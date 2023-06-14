Аеророзвідка ЗСУ ліквідувала штурмову групу ворога на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО
Підрозділ аеророзвідки SOLOVEY 144 ОБ Полтавської окремої бригади ТрО ЗСУ ліквідував штурмову групу ворога на Мар’їнському напрямку точним скидом Ф-1.
Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ інформує Цензор.НЕТ.
"5 штурмовиків намагались сховатись в підвалі, але він став для них склепом. По перехлопенням радіоефіру росіян "зв’язок з групою було втрачено" їх так і не знайшли", - написали СтратКом ЗСУ.
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+15 Sophia-Maria Duglass #550966
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+9 Sophia-Maria Duglass #550966
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+5 Hulio
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Артем Пивоваров x Христина Соловій - Мова вітру (OST «Мавка. Лісова пісня») [Official Video]
https://youtu.be/vCgxufg6xzE
Це гордість України... одна з багатьох!
Але після кадру з *********** в кадрі наступний кадр - з пустим підвісом, а над сходами піднимається дим.
Я теж не з першого перегляду зрозумів.
https://t.me/generalsvr Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Несмотря на то, что президент московии (х*йло) действительно имел желание принять личное участие во встрече с "военными корреспондентами", люди из близкого окружения и лечащие врачи отговорили его. За несколько дней до этого мероприятия, президент со своим помощником составили подробный конспект практически по всем вопросам, которые собирались задать "военкоры". Двойник президента изучал, вернее штудировал президентские предписания, изложенные в конспекте, как говорят посвященные люди, с неподдельным энтузиазмом. Вечером, накануне мероприятия, двойник сдал, под запись на камеру, "экзамен" сотруднику ФСО, который вразброс задавал вопросы по темам изложенным в конспекте. В итоге все остались удовлетворены результатом, и даже Путин, которому предоставили видео "экзамена", признал, что дублер вполне готов к такому формату. В сущности все мысли, эмоции, нарративы и переживания президента, касательно всех тем, которые "военкоры" собирались поднять во время встречи, были до двойника донесены и восприняты им как собственные. Вчера именно дублер президента и провел встречу с "Военными корреспондентами". Перед встречей его снабдили свежими данными и скорректировали несколько нюансов относительно изменившейся обстановки на тот момент. Несмотря на то, что двойник довольно часто "подвисал" поднимая глаза кверху и пытался вспомнить детали изложенные в конспекте по тому или иному вопросу (обратите внимание, это происходило достаточно часто), в целом встреча прошла нормально и он смог довольно хорошо отыграть и более или менее четко донести позиции самого Путина. Были конечно и тревожные для дублера моменты, когда ему был задан вопрос про "зерновую сделку" к которому его не готовили и он честно сразу проговорился, что не был готов к такому вопросу, сказав: "Для меня это неожиданный вопрос. Не ожидал такого вопроса услышать." Тем не менее двойник ответил в той же манере, что и Путин. В целом, и сам президент и близкие посвященные люди положительно оценили выступление двойника в таком формате. Сам Путин вчера принимал доклады и провел совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства военного и силового блоков. После докладов и общения с военными, президент продолжил общение в узком составе с представителями руководства силового блока, распорядившись отключить от совещания военных. В таком формате президентом была поднята тема провокации техногенной катастрофы на одной из российских АЭС. Дела на фронте идут не лучшим образом, уверенности в том, что украинское контрнаступление провалится и все "новые территории" удастся сохранить, нет ни у военных ни у президента. Проводить всеобщую мобилизацию и объявлять военное положение Путин считает сейчас опасным с точки зрения возможного напряжения в обществе, в целом уставшего от тяготения темой войны. По мнению Путина, катастрофа на АЭС мобилизирует общество на борьбу с последствиями катастрофы и помощь пострадавшим, отвлечет от фронта, объяснит неудачи в войне и потери территорий коварством врага, который воспользовался тем, что российское руководство концентрирует усилия на преодоление последствий катастрофы, и вероломно отобрал часть или все "новые земли". Плюс обвинить на весь мир вражескую сторону в "ядерном терроризме". Во время совещания Путин сказал, что "специалисты обоснованно советуют остановить выбор на Курской АЭС". Специалисты, это без сомнения братья Ковальчуки. Президент дал распоряжение в течение двух недель подготовить провокацию техногенной катастрофы именно на этой АЭС и 27 июня доложить ему степень готовности. Президент России Владимир Путин готов повышать ставки, сейчас на кону жизни сотен тысяч мирных жителей и огромные территории отчуждения на десятки, а возможно и на сотни лет.
Причому небезпідставно - я якось пішов на Ютуб подивитись відеодайджест, який цей канал час від часу публікує, то там якраз йшлося який поганий Х.йло, і як все прекрасно буде в новій "Харошей расеє", і Патрушев саме той, який зможе це зробити.
Та й в щоденних звітах час від часу пишеться щось накшталт "Єдиний, хто на засіданні виступив з критикою слів Х.йла, був секретар Радбезу...".
Так що читати можно, але обов'язково усвідомлюючи, що це ворожий канал, і дезу ще ніхто не відміняв, тобто активуючи критичне мислення.