Росіянин вражений могилами окупантів у Новосибірську: "Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!". ВIДЕО

Мешканець російського Новосибірську показав одне з величезних кладовищ, на якому поховані ліквідовані в Україні окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік був вражений від кількості знищених в ході "СВО" російських військових та найманців.

"Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!", - каже він на записі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 217 910 осіб (+580 за добу), 3955 танків, 3793 артсистеми, 7667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА