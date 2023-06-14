На півдні, в умовах надзвичайно жорстоких боїв, є рух вперед, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 14 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український президент заявив: "Наші воїни, наші герої! Я дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає і просуває вперед наші позиції.
Бахмутський напрямок, а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, – на різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!
Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла!
Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ"...
Дякую всім вам! Дякую за міцність! І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям".
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От дивина дивна! Як захоплювали - то ніяких "надзвичайно жорстоких боїв" (кілька годин і рашисти вде коло Херсону), а як звільняти, то "надзвичайно жорстокі бої"! А чому так, бідосик, не підкажеш, а?
Курва ти недолуга! За ваше з дєрьмаком "*****@лі" (а, скоріш за все, просто здали) гине цвіт нації!
Дуже сподіваюсь, що вам це повернеться сторицею і я до цього доживу і побачу!
Найкращим для України та ЗСУ було б скористатися таким "прорахунком" і несподіваним подарунком долі та без суттєвих перешкод зайти на лівобережжя через таким чином "розміновану" територію і вдарити та знищити рашистів з тилу, нівелюючи при цьому всі їхні мінні загородження на південному сході України.
Однак, з огляду на майже 9 міс. саботаж наступальних дій на півдні та забезпечення привладними зрадниками й ворожими агентами безперешкодних можливостей рашистам замінувати всі шляхи підступу ЗСУ на лівий берег Дніпра, мені здається, цього ніколи не станеться, зелене ві-по керівництво не дасть команди ЗСУ вдарити у спину своїм союзникам рашистам, поки вони ще не замінували там цю територію повторно.
Щодо "Таврії": там загиблих у ворога у 5,3 раза більше, ніж у нас", - сказала вона. Джерело:
але ж кажуть , що
не на часі робити якісь кроки до виносу 😠
І бажано, щоб перша подія відбулася раніше ніж друга.
Українські захисники захищали Маріуполь і потрапили в полон у травні 2022 року. Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. У разі визнання «азовців» винними, їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення. https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-prisoners-trial-mariupol-azov-1aecb8fa05a60372c88199e0fe00311d