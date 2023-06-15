За допомогою HIMARS біля Бахмуту знищено російську РЕБ "Борісоглєбськ-2" та РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО

В районі міста Бахмут оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два цінних комплекси противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО ЗСУ у фейсбуці.

Воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2". Дані про місце знаходження ворога були оперативно передані побратимам з ракетно-артилерійського підрозділу.

В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника.

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