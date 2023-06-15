Польща завершила будівництво електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Польська Прикордонна служба в четвер повідомила про завершення робіт зі зведення електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю, який має посилити захист на додачу до фізичного паркану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві Прикордонної служби Польщі.

Електронний бар’єр відтепер працює по всій довжині кордону Польщі з Білоруссю, тобто 206 кілометрів. Перед тим уже рік на польсько-білоруському кордоні також функціонує фізичний бар'єр.

"Обидва бар'єри, фізичні та електронні, є важливим елементом в системі захисту кордону Республіки Польща поруч із найважливішим елементом – прикордонниками", – зазначають у службі.

Електронний бар’єр 206 кілометрів завдовжки обладнаний 3000 камерами денного й нічного бачення та тепловізорами, 400 кілометрами кабелів виявлення та 11 телетехнічними контейнерами.

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