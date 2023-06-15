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Російський панівний клас має повністю втратити свої активи на користь України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 477 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках.

Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських і євроатлантичних прагнень нашого народу. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. А в питанні про Альянс Європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі.

Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у Сполучених Штатах законопроект про конфіскацію та передання нашій державі як репарацій активів російської держави – держави-терориста. Я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терору.

Також читайте: Росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться, - Зеленський

У таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю. І тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур.

Коли свої гроші втратить і держава-терорист і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета – вони відчують, що таке втрата. Вони ж не поважають життя й не жаліють, коли втрачаються людські життя.

Російський панівний клас не цінує людей і готовий витрачати людські життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють – ті, які привласнили до речі. Свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити, причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - сказав Зеленський.

Також читайте: ЄС наближається до погодження схеми використання російських активів для відновлення України, - CNBC

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) санкції (11870)


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Топ коментарі
+31
І українські олігархі нехай вернуть крадене ‼️‼️
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15.06.2023 22:55
+30
А ще краще передати їх прямо бородатій бабусі Бені та її маленкому онуку ЗЄ. Ну, як з активами Медведчука...

В нас же тепер вся країна їснує тільки для задовільнення інтересів цих паскуд.
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15.06.2023 22:56
+20
А мы на эти деньги купим барабаны.
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15.06.2023 22:58
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Розмріявся. Вже тут все розікрали?
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15.06.2023 22:53 Відповісти
І українські олігархі нехай вернуть крадене ‼️‼️
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15.06.2023 22:55 Відповісти
Краще сказати ПЕРЕД СМЕРТЮ (розтрілом)
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15.06.2023 23:00 Відповісти
В тому числі каломойський.
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15.06.2023 23:10 Відповісти
Про нього згадалось у першу чергу 🤣🤣
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15.06.2023 23:25 Відповісти
А цім відрубати праву руку
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15.06.2023 23:27 Відповісти
По саму шию ...
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16.06.2023 06:24 Відповісти
А ще краще передати їх прямо бородатій бабусі Бені та її маленкому онуку ЗЄ. Ну, як з активами Медведчука...

В нас же тепер вся країна їснує тільки для задовільнення інтересів цих паскуд.
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15.06.2023 22:56 Відповісти
Все вірно кажете. Але сам посил правильний. Гроші росіян мають йти на відбудову України.
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15.06.2023 22:58 Відповісти
А відбудовой України займаються міністерства Зе влади, вони і на тендерах, вони і смєтами керують івсе інше.
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15.06.2023 23:01 Відповісти
Ще ні. Тих великих грошей, які обіцяють після перемоги, поки що немає. Поки крадуть що дають. Тому маємо час на зміну влади після перемоги. Коли красти дійсно буде що. Якщо дозволимо знов.
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15.06.2023 23:16 Відповісти
Зе влада вже починає примірятися до шкури ще не вбтиого ведмедя.
Згоден, Зе лайно, ригів, агентів фсб геть зі влади України в тюрми і під розтріл.
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16.06.2023 10:30 Відповісти
Вот вы про Абрамовича вспомнили, а что вас не устраивает в том, что он продал все свои активы (и Челси в том числе) при условии , что деньги пойдут на помощь Украине? И эти деньги сейчас находятся в ведении Великобритании.
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15.06.2023 23:20 Відповісти
Он продал потому что иначе бы их конфисковали. Он просто хитрый.
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15.06.2023 23:54 Відповісти
Свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити, причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - сказав Зеленський. Джерело: ВОВОЧКА МАВ НА УВАЗІ ОП І СВОЇХ ДРУЗІВ
Аміакопроводи, зняття санкцій все має свою таксу.
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15.06.2023 22:58 Відповісти
Циничнейший ИУДА ,почем стоил Абрамович ? ПНХ ,ОБОРОТЕНЬ ! Говорит одно , а сам за АБРАМОВИЧА и других кошельков ***** сильно переживал , обязав арахламидию письма писать в сенат США ?
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15.06.2023 23:25 Відповісти
А мы на эти деньги купим барабаны.
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15.06.2023 22:58 Відповісти
Бараны бьют в барабаны.
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15.06.2023 23:00 Відповісти
А до барабанів ще прикупимо горнів. І стройнимі рядами...........
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15.06.2023 23:05 Відповісти
Дудки вже є.
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15.06.2023 23:12 Відповісти
Барабани будуть куплені за подвійний тариф на ел.енергію і на 33% збільшення платні за водопостачання.
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15.06.2023 23:50 Відповісти
Ще нічого не вирішено, а ЗЄлєшобло вже рученята протирає.
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15.06.2023 22:59 Відповісти
Не все міняється грошима. Але як то «комусь» второпати?
Гроші, гроші, гроші… перед вторгненням «економив», зараз гроші, гроші - надважливі, для кого, для тих хто з ними давно попрощався? Судячи зі стану корупції - то зновутільки гроші, гроші, гроші…
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15.06.2023 23:02 Відповісти
Так роби це в Україні!
Пощипали активи кількох мілких рашистів в Україні для замилювання очей лохам, а активи жирних рашистських тузів не чіпаєте.
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15.06.2023 23:02 Відповісти
На мій картковий рахунок, це ж також на користь України? Тоді все ок, працюємо, хлопці)
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15.06.2023 23:02 Відповісти
Орки в телеграмах пишут шо Израель собирается продать 200-300 танков Меркава двум неназваным странам,причём одна из них европейская........кому из европейских стран понадобилось столько израельских танков можно понять Пуйло так ****** всех шо даже Израель не выдержал.
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15.06.2023 23:03 Відповісти
вірити у все, що сруцькі дебіли вигадують - себе не поважати
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15.06.2023 23:09 Відповісти
Это так, только Меркава хорош в условиях каменистой пустыни, увы.
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15.06.2023 23:22 Відповісти
вони втратять а маланці від опи отримають
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15.06.2023 23:03 Відповісти
Ми тут про барабани,а він в цей час думає закупити піаніни.))
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15.06.2023 23:05 Відповісти
було б добре, але це здається малоймовірним, тому що гроші ******* не тільки в росії, їх ******* і в ЄС, і в Великобританії, і в США, і в Швейцарії і т.д. Ще донедавна закривали очі на походження грошей олігархів і з росії, і з України аби тільки на них купували, наприклад, дорогу нерухомість в тому ж Лондоні чи на французьких, чи іспанських курортах...
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15.06.2023 23:09 Відповісти
Виліз Дякула Вперший з потужною резолюцією і потужною двопартійною підтримкою вперше.
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15.06.2023 23:09 Відповісти
Типу, сруцькі олігархи мають поділитись з українськими. Один фіг, частина того, що конфіскують на користь України, відразу ж піде "куди треба".
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15.06.2023 23:10 Відповісти
А кому треба🤢🤡 скаже :» я вам не скажу» , «не на часі»
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16.06.2023 07:00 Відповісти
разберись с своими дружками - алигархами , которые таких идиотов как ты у руля государства ставят , твои кукловоды сидят в тени и убивают руками роисси тысячи мирных жизней , вы , зе - ****** , а по сути продажные приспешники януковича , привели войну в страну , продали государство за преференции перед путиным , а теперь корчите из себя *** знает что , у вас у всех зе-****** , в глазах, на лбу , в жестах и мимике сплошная ненависть к Украине как к стране , зато отчетливо видна - алчность, ненасытность бабла , вам зе- гнидам страна ( любая) нужна для грабежа , вам по*** люди , твой кореш - жид коломойша уже озвучил свои принципы - кровь забудется , давайте делать деньги ,......в этом вся суть вашей зе- *********.
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15.06.2023 23:11 Відповісти
Всем ***** люди, увы...
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15.06.2023 23:23 Відповісти
Все 💯правильно Вы сказали , кроме « разберись со своими дружками ‼️КАК ОНО БУДЕТ С НИМИ РАЗБИРАТЬСЯ , ЕСЛИ ВСЕ ОНИ ,ОДНО ЦЕЛОЕ КУБЛО , плоть и кровь ⁉️Сколько можно быть наивными и верить , что сЦАРЬ таки хороший ⁉️ВОЗМУЩАЮТ ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ , только констатируют факты преступлений , и как бараны идут на живодерню ! А зедерьмачье ,тем временем уже сдавало всех украинцев лапы рашистов , готовив КАПИТУЛЯЦИЮ , а теперь срывает борьбу и реальное вступление в ЕС !
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16.06.2023 07:12 Відповісти
Російський панівний клас має повністю втратити свої активи на користь України

Нашим рідним панам теж на завадила б грунтовна ліпосакція. Теж на користь державі і народу.
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15.06.2023 23:11 Відповісти
"Панівний клас…». Виглядає як проба нового для себе образа вождя світового пролетаріату.
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15.06.2023 23:13 Відповісти
…Владімір Лєнкін
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16.06.2023 02:19 Відповісти
Шо вы, панове, не говорите, а швейцарские парламентарии аплодировали нашему президенту СТОЯ и я бы сказала - "долгие, продолжительные аплодисменты" и "сильная речь"...
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15.06.2023 23:16 Відповісти
пі#діти не мішки тягати..
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15.06.2023 23:20 Відповісти
На смертях українців заробляють собі плюсики, це зараз дуже модно, але зброю, ба навіть реекспорт все рівно не дозволять.
Вони такі ж лицемірні потвори як і той що тепер такий борець за Україну боНевтік Оманович.
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15.06.2023 23:39 Відповісти
Таке я читала в коментах під цим відео. Аплодували Україні,її народу,мужності, а цьому то за що.
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16.06.2023 00:11 Відповісти
Гроші передати американцям та ЄС, а вони нехай виділяють а конкректні проджекти в України.
І контроль має бути з їх боку, а то ці пдори знову барабани закуплять, або в асфальт з білорускього бітуму усе зариють
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15.06.2023 23:20 Відповісти
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15.06.2023 23:28 Відповісти
Говорить про диктатуру одних будуючи свою ,зрадницьку, корупційну, протинародну. 73 % такого ви хотіли?
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16.06.2023 00:10 Відповісти
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16.06.2023 00:20 Відповісти
ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ ‼️🤢💩🤮
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16.06.2023 07:16 Відповісти
Генерал Залужний категорично заборонив підривати мости в Києві. Єдиний полководець, котрому можна вірити, котрому вірить Армія і йде за ним.
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16.06.2023 08:03 Відповісти
Зеленожопая паскуда!
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16.06.2023 00:32 Відповісти
https://lb.ua/economics/2023/06/15/560758_ievroparlament_zaklikav_zelenskogo.html Європарламент закликав Зеленського не підписувати містобудівну "реформу"

Цю ініціативу лобіює голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
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16.06.2023 00:35 Відповісти
Вавочка почни з медіа активів 95 кварталу, офшорів сватів і тд.
Будь мужиком, сци в штани...
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16.06.2023 06:26 Відповісти
Это говорит Оманский, бенин Нарик у которого в ПИ...раше три киностудии, офшоры к ним подвязанные, майно в маЦкве и Крыму под крышей шефиров, сватов на их каналах и т.д хавайте зелеДрочеры....
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16.06.2023 06:27 Відповісти
Говоришь о фсб?????
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16.06.2023 07:01 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4598755-prezydent-*******-vyna-za-ahressyui-protyv-ukrayny-lezhyt-na-vsekh-rossyianakh Президент Чехии: Вина за агрессию против Украины лежит на всех россиянах
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16.06.2023 07:32 Відповісти
все лапти должны потерять свои активы в пользу Украины
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16.06.2023 07:36 Відповісти
В психиатрии это называется ассоциированный бред. Это когда один дебил (клоун, психопат... или президент) постоянно регулярно несет одну и ту же бредятину - со временем все остальные начинают ее хором повторять и в это верить.
Смотрите и не пропускайте видосики и монологи Зеленского и поверите, что россия будет башлять на отстройку Украины. Как в свое время регулярно любовались сериалами про Голобородька и... выбрали голобородька в президенты.
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16.06.2023 08:12 Відповісти
п*дар зелений, як брехав на виборах, а виявівся олігархом з офшорами, гидота
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16.06.2023 08:48 Відповісти
******* потирает свои потные ручки!
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16.06.2023 09:01 Відповісти
"Російський панівний клас має повністю втратити свої активи на користь Зеленського" - Зеленський.
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16.06.2023 09:42 Відповісти
В рыфы активы должны потерять абсолютно все, включая пенсионеров.
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16.06.2023 09:43 Відповісти
 
 