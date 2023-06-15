Дякую світу за кожну одиницю зброї, яка допомагає рятувати людей від російського терору, - Зеленський у парламенті Швейцарії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії та закликав їх підтримати реекспорт зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Зараз, коли ми захищаємо життя наших людей від російських ударів і долаємо наслідки страшних злочинів війни, зокрема й наймасштабнішого в Європі екоциду, ми потребуємо максимальної єдності. Єдності всіх, хто разом із нами поділяє ключові цінності: цінність життя, цінність свободи, цінність права та цінність поваги до кожної нації, кожної спільноти та кожної людини. Душею тих цінностей, які нас із вами обʼєднують, є мир. Україна ніколи не була джерелом жодних загарбницьких воєн.

Сьогодні я звернувся до Парламенту Швейцарії саме для того, щоб поговорити про цю єдність.

Знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України. І хочу, щоб кожен учасник, кожна учасниця дискусії памʼятали один факт: ми запитуємо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру – уся наша земля, усі наші люди… Лише для цього! Саме так, як передбачено міжнародним правом. Проти такої російської агресії наш мир може вистояти лише силою зброї. І я дякую світу за кожну одиницю зброї, яка допомагає рятувати людей від російського терору.

Зараз ми захищаємося від агресії, яка наслідує найгірші війни минулого й шукає найкращі технології сучасності, щоб тероризувати людей, держави та навіть континенти. Нічим, окрім єдності, це не зупиниш. Нашої з вами єдності, Швейцаріє!

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