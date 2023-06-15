Російський панівний клас має повністю втратити свої активи на користь України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 477 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках.

Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських і євроатлантичних прагнень нашого народу. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. А в питанні про Альянс Європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі.

Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у Сполучених Штатах законопроект про конфіскацію та передання нашій державі як репарацій активів російської держави – держави-терориста. Я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терору.

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У таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю. І тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур.

Коли свої гроші втратить і держава-терорист і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета – вони відчують, що таке втрата. Вони ж не поважають життя й не жаліють, коли втрачаються людські життя.

Російський панівний клас не цінує людей і готовий витрачати людські життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють – ті, які привласнили до речі. Свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити, причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - сказав Зеленський.

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