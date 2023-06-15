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Польща завершила будівництво електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Польська Прикордонна служба в четвер повідомила про завершення робіт зі зведення електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю, який має посилити захист на додачу до фізичного паркану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві Прикордонної служби Польщі.

Електронний бар’єр відтепер працює по всій довжині кордону Польщі з Білоруссю, тобто 206 кілометрів. Перед тим уже рік на польсько-білоруському кордоні також функціонує фізичний бар'єр.

"Обидва бар'єри, фізичні та електронні, є важливим елементом в системі захисту кордону Республіки Польща поруч із найважливішим елементом – прикордонниками", – зазначають у службі.

Електронний бар’єр 206 кілометрів завдовжки обладнаний 3000 камерами денного й нічного бачення та тепловізорами, 400 кілометрами кабелів виявлення та 11 телетехнічними контейнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У польських прикордонників стріляли з боку Білорусі

Автор: 

Білорусь (7938) кордон (4773) Польща (8528)


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Топ коментарі
+13
Т.е. найти ты ее не можешь, но точно знаешь что он украл?
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15.06.2023 22:49
+11
Це типовий імбіцил із секти73%. Там замість мізків суцільний свинаручук.
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15.06.2023 22:53
+10
гоша-дегенерат, поцікався, який кошторис був у поляків на пару кілометрів цієї стіни і порівняй з тими копійками, які виділені на тисячі км сєніної.
П.С. був у Харківській області, Волчанському районі до війни, і бачив сєніну стіну.
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15.06.2023 22:42
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два дурника- це вже півтора землекопа чи штучний інтелект?
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15.06.2023 22:38 Відповісти
Моджахед.
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15.06.2023 22:51 Відповісти
гоша-дегенерат, поцікався, який кошторис був у поляків на пару кілометрів цієї стіни і порівняй з тими копійками, які виділені на тисячі км сєніної.
П.С. був у Харківській області, Волчанському районі до війни, і бачив сєніну стіну.
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15.06.2023 22:42 Відповісти
Т.е. найти ты ее не можешь, но точно знаешь что он украл?
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15.06.2023 22:49 Відповісти
Це типовий імбіцил із секти73%. Там замість мізків суцільний свинаручук.
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15.06.2023 22:53 Відповісти
Я разве писал, что он украл. Для тех кто в танке, таких как ты. С удовольствием бы посмотрел, может там ничего такого и нет. Но как бывшему кошториснику интересно взглянуть и увидеть что там все нормально. Вобщем я тебя понял, ты ни бум бум в этом , а утверждаешь что там копейки.)
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15.06.2023 22:54 Відповісти
дозвольте зробити доповідь , пане невдаха по життю
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15.06.2023 22:54 Відповісти
"...в рамках проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов и 99 километров металлических заборов. Вместо "Стены" Кабмин одобрил новую программу по обустройству госграницы на 36 млрд грн..."статья от 20.01.22. Пресчитывай заново.
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15.06.2023 23:08 Відповісти
Нет зедебилы асфальтоукладчики.
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15.06.2023 22:46 Відповісти
на epravda нарыл? давай тогда жги еще, могу помочь: "...Не менее громкоеhttps://versia.ru/click/?https://www.youtube.com/watch?v=jtX940wxbkw разоблачение устроил властям Украины депутат Вадим Рабинович. С его слов, у жителей страны власти умыкнули 2 миллиарда кубометров природного газа. Населению в этом году должны были поставить 15,1 миллиардов голубого топлива, но было поставлено только 13, - доказывает Рабинович: «два миллиарда кубов было украдено и заменено реверсным газом». Таким образом, было украдено примерно четверть миллиарда долларов. И эти деньги украл Яценюк, - доказывает Рабинович..." Как сказал один человек: "Сначала Сеня украл мозги у некоторой части населения, а когда пропажа ими не была замечена, он распоясался и украл деньги на стену."
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15.06.2023 23:06 Відповісти
Обзавидуешься. Но извини, ты для этой работы не подходишь по указанным выше причинам.
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15.06.2023 23:10 Відповісти
Не треба фантазувати багато.
В Україні не тільки проблема з прийгяттями рішень - бо і нема кому приймати (бо мозок в тій голові давно не живе. В Україні проблема й з їх виконанням - бо замість спеців там набрано криворуких крадунів, які і працювати не вміють як треба, та й поки дійде - все розкрадуть.

Якщо оце і в армії ото таке саме, тобто все так само лишилось, а навряд чи щось змінилось - то буде як з стіною Яценюка, тобто нічого.
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15.06.2023 23:08 Відповісти
Там все было нормально. Проверяли не один раз. Это была общая компания по дискридитации впервые Украинской власти. Что кацапам и предателям удалось полностью. Вместо армии и границы получили какая разница.да кто на нас нападет. Потом проэкт 95 анала. Дороги дружбы вместо ракетной программы и вооржений. И как следствие войну. За свой голос на выборах приходит расплата. Жаль тех кто это понимал и сейчас умирает в окопах за Украину.
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16.06.2023 00:14 Відповісти
 
 