Президентська бригада знищила російський ПТРК "Корнет" разом із ворожим кулеметом загарбників. ВIДЕО

Воїни 4-го механізованого батальйону Президентської бригади знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Корнет" разом із ворожим кулеметом та боєкомплект до нього.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, передає Цензор.НЕТ.

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