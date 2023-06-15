Поранений український воїн читає молитву під час надання меддопомоги: "Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого...". ВIДЕО
Поранений боєць 1-го мехбату 3-ї ОШБр з позивним "Альтерего" читав молитву українського націоналіста, щоб витримати біль під час надання йому медичної допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікували на сторінці підрозділу його побратими.
"Коли кажуть, що без молитви на фронті ніяк - не помиляються. На відео боєць 1 мехбату 3 ОШБр "Альтерего" читає молитву українського націоналіста. В цей час медики рятують його життя. "Альтерего" дістав поранення на околицях Бахмуту. Бажаємо швидкого відновлення та повернення в стрій!", - пишуть вони в коментарі до відео.
Топ коментарі
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Взагалі вам не соромно? Хлопці будуть виснажені війною, а ви їх одразу з одного фронту - на інший.
А спитають: "що це тут за хєрня в тилу намалювалась, поки ми там воювали?" - як відповісте?
Вони, смертельно втомлені, ДАЙ БОГ, повернуться додому з цієї страшної війни, а вдома їм таке: "Піди ще й ворогів з влади вижени" ???
"1. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває! 2.Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, Він і в спанні подасть другові Своєму!🙏🙏🙏
Псалом 126
Тому МОЛИМОСЯ на НАШИХ ГЕРОЇВ та за НАШІ ЗСУ.... а Бог хай подивиться....і послухає.
P.S. Тільки не кажіть..що війна..це кара Божа!
"6.Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматували й вас..."🙏🙏🙏 Від Матвія 7
Бог дослухався до прохань побожних людей...
любить Господа, слушаться и доверять ему, как маленький ребенок
доверяет и любит отца... Господь печется в первую очередь о наших
душах, а потом о теле. А мы Господа вспоминаем по церковным праздникам
и когда у нас трагедия... Как у нас говорят:"Як тривога, так до Бога!" Кого мы
славим в первую очередь? Бога? Нет... И в этом наша большая проблема!
4.Є різниця між дарами милости, Дух же той Самий.
5.Є й різниця між служіннями, та Господь той же Самий.
https://allbible.info/explore/ogienko/1co/12/6/#6?iframe=true&width=95%&height=95% 6.Є різниця й між діями, але Бог той же Самий, що в усіх робить усе.
https://allbible.info/explore/ogienko/1co/12/7/#7?iframe=true&width=95%&height=95% 7.І кожному дається виявлення Духа на користь." 🙏🙏🙏
1 до Коринтян 12
Героям слава!
Це стрижень нації.
Живи воїне!
Слава ЗСУ!