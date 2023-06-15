Двох живих людей дістали з-під завалів після ракетної атаки окупантів на Краматорськ. ВIДЕО

Рятувальники та поліцейські витягли живими з-під завалів чоловіка і жінку, будинок яких був зруйнований унаслідок ракетної атаки російських окупантів на Краматорськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порятунку людей опублікував на своїй сторінці в соцмережі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"На відео шокуючі кадри порятунку людей з-під завалів у Краматорську. Сьогодні вранці, о 5-й годині, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська. Внаслідок підступного терористичного акту рф, дві людини загинули, ще двоє - отримали поранення. Рятувальна операція відбувалася кілька годин. Першими на місце прибув екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна. Саме вони на відео допомагають розбирати уламки будинків та рятувати людей. Завдяки злагодженим діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка. Дякую за службу патрульним та рятувальникам. Щирі співчуття близьким та рідним загиблих. Росіяни обов’язково понесуть покарання за всі злочини та відплатять за кожну душу, яку вони занапастили", - пише Білошицький у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні допомагають пораненим у перші хвилини після влучання ракети в Одесі минулої ночі. ВIДЕО