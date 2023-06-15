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Поранений український воїн читає молитву під час надання меддопомоги: "Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого...". ВIДЕО

Поранений боєць 1-го мехбату 3-ї ОШБр з позивним "Альтерего" читав молитву українського націоналіста, щоб витримати біль під час надання йому медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікували на сторінці підрозділу його побратими.

"Коли кажуть, що без молитви на фронті ніяк - не помиляються. На відео боєць 1 мехбату 3 ОШБр "Альтерего" читає молитву українського націоналіста. В цей час медики рятують його життя. "Альтерего" дістав поранення на околицях Бахмуту. Бажаємо швидкого відновлення та повернення в стрій!", - пишуть вони в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Клятва українського націоналіста полку "Азов" на Марші захисників України. ВIДЕО

Автор: 

поранення (2805) молитва (87) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+52
Боже, бережи та поможи
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15.06.2023 13:44
+34
.. тільки на них надія... на воїнів.. на героїв... на сильних духом! Сил тобі ВОЇНЕ!!!
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15.06.2023 13:47
+30
Одужуй, Герой! Молимось за тебе!!
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15.06.2023 13:48
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Боже, бережи та поможи
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15.06.2023 13:44 Відповісти
Ось такі козаки прийдуть з фронту і розженуть воровиту і продажну зелену мерзоту.
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15.06.2023 14:03 Відповісти
Не покладайте все на плечі героїв, вони роблять все що можуть на полі боя, а в тилу повинно працювати все суспільство. Треба не чекати, а брати і самому робити.
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15.06.2023 14:29 Відповісти
Одужуй. Поможи Боже.
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15.06.2023 15:43 Відповісти
14-15 рік нагадати?
Взагалі вам не соромно? Хлопці будуть виснажені війною, а ви їх одразу з одного фронту - на інший.
А спитають: "що це тут за хєрня в тилу намалювалась, поки ми там воювали?" - як відповісте?
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15.06.2023 14:29 Відповісти
вони для вас мало зробили? що ще хочете це їх заставити? може самим треба трохи активність проявляти.
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15.06.2023 14:29 Відповісти
Мерзота не має кольору,вона підлаштовується під владу і паратизує,з обранням кожного нового президента люди жевріють надією,але кожна нова влада попри гучні гасла в'язне в болоті корупції,яка живе серед нас починаючи з перинатальних центрів,і є в кожному з нас,я не знаю,чи будуть у нас сили побороти корупцію,яка є якщо не в тобі,так в такому сусідові, чиновнику, поліцейському,судді,і так до безкінечності... Мені шостий десяток,син в ЗСУ,за його розповідями,і моїм спогадам про службу в радянській армії, змінилося лише харчування,а солдат як тримали з рабів,так і тримають!(((
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15.06.2023 14:43 Відповісти
Привіт ФСБ!
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15.06.2023 15:03 Відповісти
А вони на нас сподіваються...
Вони, смертельно втомлені, ДАЙ БОГ, повернуться додому з цієї страшної війни, а вдома їм таке: "Піди ще й ворогів з влади вижени" ???
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15.06.2023 19:00 Відповісти
Амінь.
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15.06.2023 13:45 Відповісти
.. тільки на них надія... на воїнів.. на героїв... на сильних духом! Сил тобі ВОЇНЕ!!!
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15.06.2023 13:47 Відповісти
В першу чергу надiя на Господа! 🙏🙏🙏 А потiм вже на наших Героiв!

"1. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває! 2.Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, Він і в спанні подасть другові Своєму!🙏🙏🙏

Псалом 126
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15.06.2023 18:21 Відповісти
... Пані!! Якщо ми будемо покладати надії тільки на Бога... то завтра Ви будете молитися поруч зі смердячим Ванькою у руснявій церкві! Вони теж моляться Богу...який у нас один!

Тому МОЛИМОСЯ на НАШИХ ГЕРОЇВ та за НАШІ ЗСУ.... а Бог хай подивиться....і послухає.
P.S. Тільки не кажіть..що війна..це кара Божа!
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15.06.2023 18:54 Відповісти
Якщо ви не зрозуміли або не захотіли зрозуміти слова Господа, то дискусія є марною. 😏

"6.Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматували й вас..."🙏🙏🙏 Від Матвія 7
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16.06.2023 12:22 Відповісти
..може на себе подивишся..свиня!!!?? Навіть не сумніваюсь..що УПЦшна поціновувачка!!! Ви суки до Бога звертаєтесь..а своїми руками кров стирати не поспішаєте. Ти бачиш..як заговорила...!!!
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16.06.2023 17:25 Відповісти
ні
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15.06.2023 21:11 Відповісти
Одужуй, Герой! Молимось за тебе!!
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15.06.2023 13:48 Відповісти
Кацапи хочуть перемоги над такими бійцями??? мариво тих долбо...обів бійці розмажуть по красній площі і по кремлю. Слава Героям! Слдава Україні! Слава Нації!!!
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15.06.2023 13:48 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава Героям! Слдава Україні! Слава Нації!!! 💙💛❤️
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15.06.2023 18:25 Відповісти
Ось вам на прикладі дві паралельні реальності/дві України - одні патріоти що готові віддати останню копійку і життя - і другі - лідори-мангальщики, що купляють в сховища барабани і суперсковорідки, яйця, яблука..... не буде тут порядку...не буде((((
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15.06.2023 13:50 Відповісти
Почнімо з себе з дрібного, залучімо рідних і близьких, а потім товаришів і добрих знайомих. Ми не тільки тіла і народилися не тільки щоб жити між холодильником і унітазом. Шукаймо і поширюймо правду живучи правдою змінимо світ. Слава Україні! Героям Слава, Одужання і здоров"я Герою.
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15.06.2023 17:28 Відповісти
Живи хлопче.
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15.06.2023 13:52 Відповісти
🙏🙏🙏
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15.06.2023 18:26 Відповісти
Козак міцний духом і тілом, не зважаючи на шалену біль при тіжкому поранені, читає молитву яку не всі зможуть запам'ятати, таких воїнів треба ставити депутатами, адже він уже все довівши ненькі Україні, Слава Українському воинству, Слава ЗСУ!
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Давно кажу : ліпше мати керівником патріота, навіть нехай і не фахівця, ніж технократа без моральних обмежень. А фахівці нехай будуть радниками та виконавцями.
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15.06.2023 15:57 Відповісти
Швидкого тобі одуження Герою! Ти зустрінеш нашу перемогу живим і здоровим!
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15.06.2023 14:05 Відповісти
Основа основ, слава УКРАЇНІ!!!
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15.06.2023 14:08 Відповісти
Такі вони наші країнські кремні, об які обломає зуби погана рашка і здохне в корчах.
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15.06.2023 14:16 Відповісти
К Богу много вопросов. За что Украине все это.
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15.06.2023 14:22 Відповісти
Не раз ми чули від незадоволених чимось українців: "А бодай би вже чорти ту Україну вхопили! А шляк би її трафив!"
Бог дослухався до прохань побожних людей...
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15.06.2023 14:26 Відповісти
😥🙏🙏🙏
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15.06.2023 18:37 Відповісти
не треба було над Голодомором іржати
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15.06.2023 14:49 Відповісти
Бог дав людині право на вибір (рішення), бо людина хотіла саме цього. Тому Бог допомагає рішучим. А ті хто не знають як жити та захищатись - страждатимуть.
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15.06.2023 16:00 Відповісти
За что?! За то, что много вопросов задаем, несмышленыши, а надо
любить Господа, слушаться и доверять ему, как маленький ребенок
доверяет и любит отца... Господь печется в первую очередь о наших
душах, а потом о теле. А мы Господа вспоминаем по церковным праздникам
и когда у нас трагедия... Как у нас говорят:"Як тривога, так до Бога!" Кого мы
славим в первую очередь? Бога? Нет... И в этом наша большая проблема!
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15.06.2023 18:35 Відповісти
геть багатих протестантів
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15.06.2023 21:16 Відповісти
"3.Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже: Нехай анатема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто: Ісус то Господь, як тільки Духом Святим.

4.Є різниця між дарами милости, Дух же той Самий.

5.Є й різниця між служіннями, та Господь той же Самий.

https://allbible.info/explore/ogienko/1co/12/6/#6?iframe=true&width=95%&height=95% 6.Є різниця й між діями, але Бог той же Самий, що в усіх робить усе.

https://allbible.info/explore/ogienko/1co/12/7/#7?iframe=true&width=95%&height=95% 7.І кожному дається виявлення Духа на користь." 🙏🙏🙏

1 до Коринтян 12
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16.06.2023 12:13 Відповісти
геть багатих протестантів
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16.06.2023 12:29 Відповісти
Це було іронічно про того господа?
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15.06.2023 23:14 Відповісти
Жодної іронії немає, а є тверда віра в нашого Господа! 🙏🙏🙏 Не відповідайте-дискутувати не буду... 😏
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16.06.2023 12:01 Відповісти
уті-путі, дівчинка образилась...
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16.06.2023 12:25 Відповісти
Уявіть ************** 24 перетинають кордон,а місцеві свідки та єговісти моляться і ніяк не реагують)))Ті до них трахати,а вони розклали ноги отримують задоволення,а в голос промоавляють про суд божий))
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16.06.2023 18:47 Відповісти
Уверен, у Бога к Украине тоже вопросы есть... Возможности были.
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15.06.2023 19:02 Відповісти
Читайте библию-там найдете ответы на свои вопросы...
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16.06.2023 12:03 Відповісти
геть багатих протестантів
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16.06.2023 12:32 Відповісти
До сліз. Попрвляйся друже.
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15.06.2023 14:41 Відповісти
До слез и ненависти в душе...
Героям слава!
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15.06.2023 14:45 Відповісти
Oduzhannya,Voine ! Slava Ukrains'kiy Nacii ! Smert' vorogam-okupantam !
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15.06.2023 14:57 Відповісти
Цю молитву треба читати у всіх українських церквах!
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15.06.2023 15:06 Відповісти
А я, старий дурень, сиджу і плачу. Давно не плакав.
Це стрижень нації.
Живи воїне!
Слава ЗСУ!
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15.06.2023 15:09 Відповісти
Не Ви один плачите... 😥
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15.06.2023 18:39 Відповісти
ВОЇН УКРАЇНИ.
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15.06.2023 15:43 Відповісти
До сліз!
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15.06.2023 21:15 Відповісти
Боже бережи хлопців наших
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16.06.2023 00:04 Відповісти
Герой.
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16.06.2023 11:12 Відповісти
 
 