Аеророзвідка ЗСУ ліквідувала штурмову групу ворога на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

Підрозділ аеророзвідки SOLOVEY 144 ОБ Полтавської окремої бригади ТрО ЗСУ ліквідував штурмову групу ворога на Мар’їнському напрямку точним скидом Ф-1.

Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ інформує Цензор.НЕТ.

"5 штурмовиків намагались сховатись в підвалі, але він став для них склепом. По перехлопенням радіоефіру росіян "зв’язок з групою було втрачено" їх так і не знайшли", - написали СтратКом ЗСУ.