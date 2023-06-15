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Росіянин вражений могилами окупантів у Новосибірську: "Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!". ВIДЕО

Мешканець російського Новосибірську показав одне з величезних кладовищ, на якому поховані ліквідовані в Україні окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік був вражений від кількості знищених в ході "СВО" російських військових та найманців.

"Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!", - каже він на записі.

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Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313)


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Топ коментарі
+72
Не ходіть кацапи в Україну. Тут живе кацапська смерть.
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15.06.2023 12:00
+64
Слава Україні! Смерть рашистам!
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15.06.2023 11:56
+61
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15.06.2023 12:12
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Слава Україні! Смерть рашистам!
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15.06.2023 11:56 Відповісти
Здивований?! Множ на 1000 і буде тобі 1 відсоток тих істот що забруднюють нашу землю!
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15.06.2023 15:46 Відповісти
Виишов з запою ?.
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15.06.2023 11:57 Відповісти
та да , скорее всего , снимет видосик и дальше пойдет бухать , вместо того что-бы взять оружие в руки , собрать коллектив и пойти ******* тех , кто их отправляет на войну , один хер его тоже призовут , и очень скоро там будет крестик с его именем , кацап он поц от рождения , он не способен на критическое мышление , кацап от рождения - РАБ , безвольное и опущенное мясо .
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15.06.2023 12:53 Відповісти
Голос змінено через фільтр, щоб не ідентифікували автора відео.
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15.06.2023 13:47 Відповісти
зато год рождения свой назвал
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15.06.2023 23:36 Відповісти
і щоб від Крулевца-- до хайшейвея-одні могили..............
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15.06.2023 11:58 Відповісти
Не ходіть кацапи в Україну. Тут живе кацапська смерть.
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15.06.2023 12:00 Відповісти
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15.06.2023 12:01 Відповісти
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15.06.2023 12:12 Відповісти
лучше бы кацап снял стоянку с новыми ладами казлинами и горем убитых вдов с Равшанами
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15.06.2023 12:02 Відповісти
А це ще ж і не всі. Скільки цього сміття ще валяється по лісосмугах нікому не потрібні.
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15.06.2023 12:02 Відповісти
Тю, воно дурне, хіба не знає: чим більше могил, тим більше "вєлічіє побєди".
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15.06.2023 12:03 Відповісти
Нема за ким жалкувати. Стадо тупих кацапських покидьків зробило свій вибір ще в 2000му.
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15.06.2023 12:05 Відповісти
Дивно, що хтось веде облік використаного туалетного паперу!
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15.06.2023 12:05 Відповісти
А грошовим виплатам буде край? Їм ще платять ті мільйони за утилізовану русю чи вже розраховуються лише пельменями та хмизом
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15.06.2023 12:07 Відповісти
Хоч пельмені, але дають.
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15.06.2023 14:35 Відповісти
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15.06.2023 12:10 Відповісти
Непричемыши лежат, шоб були гроші на реконструкцію замка в Геленджик.
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15.06.2023 12:11 Відповісти
Путін гомеопат.
Не тому, що він віддає перевагу мікродозам. Тут якраз навпаки - якщо щось робить, то глобально. Якщо розісратися, то з усім світом, якщо регрес, то відразу в Середньовіччі.
Але він гомеопат за сповідуваним їм головним гомеопатичним принципом - "Лікуй подібне подібним".
Ось він і взявся лікувати вимираючу росію ударним знищенням молодих самців дітородного віку.
Успіхів йому!
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15.06.2023 12:14 Відповісти
Никогда бы не подумал, что вид кладбища может положительные эмоции вызывать.
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15.06.2023 12:14 Відповісти
Має бути більше. Новосибірськ третій за чисельністю жителів місто оркостана.
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15.06.2023 12:15 Відповісти
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15.06.2023 12:19 Відповісти
Зачем поперлись в Украину? Земли им не хватало? Жрите падлы, наслаждайтесь!
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15.06.2023 12:26 Відповісти
Може чимось допомогти? Повітряних кульок прислати?
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15.06.2023 12:32 Відповісти
Скотомогильник.
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15.06.2023 12:38 Відповісти
Насправді не так вже й багато. Для півторамільонного міста...
Не хочеться навть порівнювати...
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15.06.2023 12:40 Відповісти
Маю надію, що вже скоро у степах півдня будуть такі піраміди з кацапських черепів

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15.06.2023 12:43 Відповісти
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15.06.2023 12:54 Відповісти
Сию "богиню" желательно установить на месте лубянского мавзолея.
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15.06.2023 13:26 Відповісти
А вдоль дороги мёртвые с косами стоять и тишина!
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15.06.2023 19:19 Відповісти
Це тільки ті, у кого були з собою пакети.
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15.06.2023 12:55 Відповісти
Хтось вірив, що коли до них підуть гроби, вони схаменуться і зупиняться
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15.06.2023 12:55 Відповісти
Ми прості люди внє політики від нас нічого не залежить Тепер вже точно не залежить (війна повертається звідки прийшла)
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15.06.2023 12:56 Відповісти
Там логіка проста - чим більше їх здохне - тим більше "вєлічія"...І скоро одне то "вєлічіє" тільки і лишиться...
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15.06.2023 12:57 Відповісти
Сподобався віночок в жовто-блакитних кольорах на могилі вагнера - від нас хрен так просто збіжишь.
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15.06.2023 12:58 Відповісти
таких не хоронять на кладовищi, а прикопали десь в лiсi.
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15.06.2023 13:27 Відповісти
Вєрним курсом ідете дорогі товариші.
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15.06.2023 13:41 Відповісти
викладають букву Z iз гробiв.

Iм не подобайеться не те що вони уроди пiшли вбивати невинних украiнцiв! Iм просто не подобайеться здихати. А певно, якщо б не здихали, то i все для них було гарно.
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15.06.2023 13:47 Відповісти
Їх ховають під буквою Z! Це жесть!
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Желаю что бы все....
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15.06.2023 14:04 Відповісти
Нормально,нормально!
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15.06.2023 14:05 Відповісти
А це ще тiльки тi, яким "пощастило" повернутися хоч в якомусь станi.
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15.06.2023 14:10 Відповісти
Ці вже "можемпавтарілі"
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15.06.2023 14:14 Відповісти
Про померлих або добре, або нічого. Здох кацап, і добре.
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15.06.2023 14:30 Відповісти
не так звучить ця приказка, чи ідіома.... про мертвих - або добре, або нічого, крім ПРАВДИ..... якось так
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15.06.2023 14:39 Відповісти
Напрасна старушка ждьот сина дамой.
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15.06.2023 14:33 Відповісти
та ні,тамтешні старушонкі синочков дочекалися і може вже й Лади отримали...
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15.06.2023 15:43 Відповісти
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15.06.2023 14:36 Відповісти
Я перепрошую.... що треба мати в голові, щоб мастити на могилах таку херовіну начебто патріотичну... якійсь кацапський кіч без краю і без смаку.... як попуги розмальовані. Чи в цьому саме і є вЯлічіє?
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15.06.2023 14:38 Відповісти
"И это мы еще ничего не начинали"
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15.06.2023 14:49 Відповісти
свинособакам свинособача смерть! Це тільки ті, яких зібрали по українських полях, а тих, яких дикі собаки доїдають?
росія це країна суцільних придурків.
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15.06.2023 15:08 Відповісти
отака росія, як на цьому відео, мені подобається.Хай вона вся вкриється отими папугаячими квітами та хрестами.
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15.06.2023 15:10 Відповісти
патерь нет! забараненные асвабадитили.

надеюсь, автор пометил по-собачьи какую-то могилку.
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15.06.2023 15:23 Відповісти
Нєпобєдімиє вітязі Рассіюшкі (спецназ,разведка ВДВ тощо) лежать тихо і сумирно. Збиралися мити чоботи у Віслі,Рейні.Сені,Темзі.Ла-Манші.....але на самому початку хероїчного шляху виникли якісь прикрі для богатирєй несподіванки...
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15.06.2023 15:42 Відповісти
А скільки тих далбайобів гниє і собаки розтягують в Україні...
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15.06.2023 16:10 Відповісти
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15.06.2023 16:23 Відповісти
Обычное небольшое кладбище россии
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15.06.2023 16:23 Відповісти
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15.06.2023 16:25 Відповісти
Вот русня сволотная! Хлопцы старались, круглосуточно работали, потели для неньки Украины. А эти русские оборванцы и тут нагадили, столько работы пересрали - стащили домой сырье для чернозема...
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15.06.2023 16:29 Відповісти
это ** вашу скрепную мать называется так --- какого хера ,,асвабадителям,, на могилки не поставили белые унитазы -- они так о них мечтали , можно перевязать ленточкой колорадского жука буквой ,,зю,, шоб не было морщин на х..ю
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15.06.2023 17:11 Відповісти
Милчеловек спрашивает "Как это называется?".
Освобождение Сибири от русских под китайскую экспансию....это называется

Ps. В некотором смысле, эти новосибирцы - счастливчики... У большинства из тех, кто погиб в Украине, нет даже собственных могил... Так и гниют их тела в каналах, полях, в лесопосадках...собачки их костяшки растаскали по будкам.
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15.06.2023 17:23 Відповісти
в Росії великі території,всім хватить місця.
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15.06.2023 17:29 Відповісти
Пропоную: вивезти їм залізницею оті 200 з чимось тисяч дохлих кацапів і викинути на кордоні, нехай подавляться. Що вони з ними будуть робити ???
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15.06.2023 17:43 Відповісти
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15.06.2023 18:54 Відповісти
2004 р.н. та ну на ...Але ж чому він здох в 19 років ?
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15.06.2023 20:23 Відповісти
по факту в 18, если присмотреться
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15.06.2023 23:28 Відповісти
СВО точно йде по плану .
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15.06.2023 20:36 Відповісти
Росіянин вражений могилами но боюсь правильных выводов из увиденного он так и не сделал
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16.06.2023 01:10 Відповісти
Маловато будет ...
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16.06.2023 02:36 Відповісти
Да.---------- А ведь эти мужчины могли жить и жить. воспитывать детей ,внуков. Ездить на рыбалку , на охоту, любить женщин. Ведь жизнь дана один раз - только один. И потратить её для Путина и его олигархов ? И для других , ещё пока живых это не доходит. Да - умом Россию не понять.
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16.06.2023 09:19 Відповісти
 
 