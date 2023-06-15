Тіла ліквідованих окупантів на захопленій позиції поблизу Великої Новосілки на Донеччині. ВIДЕО 18+
Українські воїни захопили ворожу позицію поблизу Великої Новосілки на Донеччині та ліквідували щонайменше двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно знищених загарбників, бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+54 Віктор Телецький #552650
показати весь коментар15.06.2023 16:42
+35 Mykola Trofimenko #544375
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+19 Василь Палиця
показати весь коментар15.06.2023 16:46
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https://www.youtube.com/watch?v=piHa2CkZySo
Під Київом, коли кацапи тікали з танків рознесли ОФС і хату і баню (яку я будував особисто).
щоби що ? Щось вкрасти ?
невже їм важко второпати , що їх чекають чорти в пеклі на чужій землі !