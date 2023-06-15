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Новини Відео Війна
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"Мы тебя на Донбасс не посылали" — чи штурхатимуть ветерана з такими словами? / Майбутнє після війни / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Сьогодні у "НАТО В ХАТУ" – розмова про наше майбутнє після війни. Суспільні настрої та очікування Марина Данилюк-Ярмолаєва проаналізує разом із Любомиром Мисівим – заступником директора соціологічної групи "Рейтинг".

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЯЙЦЯ, ЗБРОЯ І НЕ ТІЛЬКИ. Хто і як заробляє на війні? // Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1071) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+17
за таке треба валити в харю не дивлячись яку
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15.06.2023 20:02
+9
+💯!

"Я вам не скажу за всю Одесу..."
але я особисто буду валити за "нє посылали..." будь кому, наскільки вистачить мого життя та здоров'я! 👿
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15.06.2023 20:14
+7
Поддерживаю. 100%
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15.06.2023 20:13
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за таке треба валити в харю не дивлячись яку
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15.06.2023 20:02 Відповісти
Поддерживаю. 100%
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15.06.2023 20:13 Відповісти
а 73 % выберут того, кто так скажет

или того, кто ещё хуже скажет
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15.06.2023 20:57 Відповісти
у 2 %-них зрада скрізь
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15.06.2023 21:11 Відповісти
а хто 2-% ний ?
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15.06.2023 21:37 Відповісти
+💯!

"Я вам не скажу за всю Одесу..."
але я особисто буду валити за "нє посылали..." будь кому, наскільки вистачить мого життя та здоров'я! 👿
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15.06.2023 20:14 Відповісти
як Чорновіл ?

підійдуть до тебе троє і обіллють ссяками
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15.06.2023 20:58 Відповісти
"При всякой неудаче

Умейте давать сдачи

Иначе вам удачи не видать..."
В.Висоцкий

Йди вчи матчасть та елементарні прийоми айкідо 😂
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15.06.2023 21:10 Відповісти
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5030/song/ Это не Высоцкий
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15.06.2023 21:26 Відповісти
Сава Морозов (до Щукiна).
Це мiй синок, епiчеський герой,
Вiн рятувати нас прийшов сюда,
Своїх штурмовикiв привiв загони,
Спортивнi хлопцi, тi, що знають джиу-джитсу
Прийоми смертоноснi, кирпичину
Усякий з них мармизою лама.

(с) класик **********
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15.06.2023 21:42 Відповісти
Навіть ні на йоту не сумніваюся, що будуть такі покидьки з масляними пиками це говорити.
Одна заспокоює, що говорити будуть не довго....
та-та-та, сказав кулемет і всі полягали спати.
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15.06.2023 20:14 Відповісти
Якщо зараз покаліченим хлопцям платять по 600-700 гривень на місяць, то невідомо що буде потім
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15.06.2023 20:17 Відповісти
Будут. Как посылают военнослужащих и военнослужащих-пенсионеров с 2001 года. Пока служишь - ты нужен, но когда нет войны, как бы не очень. Как вышел возраст для службы или что со здоровьем случилось - пошел нахер. Вы все видели часть проблемы в скандалах по очередям и взяткам в медкомиссиях и по взяткам военкоматах. У меня пенсия 4200, остальное подачки от КМУ, как кость собаке брошенная. А все потому, что в законах прописали "Все права по решению КМУ".
Уже сейчас хотят срезать льготы УБД и их срежут после войны. Резать будут по кусочку, что бы паники небыло.
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15.06.2023 20:17 Відповісти
Мразь, ты какого хрена пасть раскрыла за Днепр (да и за остальных)? ты где гнида сама сидишь? ты гнида хоть понятие имеешь сколько волонтёрской помощи оказывают еврейские общины из Днепра и Каменского?
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15.06.2023 20:39 Відповісти
Тот урод "Марк Муржи" похож на кацапа, который выполняет задание ФСБ по расколу украинского общества по линиям "Евреи-укранцы" и "Запад-Восток"
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15.06.2023 20:58 Відповісти
Не забудьте его в спам отправить (чем больше голосов, тем лучше). И модератору на заметку: разжигание межнациональной розни и всё такое.
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15.06.2023 21:30 Відповісти
Як не прикро, але тих "митєбятуданепасилалі" є вже зараз, а буде ще більше. На разі вони приглушені вибухами та пострілами, а після війни швидко вберуться в пір"ячко. (((
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15.06.2023 20:28 Відповісти
Особисто буду таким покидькам ,( які будуть щось тявкати ) ,
Їздити кувалдою по пиці 😡
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15.06.2023 20:33 Відповісти
Не будеш.
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16.06.2023 00:09 Відповісти
За такі слова треба в пику бити починаючи з верхівки і так бити щоб челюсті після цього вставляли,почую також по фейсу заїду.
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15.06.2023 20:53 Відповісти
Штурхатимуть 100 пудово, знаю по своєму досвіду. Всім на всіх насрать. Вибачайте за правду.
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15.06.2023 21:12 Відповісти
Та і же штурхають
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15.06.2023 21:15 Відповісти
все вопросы к власти
почему война с московией не названа и не обьявлена войной
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15.06.2023 21:26 Відповісти
ой ой ой герої коментатори пики вони будуть бити, так ідіть та бийде бо вже зараз така практика є, бо у нас є велика кількість ряжених військових тилових щурів, всі це бачать що за бабки бугаї сидять в ТЦК чи навчальних центрах, а деякі вже "дембельнулись" та розказують про свої подвиги..
Шкода пацанів які реально були і будуть в пеклі, багато з них не повернеться додому, але вони будуть вигрібати за тих щурів, та таких "патріотів" як Алінка яка після війни буде "вішати порохоскот"... от якраз перша когорта тим і буде займатись, тільки не вішати а віджимати.
п.с. коли воїна випхали з поїзда бо погано пахнув, багато героїв за нього вступилось в реалі а не віртуально, ото ж бо.
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15.06.2023 22:59 Відповісти
Я іноді просто дивуюсь рівню екзальтованого інфантилізму цих цензорних "героїв"...
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16.06.2023 00:13 Відповісти
Одне ТЦКшне падло в фейсбуці свої постанвочні фото постило зі зброєю, а виявилося гнидою, яке людей в тилу на вулиці б'є. Написав йому, мовчить досі.
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16.06.2023 04:24 Відповісти
Афганістан. Настав час сказати правду.
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15.06.2023 23:52 Відповісти
Я также вернулся с АТО в 2014 году с удостоверением инвалида войны ,и у меня были случаи когда водитель маршрутки говорил что я обязан платить за проезд поскольку он не подчиняется мин обороне, на что я отвечал " я контужен у меня проблема с головой а руки и ноги на месте если я сейчас перепрыгну поручень мы поедем без тебя" хотя две ноги и рука тоже были потрёпанными ,но глядя на меня 1,9рост 97 кг. Закрывал пасть и молча ехал.Но ведь были парни с травмами по сложней ,маленьким ростом и не большим весом ,они что не ГЕРОИ? Люди отямтесь тепер це Нова Батькiвщiна i приiдуть новi Героi,i iх треба повожати.Вони вартi поваги.
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16.06.2023 00:08 Відповісти
Конституцией ЗАПРЕЩЕНО сужать, отменять или ограничивать льготы!!!

Можно их расширить!
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16.06.2023 02:38 Відповісти
за такие слова эту харю что у корыта сидит,в том же корыте и утопить...
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16.06.2023 08:45 Відповісти
 
 