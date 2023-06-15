"Мы тебя на Донбасс не посылали" — чи штурхатимуть ветерана з такими словами? / Майбутнє після війни / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Сьогодні у "НАТО В ХАТУ" – розмова про наше майбутнє після війни. Суспільні настрої та очікування Марина Данилюк-Ярмолаєва проаналізує разом із Любомиром Мисівим – заступником директора соціологічної групи "Рейтинг".

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