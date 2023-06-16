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У Курській області масштабна пожежа на складі текстильного підприємства після нібито атаки безпілотника на вишку зв’язку, - росЗМІ. ВIДЕО

У Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Белполь", причиною пожежі нібито стала атака безпілотника на вишку зв’язку.

Про це повідомляє російський Telegram-канал  "Baza", інформує Цензор.НЕТ

"У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вишку зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Белполь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загорілися дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі сягнула 1,5 тис. кв. м. Видання повідомляє, що, судячи з відео з камери домофона, на яку потрапив момент загоряння, вибух стався о 02:14.

Також читайте: Росіяни повідомляють про атаку безпілотника під Курськом: поранено робітника, два села - без світла

За даними російської пропагандистської агенції новин РИА-Новости, склад із пухом горить на площі 2 тис. квадратних метрів у Курській області. Його вже локалізовано, постраждалих немає. Втім, про атаку безпілотника нічого не зазначається.

Автор: 

безпілотник (4201) пожежа (4337) Курськ (1127)


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Топ коментарі
+11
Там де пух не треба безпілотника.
Одна випадкова іскра, а далі вже само.
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16.06.2023 07:30
+10
"...Деятельность компании ООО «СП Бел-Поль» регламентирована в системе RDS (Responsible Down Standart) - стандарт ответственного производства. Это полный контроль качества на всех этапах, начиная от выращивания и содержания птицы и заканчивая выпуском готовой продукции с пуховым наполнителем. Каждое из звеньев в этой цепи несет ответственность за выполнение своих обязательств."

Стандартна картина, теперь банкрутство называється "удар безпілотника"
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16.06.2023 07:52
+9
К ревизии готовятся.
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16.06.2023 07:27
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Добре довбонуло, навряд що б безпілотник.
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16.06.2023 07:23 Відповісти
Там де пух не треба безпілотника.
Одна випадкова іскра, а далі вже само.
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16.06.2023 07:30 Відповісти
Точно знаю, то сторож палив не встановленому місці
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16.06.2023 07:49 Відповісти
"...Деятельность компании ООО «СП Бел-Поль» регламентирована в системе RDS (Responsible Down Standart) - стандарт ответственного производства. Это полный контроль качества на всех этапах, начиная от выращивания и содержания птицы и заканчивая выпуском готовой продукции с пуховым наполнителем. Каждое из звеньев в этой цепи несет ответственность за выполнение своих обязательств."

Стандартна картина, теперь банкрутство называється "удар безпілотника"
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16.06.2023 07:52 Відповісти
Карочє "Рога і копита")))
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16.06.2023 09:01 Відповісти
Як там кажуть на рабсеї: "В пух и прах"!
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16.06.2023 07:52 Відповісти
Ні пуха, ні пера!
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16.06.2023 09:31 Відповісти
певно що ні, і пух і все інше були вивезені до того
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16.06.2023 10:31 Відповісти
К ревизии готовятся.
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16.06.2023 07:27 Відповісти
О, таки бавовна...
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16.06.2023 07:30 Відповісти
Це добре. Око за око...
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16.06.2023 07:30 Відповісти
Та ми тут при чім?
Потрібно терміново діяти - Раду безпеки ООН скликати чи що?
Бо вони (Курська НР, Воронежська НР, Білгородська НР) - скоро переб'ють один одного......
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16.06.2023 08:36 Відповісти
"...склад із пухом горить на площі 2 тис. квадратних метрів..." Земля ему пухом.
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16.06.2023 07:35 Відповісти
Накрали і спихнули на безпілотник. Благо тепер є на кого.
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16.06.2023 07:36 Відповісти
Хай горить.
Це був кацапський цєнтр прінятія рєшєній...
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16.06.2023 07:49 Відповісти
Та да, стільки вати в одному місті ))
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16.06.2023 09:08 Відповісти
Хороший ранок починається не з кави, а бавовни.
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16.06.2023 08:04 Відповісти
У Курській області масштабна пожежа на складі тестикульного підприємства?...
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16.06.2023 08:37 Відповісти
Влучно!)
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16.06.2023 09:00 Відповісти
Это имитация.
"Всё давно украдено до нас" - сказал Бывалый.
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16.06.2023 10:49 Відповісти
 
 