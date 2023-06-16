У Курській області масштабна пожежа на складі текстильного підприємства після нібито атаки безпілотника на вишку зв’язку, - росЗМІ. ВIДЕО

У Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Белполь", причиною пожежі нібито стала атака безпілотника на вишку зв’язку.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Baza", інформує Цензор.НЕТ

"У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вишку зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Белполь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загорілися дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі сягнула 1,5 тис. кв. м. Видання повідомляє, що, судячи з відео з камери домофона, на яку потрапив момент загоряння, вибух стався о 02:14.

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За даними російської пропагандистської агенції новин РИА-Новости, склад із пухом горить на площі 2 тис. квадратних метрів у Курській області. Його вже локалізовано, постраждалих немає. Втім, про атаку безпілотника нічого не зазначається.