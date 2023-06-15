"Мы тебя на Донбасс не посылали" — чи штурхатимуть ветерана з такими словами? / Майбутнє після війни / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО
Сьогодні у "НАТО В ХАТУ" – розмова про наше майбутнє після війни. Суспільні настрої та очікування Марина Данилюк-Ярмолаєва проаналізує разом із Любомиром Мисівим – заступником директора соціологічної групи "Рейтинг".
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Alex Sav #513490
показати весь коментар15.06.2023 20:02
+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар15.06.2023 20:14
+7 Сергей Владимирович #553373
показати весь коментар15.06.2023 20:13
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или того, кто ещё хуже скажет
"Я вам не скажу за всю Одесу..."
але я особисто буду валити за "нє посылали..." будь кому, наскільки вистачить мого життя та здоров'я! 👿
підійдуть до тебе троє і обіллють ссяками
Умейте давать сдачи
Иначе вам удачи не видать..."
В.Висоцкий
Йди вчи матчасть та елементарні прийоми айкідо 😂
Це мiй синок, епiчеський герой,
Вiн рятувати нас прийшов сюда,
Своїх штурмовикiв привiв загони,
Спортивнi хлопцi, тi, що знають джиу-джитсу
Прийоми смертоноснi, кирпичину
Усякий з них мармизою лама.
(с) класик **********
Одна заспокоює, що говорити будуть не довго....
та-та-та, сказав кулемет і всі полягали спати.
Уже сейчас хотят срезать льготы УБД и их срежут после войны. Резать будут по кусочку, что бы паники небыло.
Їздити кувалдою по пиці 😡
почему война с московией не названа и не обьявлена войной
Шкода пацанів які реально були і будуть в пеклі, багато з них не повернеться додому, але вони будуть вигрібати за тих щурів, та таких "патріотів" як Алінка яка після війни буде "вішати порохоскот"... от якраз перша когорта тим і буде займатись, тільки не вішати а віджимати.
п.с. коли воїна випхали з поїзда бо погано пахнув, багато героїв за нього вступилось в реалі а не віртуально, ото ж бо.
Можно их расширить!