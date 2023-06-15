Росіянин вражений могилами окупантів у Новосибірську: "Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!". ВIДЕО
Мешканець російського Новосибірську показав одне з величезних кладовищ, на якому поховані ліквідовані в Україні окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік був вражений від кількості знищених в ході "СВО" російських військових та найманців.
"Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!", - каже він на записі.
Топ коментарі
+72 5 копійок
показати весь коментар15.06.2023 12:00
+64 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар15.06.2023 11:56
+61 Роман с камнем
показати весь коментар15.06.2023 12:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не тому, що він віддає перевагу мікродозам. Тут якраз навпаки - якщо щось робить, то глобально. Якщо розісратися, то з усім світом, якщо регрес, то відразу в Середньовіччі.
Але він гомеопат за сповідуваним їм головним гомеопатичним принципом - "Лікуй подібне подібним".
Ось він і взявся лікувати вимираючу росію ударним знищенням молодих самців дітородного віку.
Успіхів йому!
Не хочеться навть порівнювати...
Iм не подобайеться не те що вони уроди пiшли вбивати невинних украiнцiв! Iм просто не подобайеться здихати. А певно, якщо б не здихали, то i все для них було гарно.
росія це країна суцільних придурків.
надеюсь, автор пометил по-собачьи какую-то могилку.
Освобождение Сибири от русских под китайскую экспансию....это называется
Ps. В некотором смысле, эти новосибирцы - счастливчики... У большинства из тех, кто погиб в Украине, нет даже собственных могил... Так и гниют их тела в каналах, полях, в лесопосадках...собачки их костяшки растаскали по будкам.