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Президентська бригада знищила російський ПТРК "Корнет" разом із ворожим кулеметом загарбників. ВIДЕО

Воїни 4-го механізованого батальйону Президентської бригади знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Корнет" разом із ворожим кулеметом та боєкомплект до нього.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи пошкодили ворожу бойову машину у Херсонській області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7286) ЗСУ (7562) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+14
Шо ще за "президентська бригада ?! Там шо, "слуги" воюють ?! Так я і повірив.
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14.06.2023 23:51
+13
Президентська тому що охороняє Президента України. А президент це така посада виборча, а не така як московії - довічна. Тож сьогодні зеленський а потім, сподіваюсь хтось нормальний.
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15.06.2023 00:04
+8
опа , зеля решил назвать бригаду имени Богдана Хмельницкого своей ? первый раз такое слышу .
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14.06.2023 23:33
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14.06.2023 23:31 Відповісти
опа , зеля решил назвать бригаду имени Богдана Хмельницкого своей ? первый раз такое слышу .
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14.06.2023 23:33 Відповісти
Вона і є президентською. Ще з 1999 року.
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14.06.2023 23:38 Відповісти
спасибо , буду знать .
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15.06.2023 00:00 Відповісти
Шо ще за "президентська бригада ?! Там шо, "слуги" воюють ?! Так я і повірив.
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14.06.2023 23:51 Відповісти
Президентська тому що охороняє Президента України. А президент це така посада виборча, а не така як московії - довічна. Тож сьогодні зеленський а потім, сподіваюсь хтось нормальний.
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15.06.2023 00:04 Відповісти
Дай Бог.
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15.06.2023 00:44 Відповісти
Охороняє президента і воює на фронті?
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15.06.2023 01:58 Відповісти
Розберіться з цим питанням самостійно, Ви ж доросла людина. Прикордонники воюють, нацгвардія воює - тут у вас питань нема?
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15.06.2023 10:32 Відповісти
Тут нема питань. І там питань нема. Це питання риторичне, чули про таке? Президентська охорона пішла воювати. О, Боже, особливо стосовно Зеленського.
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15.06.2023 10:58 Відповісти
Він на нулі щоб його охороняють?
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15.06.2023 06:33 Відповісти
А тероборона що робить на нулі?
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15.06.2023 10:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Окрема_президентська_бригада
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15.06.2023 06:36 Відповісти
Российский грузовик перевозящий боеприпасы подрывается на мине и испаряетсяhttps://twitter.com/LaraLar93023545/status/1669043683000455169
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15.06.2023 00:33 Відповісти
Цікаво. Хто ж це їм "весільних дронів" підігнав? Знов волонтери чи сам сонцесяйний?
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15.06.2023 00:38 Відповісти
"Президентська бригада"- у цих слова якщо і зрада,то не в слові бригада. От такий каламбур український сумний.
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15.06.2023 06:51 Відповісти
А в нас крім зелі інших президентів народ не знає? Ну чисто як в московії один президент - пуйло.
Почитайте історію створення цієї бригади. А чому на фронті? Так там зараз всі.
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15.06.2023 11:00 Відповісти
 
 