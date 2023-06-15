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Дякую світу за кожну одиницю зброї, яка допомагає рятувати людей від російського терору, - Зеленський у парламенті Швейцарії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії та закликав їх підтримати реекспорт зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського. 

Зараз, коли ми захищаємо життя наших людей від російських ударів і долаємо наслідки страшних злочинів війни, зокрема й наймасштабнішого в Європі екоциду, ми потребуємо максимальної єдності. Єдності всіх, хто разом із нами поділяє ключові цінності: цінність життя, цінність свободи, цінність права та цінність поваги до кожної нації, кожної спільноти та кожної людини. Душею тих цінностей, які нас із вами обʼєднують, є мир. Україна ніколи не була джерелом жодних загарбницьких воєн.

Сьогодні я звернувся до Парламенту Швейцарії саме для того, щоб поговорити про цю єдність.

Знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України. І хочу, щоб кожен учасник, кожна учасниця дискусії памʼятали один факт: ми запитуємо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру – уся наша земля, усі наші люди… Лише для цього! Саме так, як передбачено міжнародним правом. Проти такої російської агресії наш мир може вистояти лише силою зброї. І я дякую світу за кожну одиницю зброї, яка допомагає рятувати людей від російського терору.

Зараз ми захищаємося від агресії, яка наслідує найгірші війни минулого й шукає найкращі технології сучасності, щоб тероризувати людей, держави та навіть континенти. Нічим, окрім єдності, це не зупиниш. Нашої з вами єдності, Швейцаріє!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну: Це було б життєво важливо

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) зброя (7471) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+26
Это оказывается Швейцария закатала в асфальт ракетную программу Украины в 2019-2022.
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15.06.2023 20:42
+17
А що робити з тим хто робив все щоб було менше зброї, а асфальту більше?
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15.06.2023 20:43
+17
Бывают их 3-летние саботирования по заданию Ху#ла теми за кого ты сдуру проголосовал.
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15.06.2023 20:47
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Это оказывается Швейцария закатала в асфальт ракетную программу Украины в 2019-2022.
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15.06.2023 20:42 Відповісти
он як - виявляється бувають 3х річні ракетні програми
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15.06.2023 20:46 Відповісти
Бывают их 3-летние саботирования по заданию Ху#ла теми за кого ты сдуру проголосовал.
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15.06.2023 20:47 Відповісти
а ще лякуємо зеленим за те що ******** 650 вантажів військової допомоги
і це лиш за 2023 рік...
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15.06.2023 22:34 Відповісти
ОТО ВЖЕ НАЇЗДИТЬСЯ ЧУЧАЛО...
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15.06.2023 20:43 Відповісти
А що робити з тим хто робив все щоб було менше зброї, а асфальту більше?
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15.06.2023 20:43 Відповісти
Понять и посадить за государственную измену.
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15.06.2023 20:45 Відповісти
може й в цих щось випросить
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15.06.2023 20:44 Відповісти
Потрібно барабани просить.Чому тільки в сховищах Києва мають бути барабани? Іншим містам теж треба!
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15.06.2023 21:03 Відповісти
можна ми вам свої віддамо ? як на мене то барабан в сховищі хоча б з барабанщиком це просто диверсія
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15.06.2023 23:17 Відповісти
Швейцарія не дозволяе реекспорт зброї в Україну. Якось не зручно вийшло, дякувати за те що немаемо.
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15.06.2023 20:44 Відповісти
вава, зупиняйся дякувати - ніхто вже неваірить в твою щирість - ти персонально втопив програму озброєння України та закатав в асфальт разом з твоїми маланцями шефірами та дерьмаками з каломойшами. від тебе нудить вже.
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15.06.2023 20:45 Відповісти
І тут Остапа понесло .
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15.06.2023 20:46 Відповісти
Нехаи просить -- хто стукає -- тому відчинять - це хлопцям на передок а не Зелі .
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15.06.2023 20:54 Відповісти
Наконец швейцарцы проснулись а нам надо было еще девять лет назад переходить на их систему теробороны.
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15.06.2023 20:58 Відповісти
Дякула ти малороський. Суши сухарі.
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15.06.2023 20:59 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

несколько часов назад отмечался взлёт 2 бортов ТУ-95мс с Оленьи

по состоянию на сейчас оба борта всё ещё держат курс в сторону потенциальных рубежей пусков - район Каспийского моря

ЕСЛИ курс не изменят - ориентировочно в 21:00-21:30 +/- можем ожидать пуски ракет

информацию как всегда буду обновлять и дополнять
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15.06.2023 21:01 Відповісти
Коли ж цей дякула подякує нашим виробникам зброї, роботу яких, він має організувати?
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15.06.2023 21:05 Відповісти
шо-шо, а випрошувати та вимагати Найвеличнівшиве навчений з дитинства, бо ні такту ні совісті не має, от йому особисто усі шось винні, це тільки він "вам нічєво нє должен"..
але якщо спрацює і щось дадуть - то й добре, якщо воно само усе, що могли зробити в Україні самі, просрало, закатало в асфальт та порозпихало по бєніним-квартальським кишеням
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15.06.2023 21:09 Відповісти
Половина парламенту спить з відкритими очима, половина гадає що приготувати на вечерю... дивовижна країна. На усе і усіх пох.
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15.06.2023 21:11 Відповісти
Ось, як виглядає актор, який "приймає" з усіх сторін... просить і "приймає".,
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15.06.2023 21:12 Відповісти
Дякую за шашлики та Чонгар.
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15.06.2023 21:12 Відповісти
Рвуть з рєзнікоффим усі мережі ( під барабанний дріб)..Кругом вони ! Андрєй Борісович молодчинка ( не сімафорить ).
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15.06.2023 21:29 Відповісти
Крутяцько!
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15.06.2023 21:39 Відповісти
Пора ЕКОАКТИВІСТКУ Грету запросити в Україну , показати їй Бучу і Херсон з екокатастрофою , нехай світ і від неї дізнается про геноцід
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15.06.2023 21:43 Відповісти
Дякую світу за кожну одиницю зброї... але наразі Україні найбільше не вистачає асфальтоукладачів і барабанів. З повагою, найвеличніший лідер ********** Янєлох Боневтік І.
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15.06.2023 21:44 Відповісти
Куди подів зеля ту мисливську зброю та особисту зброю, яку зібрали городяни США і передали в Україну рік тому? Знову роздали корупціонерам та мажорам?
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15.06.2023 22:07 Відповісти
Как же он любит болтать . Организовать спецов , ресурсы, выпросить у Запада технологии для МАССОВОГО производства хотя бы примитивных дронов типа Шахед он не может или не хочет. А вот нести пафосную пургу , поучая союзников - тут он первый. Капитан команды КВН, так и не вырос из штанишек шоумена((((
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16.06.2023 06:20 Відповісти
 
 