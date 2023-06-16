Боєць проводить обшук полоненого: "Г#ндон ти й#баний! Замість того, щоб дома з дружиною та донькою бути, вас довбой#бів тут ловлю!". ВIДЕО
Українські бійці полонили російського окупанта, що був мобілізований з Приморського краю РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обшуку росіянина опублікований у соцмережах.
"Г#ндон ти й#баний! Замість того, щоб дома з дружиною та донькою бути, вас довбой#бів тут ловлю!", - розгнівано проводить "виховну" бесіду, водночас із обшуком, український воїн.
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Топ коментарі
+73 IgorYakovlevich
показати весь коментар16.06.2023 14:52
+53 Vasyl A_Vinn
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+48 Nick Nemo
показати весь коментар16.06.2023 15:05
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А люди є люди і я чудово зрозумів би природнє бажання розкроїти йому голову. Якщо б йому навіть підарасу ноги переламали - це все одно можна вважати пощастило, бо не вбили, а ця паскуда в когось може життя відібрала і в когось його вже не буде.
Воно ще **** нахабно каже "понять, простіть".
Вони підари вбивати йшли! Навіть не грабувати(хоча для них це святе), а забирати життя. Не захищати своє. Забирати чуже. І знали куди їдуть. Це вже не 22й рік, коли ці шлюхи "заблукали на навчаннях і невідомо як в Україні опинилися" Ці точно знали куди їх пошлють. І йшли вбивати. За що? За то що в Україні українці живуть? І ця паскуда лежить "понять, прастіть". Невідомо скільки смертей на його руках. Воно ще насмілюється дурня включати.
Я дійсно вражений витримкою українських хлопців. Кожного дня тебе ці макаки можуть вбити. І ти не знаєш коли це буде. Це ******* як має бути страшно особливо якщо вдома є сім'я яка чекає, дитина... А він не тільки цій гниді голову не розбив, але ще й заспокоює "тебе не вб'ють".
Це святі люди без перебільшення зі сталевою витримкою.
Избиения пленных считается на Западе аморальным поступком и портит репутацию Украины.
Почитайте англоязычные комменты. Если на смерть орков во время боя реагируют положительно.
То плохое отношение к пленным максимально осуждается. И не получится скрыть такое просто выключив камеру.
За пленными в Украине следят иностанные правозащитные организации и журналисты.
Обычаи за поребриком, для нормального человека не должны быть примером. Они там и без войны швабры друг другу загоняют.
Війна сама по собі аморальна. Платити країні-терористу бабки і торгувати теж аморально. Не визнавати рашу країною-терористом бо це незручно - вкрай аморально. Домовлятися з терористом про вивіз зерна поки він нищить цілу країну - неймовірно аморально. Нічого, виявляється мораль коли треба то мораль, а коли треба то ні.
Я не сперечаюсь, в теорії воно добре звучить. І сидить таке чувирло десь в зручному кріслі, захищене, нагодоване і поважно так розказує про мораль, про "не будьте такими ж" і таке інше.
Я розумію, що Україна залежить від постачання зброї з Заходу і не може собі дозволити крок вліво, крок вправо. Ну нажаль. Але коли чую про "избієніє плєнних - це аморально" так хочеться послухати коли ж Захід в останній раз воював, бо я мабуть пропустив, щоб мати діло з полоненими ******** тваринами які вторглися до їхньої країни та нищать все на своєму шляху.
Хоч хтось з тих пердунів в ООН бачив війну наживо? Хоч хтось з президентів, з західного уряду вів війну з набагато чисельнішим супротивником? Хоч у когось з тих "моралістів", а по факту сраних ханжей загинув хоч хтось з рідних на війні? Хоч хтось звірів від люті, ненависті та розпачу? То яке вони мають моральне право казати що добре а що погане, що моральне а що аморальне?
Так само і "ліберальна" типу "хороша" русня себе веде коли заходить розмова про щось подібне.
"Блаблабла, ви ж кращі, не можна так робити, блаблабла, а інакше ви не кращі..."
І хочеться їх спитати "а то твоє місто, паскуда, рівняють ракетами? А то по твоїй країні щоночі летять дрони? А то ти втратив близьких, яких якась мразь вбила просто так? То ти никаєшься по підвалах чи з нуля починаєш життя, бо в тебе забрали ВСЕ твоє старе життя? То ти сидиш в багні змушений стримувати всяку гидоту замість дивитися як росте твоя дитина, яка вже завтра може просто тебе не побачити? То яке ти **** маєш право вчити моралі, сидячи в безпечному місці десь далеко, і папа в тебе живий, і мама, і дом не роз'їбало. А люди воюють вже рік. За рік війни, болю і страждань можна стати звіром і особисто я ніколи за це українського військового не зможу засуджувати бо не маю на це морального права.
Але залежність від постачання зброї нікуди не дінеш і "хто дєвушку корміт, тот йєйо і танцуєт"... нажаль.
а чего же они не следят твари когда наших уродуют, истязают и катуют...отрезают органы... ....нам что их еще пестити треба...пригорнути їх....пилинки здувати з ціх покитьків і підарів однохромосомних.
Ти хочеш побачити в їхніх очах людяність, а там у душі пусто, усе випекли оті калібри шо вбили їх Родини.
Яка мирно спала у своєму ліжечку.
І була вбита роzійською ракетою.
Разом з мамою в квартирі багатоповерхівки.
Моzковити -- це НЕ люди.
Вони вже довели це самі сотні тисяч разів.
Моzковитів треба pi3amu.
Живцем.
Це холодне прагматичне розуміння.
Чим більше зараз буде ліквідовано каzламордих --- тим міцнішим і довшим буде мир
Смерmь моzковитам!
Кари, московітам ***** та їх опозажопникам у ВРУ, страшної кари!!
Три роки літали до ***** з мертвечуком, готували парад на Хрещатику…
АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!!
они твари козломордые чего сюда приперлись, что бы их на руках носили этих тварей........удивляюсь витримці наших хлопців..
Какого фуя его сюда занесло? Там же железкой сюда недели 3 ехать
Я старая тетка
А с 2014 матюкаюсь на путина и русню как этот солдат
Помогает
Использую вместо лекарств
Кари, оркам *****, страшної кари, за горе та смерть, які вони принесли на Рідну Неньку Україну для Українців!!
АРМІЯ ! МОВА ! ВІРА!