але офіцери не дають, загрожують розстрілом.

Відеозапис зізнання російського солдата опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Солдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом. Все бухают и происходит поножовщина", - сказав окупант.

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