Президентська бригада знищила російський ПТРК "Корнет" разом із ворожим кулеметом загарбників. ВIДЕО
Воїни 4-го механізованого батальйону Президентської бригади знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Корнет" разом із ворожим кулеметом та боєкомплект до нього.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Hulio
показати весь коментар14.06.2023 23:51
+13 Віктор Жовнір
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+8 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар14.06.2023 23:33
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Героям слава!!!
Почитайте історію створення цієї бригади. А чому на фронті? Так там зараз всі.