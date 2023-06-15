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Тіла ліквідованих окупантів на захопленій позиції поблизу Великої Новосілки на Донеччині. ВIДЕО 18+

Українські воїни захопили ворожу позицію поблизу Великої Новосілки на Донеччині та ліквідували щонайменше двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно знищених загарбників, бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачистка ворожих позицій поблизу Бахмуту: "Відбій по гранаті! Ні, не відбій! Одного п#дара законтролили!". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3964) Донецька область (8546) бойові дії (3869)


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Топ коментарі
+54
а що тут на 18+, якісь кацапи ацвабадітелі просто лягли відпочити
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15.06.2023 16:42
+35
Це не вікові обмеження, а рекомендована кількість разів для перегляду
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15.06.2023 16:51
+19
ласкаво просимо, *********!
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15.06.2023 16:46
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а що тут на 18+, якісь кацапи ацвабадітелі просто лягли відпочити
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15.06.2023 16:42 Відповісти
ета проста возраст лапатних дахляков...
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15.06.2023 16:47 Відповісти
ну як так не страшне 18+ вони ж були всi без насi ння курви!!!!!
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15.06.2023 16:48 Відповісти
Якщо ви на сврї
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15.06.2023 16:50 Відповісти
Це не вікові обмеження, а рекомендована кількість разів для перегляду
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15.06.2023 16:51 Відповісти
Відео дивитись 18 разів або більше...
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15.06.2023 19:58 Відповісти
Количество лаптеногой падали
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15.06.2023 17:21 Відповісти
ласкаво просимо, *********!
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15.06.2023 16:46 Відповісти
муданты,сэр...
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15.06.2023 16:47 Відповісти
Ще за ними це гiвно прибирати!
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15.06.2023 16:48 Відповісти
Релаксація дозволяє понизити рівень напруження у вашому тілі, особливо в серці і мозку, що приводить до поліпшення вашого загального стану, накопичення енергії і кращої концентрації.
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15.06.2023 16:56 Відповісти
Ось вони, "харошыя руския" - мертві.
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15.06.2023 16:57 Відповісти
Прямо в окопах і загорнути трактором!
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15.06.2023 17:11 Відповісти
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15.06.2023 17:24 Відповісти
расти нечего не будет
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15.06.2023 17:36 Відповісти
как живые
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15.06.2023 17:34 Відповісти
убивать русню это как давить тараканов
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15.06.2023 17:35 Відповісти
Багато вже задавив?
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15.06.2023 21:13 Відповісти
Це як Юрій Соломченко білі гриби шукає )))
https://www.youtube.com/watch?v=piHa2CkZySo
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15.06.2023 17:40 Відповісти
В мене племіниця під такі кадри спкійно засипає у родичів у Любліні.
Під Київом, коли кацапи тікали з танків рознесли ОФС і хату і баню (яку я будував особисто).
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15.06.2023 17:54 Відповісти
швидше позбирайте зброю й набої, бо смердіти кацапами буде.........
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15.06.2023 18:05 Відповісти
Орки дохнуть, сонце сходить...
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15.06.2023 18:12 Відповісти
На світі є 3 речі на які я можу дивитися без кінця: як горить вогонь,як тече вода і як безпорадно валяються покоцані трупи кацапів! Переконаний, кадри з трупами рюске солдатні треба цілодобово крутити скрізь де можливо...а в нас цього чомусь дуже соромляться....
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15.06.2023 18:29 Відповісти
круто обійшлися з асвабадітілямі. на 9 травня будуть на палочках.
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15.06.2023 18:33 Відповісти
Насипайте насіння в окоп та загортайте. Доброго врожаю.
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15.06.2023 18:42 Відповісти
Асвабадили. Землю от зловония.
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15.06.2023 18:45 Відповісти
Важко зрозуміти молодих кацапів , які лізуть на нашу землю
щоби що ? Щось вкрасти ?
невже їм важко второпати , що їх чекають чорти в пеклі на чужій землі !
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15.06.2023 19:39 Відповісти
вот что не говори, но это не люди. даже лежат отдыхают в таких позах. ну не удобно же
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15.06.2023 20:15 Відповісти
Прітамілісь ванюшкі)
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15.06.2023 22:20 Відповісти
А й вірно: хробачків тре' погодувати свіжою орчатиною.
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16.06.2023 00:16 Відповісти
 
 