Поранений український воїн читає молитву під час надання меддопомоги: "Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого...". ВIДЕО

Поранений боєць 1-го мехбату 3-ї ОШБр з позивним "Альтерего" читав молитву українського націоналіста, щоб витримати біль під час надання йому медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікували на сторінці підрозділу його побратими.

"Коли кажуть, що без молитви на фронті ніяк - не помиляються. На відео боєць 1 мехбату 3 ОШБр "Альтерего" читає молитву українського націоналіста. В цей час медики рятують його життя. "Альтерего" дістав поранення на околицях Бахмуту. Бажаємо швидкого відновлення та повернення в стрій!", - пишуть вони в коментарі до відео.

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