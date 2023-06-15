Тіла ліквідованих окупантів на захопленій позиції поблизу Великої Новосілки на Донеччині. ВIДЕО 18+

Українські воїни захопили ворожу позицію поблизу Великої Новосілки на Донеччині та ліквідували щонайменше двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно знищених загарбників, бійці опублікували у соцмережах.

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