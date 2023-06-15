Польща завершила будівництво електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО
Польська Прикордонна служба в четвер повідомила про завершення робіт зі зведення електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю, який має посилити захист на додачу до фізичного паркану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві Прикордонної служби Польщі.
Електронний бар’єр відтепер працює по всій довжині кордону Польщі з Білоруссю, тобто 206 кілометрів. Перед тим уже рік на польсько-білоруському кордоні також функціонує фізичний бар'єр.
"Обидва бар'єри, фізичні та електронні, є важливим елементом в системі захисту кордону Республіки Польща поруч із найважливішим елементом – прикордонниками", – зазначають у службі.
Електронний бар’єр 206 кілометрів завдовжки обладнаний 3000 камерами денного й нічного бачення та тепловізорами, 400 кілометрами кабелів виявлення та 11 телетехнічними контейнерами.
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П.С. був у Харківській області, Волчанському районі до війни, і бачив сєніну стіну.
В Україні не тільки проблема з прийгяттями рішень - бо і нема кому приймати (бо мозок в тій голові давно не живе. В Україні проблема й з їх виконанням - бо замість спеців там набрано криворуких крадунів, які і працювати не вміють як треба, та й поки дійде - все розкрадуть.
Якщо оце і в армії ото таке саме, тобто все так само лишилось, а навряд чи щось змінилось - то буде як з стіною Яценюка, тобто нічого.