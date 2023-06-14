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На півдні, в умовах надзвичайно жорстоких боїв, є рух вперед, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 14 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент заявив: "Наші воїни, наші герої! Я дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає і просуває вперед наші позиції.

Бахмутський напрямок, а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, – на різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На різних ділянках фронту є рух уперед, - Зеленський

Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла!

Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ"...

Дякую всім вам! Дякую за міцність! І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям".

Також читайте: Треба посилювати санкції проти РФ. В уламках російських ракет з Кривого Рогу знайдено 50 компонентів мікроелектроніки з інших країн - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) звернення (606)


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Топ коментарі
+37
"...в умовах надзвичайно жорстоких боїв..." Джерело:

От дивина дивна! Як захоплювали - то ніяких "надзвичайно жорстоких боїв" (кілька годин і рашисти вде коло Херсону), а як звільняти, то "надзвичайно жорстокі бої"! А чому так, бідосик, не підкажеш, а?

Курва ти недолуга! За ваше з дєрьмаком "*****@лі" (а, скоріш за все, просто здали) гине цвіт нації!
Дуже сподіваюсь, що вам це повернеться сторицею і я до цього доживу і побачу!
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14.06.2023 23:45
+30
Бонопартий микро
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14.06.2023 23:40
+27
Де Ви там актора побачили? Він просто клован..
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15.06.2023 00:00
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Бонопартий микро
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14.06.2023 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X5VZzvhXCFM Проєкт "Буратіно" в Україні.
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14.06.2023 23:43 Відповісти
"...в умовах надзвичайно жорстоких боїв..." Джерело:

От дивина дивна! Як захоплювали - то ніяких "надзвичайно жорстоких боїв" (кілька годин і рашисти вде коло Херсону), а як звільняти, то "надзвичайно жорстокі бої"! А чому так, бідосик, не підкажеш, а?

Курва ти недолуга! За ваше з дєрьмаком "*****@лі" (а, скоріш за все, просто здали) гине цвіт нації!
Дуже сподіваюсь, що вам це повернеться сторицею і я до цього доживу і побачу!
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14.06.2023 23:45 Відповісти
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14.06.2023 23:48 Відповісти
Актер , в роли президента - катастрофа.
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14.06.2023 23:48 Відповісти
Ну почему, а Рейган ?
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14.06.2023 23:50 Відповісти
30 років відпахав політиком після карєри актором, із сцени в президенти його точно не взял
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14.06.2023 23:53 Відповісти
Рейган был боевым летчиком во 2й мировой и ЗЕля не актер даже а арлекин. Даже комиком не назовешь
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15.06.2023 00:38 Відповісти
Не то актерское амплуа. Рейган - герой вестернов, а это зеленое создание - жалкий Пьеро.
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15.06.2023 01:06 Відповісти
Де Ви там актора побачили? Він просто клован..
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15.06.2023 00:00 Відповісти
"В тяжких боях", по півкілометра в день. А весь південь був забраний за 1 день.
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14.06.2023 23:52 Відповісти
ну и ждали пока нам "союзники" технику дадут. Хоть по капле. А в то время кацапы намертво строили укрепления...время утеряно....
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15.06.2023 00:03 Відповісти
Так это оказывается не Хомчак с Тараном виноваты в подготовке к войне, что даже не отмобилизировали ОР-1 перед вторжением, а союзники? Ну с таким тоном скоро вообще могут перестать давать, тем более в европейских странах нет такого количества техники, как и боеприпасов
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15.06.2023 01:43 Відповісти
а как они в своем НАТО (в которое нас не пустили и не пустят под расстрелом), собрались с рашей воевать, если у них нет такого количества техники, как и боеприпасов
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16.06.2023 00:17 Відповісти
Потому что все нормальные люди воюют ракетами и авиацией. Только совки мыслят лекалами Второй Мировой. И вообще это их дело
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16.06.2023 08:10 Відповісти
Не все ще втрачено. Вчора касапи заявили, що прорахувалися з підривом Каховської ГЕС і перед тим українські медіа повідомляли, що вода позмивала мінні поля рашистів на лівобережжі.
Найкращим для України та ЗСУ було б скористатися таким "прорахунком" і несподіваним подарунком долі та без суттєвих перешкод зайти на лівобережжя через таким чином "розміновану" територію і вдарити та знищити рашистів з тилу, нівелюючи при цьому всі їхні мінні загородження на південному сході України.
Однак, з огляду на майже 9 міс. саботаж наступальних дій на півдні та забезпечення привладними зрадниками й ворожими агентами безперешкодних можливостей рашистам замінувати всі шляхи підступу ЗСУ на лівий берег Дніпра, мені здається, цього ніколи не станеться, зелене ві-по керівництво не дасть команди ЗСУ вдарити у спину своїм союзникам рашистам, поки вони ще не замінували там цю територію повторно.
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15.06.2023 10:12 Відповісти
Що ти хотів сказати отими своїми лапками у фразі ? Думаєш що легко військовим , чи мала швидкість просування ? То вперед за орденами , відвоюй теж за один день ! Вчися свої думки висловлювати так щоб можна їх було розуміти , а то прочитаєш і ніби : "Хто всрався -невістка , бо її дома не було " (( Хотів піаніста ****@ком назвати , то називай , а то тебе прочитаєш то всі винні , один ти святий .
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15.06.2023 00:47 Відповісти
Базікало...
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14.06.2023 23:54 Відповісти
І з барабаном і з петельньою
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15.06.2023 00:48 Відповісти
Підрозділи ОСУВ "Таврія" - в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Джерело:

Щодо "Таврії": там загиблих у ворога у 5,3 раза більше, ніж у нас", - сказала вона. Джерело:
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15.06.2023 00:06 Відповісти
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15.06.2023 00:16 Відповісти
Війська йдуть малими кроками вперед а наші влада як завжди ******* гроші ) чули про шкіряні барабани які закупили у бомбосховища на лям гривень)) я їх всіх винесу ногами у перід)
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15.06.2023 00:25 Відповісти
Так , все ми чули ...
але ж кажуть , що
не на часі робити якісь кроки до виносу 😠
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15.06.2023 00:51 Відповісти
добро робити ЗАВЖДИ НА ЧАСІ
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15.06.2023 06:33 Відповісти
Болить, що ціна занадно дорога: життя наших Воїнів.
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15.06.2023 01:16 Відповісти
Чекаємо смерті хла і перемоги Байдена.
І бажано, щоб перша подія відбулася раніше ніж друга.
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15.06.2023 01:34 Відповісти
Чмиридло квартальне, ми самі вже дізнаємося цю та і іншу інфу. Ти сухарі суши.
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15.06.2023 01:48 Відповісти
Дякувати Боже, що НАШ президент не ідіот))))
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15.06.2023 02:03 Відповісти
Нужно закончить войну в голове, просто перестать стрелять, развести войска, разминировать Чонгар, намостить дорог Щось пішло не так? Так може не в тих очах бачив мир? Влада виродків які знищують свою країну і свій народ набиваючи кишені
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15.06.2023 05:01 Відповісти
Зелені потвори здали все без бою , а повертаємо ціною величезних жертв військових , цивільних та матеріальних ресурсів.
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15.06.2023 08:07 Відповісти
Жорстокі бої. Вчора бачив колону війскових скорих.
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15.06.2023 08:29 Відповісти
Рейган до свого президентства займав, по-перше пост голови Американської асоціації акторів, а потім двічі був губернатором Каліфорнії. Всього-навсього.
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15.06.2023 08:47 Відповісти
Таке враження що клоун особисто на передовій з автоматом у руках з вірними товаришами з 95 кварталу. Сидить ссиклиння у бункері півтора роки та відростки строчки. Хоче маю великі сумніви що воно в Україні, зелений фон і знімальне обладнання можно орендувати у любій країні і відростки записувати
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15.06.2023 09:12 Відповісти
Суд над 22 полоненими «азовцями» розпочався у Росії у середу, 14 червня. Про це https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-prisoners-trial-mariupol-azov-1aecb8fa05a60372c88199e0fe00311d повідомляє АР.

Українські захисники захищали Маріуполь і потрапили в полон у травні 2022 року. Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. У разі визнання «азовців» винними, їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення. https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-prisoners-trial-mariupol-azov-1aecb8fa05a60372c88199e0fe00311d
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15.06.2023 09:31 Відповісти
навіть на згарищі власної країни далі будуть заробляти, мутити й петляти, продаючи попіл із потрійною маржею....
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15.06.2023 09:45 Відповісти
Тільки це не їх країна, на московіцьких болотах їх "срєда обітанія", куди вони і попрямують перед наближенням своєї поразки на фронті
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15.06.2023 10:18 Відповісти
Перепрошую, а Ви про кого ???
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15.06.2023 10:39 Відповісти
Про тих, кого й Ви, ворожу агентуру в українській владі
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15.06.2023 13:56 Відповісти
 
 