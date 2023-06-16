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Боєць проводить обшук полоненого: "Г#ндон ти й#баний! Замість того, щоб дома з дружиною та донькою бути, вас довбой#бів тут ловлю!". ВIДЕО

Українські бійці полонили російського окупанта, що був мобілізований з Приморського краю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обшуку росіянина опублікований у соцмережах.

"Г#ндон ти й#баний! Замість того, щоб дома з дружиною та донькою бути, вас довбой#бів тут ловлю!", - розгнівано проводить "виховну" бесіду, водночас із обшуком, український воїн.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох окупантів полонили українські воїни на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) полонені (2267)


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Топ коментарі
+73
Дякую нашому бійцю за витримку, що не пристрелив орка. Правильно йому сказав - ми ж не ви.
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16.06.2023 14:52
+53
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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16.06.2023 15:02
+48
Но кацапское хлебало рихтануть ботинком - это святое, но не на камеру!
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16.06.2023 15:05
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Дякую нашому бійцю за витримку, що не пристрелив орка. Правильно йому сказав - ми ж не ви.
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16.06.2023 14:52 Відповісти
Но кацапское хлебало рихтануть ботинком - это святое, но не на камеру!
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16.06.2023 15:05 Відповісти
Избивать пленного это моральное уродство, а не святое
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16.06.2023 15:26 Відповісти
Бити полоненого - це квіточки на відміну від того що вони роблять з українськими полоненими.
А люди є люди і я чудово зрозумів би природнє бажання розкроїти йому голову. Якщо б йому навіть підарасу ноги переламали - це все одно можна вважати пощастило, бо не вбили, а ця паскуда в когось може життя відібрала і в когось його вже не буде.
Воно ще **** нахабно каже "понять, простіть".
Вони підари вбивати йшли! Навіть не грабувати(хоча для них це святе), а забирати життя. Не захищати своє. Забирати чуже. І знали куди їдуть. Це вже не 22й рік, коли ці шлюхи "заблукали на навчаннях і невідомо як в Україні опинилися" Ці точно знали куди їх пошлють. І йшли вбивати. За що? За то що в Україні українці живуть? І ця паскуда лежить "понять, прастіть". Невідомо скільки смертей на його руках. Воно ще насмілюється дурня включати.

Я дійсно вражений витримкою українських хлопців. Кожного дня тебе ці макаки можуть вбити. І ти не знаєш коли це буде. Це ******* як має бути страшно особливо якщо вдома є сім'я яка чекає, дитина... А він не тільки цій гниді голову не розбив, але ще й заспокоює "тебе не вб'ють".
Це святі люди без перебільшення зі сталевою витримкою.
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16.06.2023 15:45 Відповісти
Всем нам иногда хочется раскроить кому-то голову. Но адекватный человек вовремя остановит себя.

Избиения пленных считается на Западе аморальным поступком и портит репутацию Украины.
Почитайте англоязычные комменты. Если на смерть орков во время боя реагируют положительно.
То плохое отношение к пленным максимально осуждается. И не получится скрыть такое просто выключив камеру.
За пленными в Украине следят иностанные правозащитные организации и журналисты.

Обычаи за поребриком, для нормального человека не должны быть примером. Они там и без войны швабры друг другу загоняют.
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16.06.2023 16:41 Відповісти
"Избиения пленных считается на Западе аморальным поступком"

Війна сама по собі аморальна. Платити країні-терористу бабки і торгувати теж аморально. Не визнавати рашу країною-терористом бо це незручно - вкрай аморально. Домовлятися з терористом про вивіз зерна поки він нищить цілу країну - неймовірно аморально. Нічого, виявляється мораль коли треба то мораль, а коли треба то ні.

Я не сперечаюсь, в теорії воно добре звучить. І сидить таке чувирло десь в зручному кріслі, захищене, нагодоване і поважно так розказує про мораль, про "не будьте такими ж" і таке інше.
Я розумію, що Україна залежить від постачання зброї з Заходу і не може собі дозволити крок вліво, крок вправо. Ну нажаль. Але коли чую про "избієніє плєнних - це аморально" так хочеться послухати коли ж Захід в останній раз воював, бо я мабуть пропустив, щоб мати діло з полоненими ******** тваринами які вторглися до їхньої країни та нищать все на своєму шляху.
Хоч хтось з тих пердунів в ООН бачив війну наживо? Хоч хтось з президентів, з західного уряду вів війну з набагато чисельнішим супротивником? Хоч у когось з тих "моралістів", а по факту сраних ханжей загинув хоч хтось з рідних на війні? Хоч хтось звірів від люті, ненависті та розпачу? То яке вони мають моральне право казати що добре а що погане, що моральне а що аморальне?

Так само і "ліберальна" типу "хороша" русня себе веде коли заходить розмова про щось подібне.
"Блаблабла, ви ж кращі, не можна так робити, блаблабла, а інакше ви не кращі..."
І хочеться їх спитати "а то твоє місто, паскуда, рівняють ракетами? А то по твоїй країні щоночі летять дрони? А то ти втратив близьких, яких якась мразь вбила просто так? То ти никаєшься по підвалах чи з нуля починаєш життя, бо в тебе забрали ВСЕ твоє старе життя? То ти сидиш в багні змушений стримувати всяку гидоту замість дивитися як росте твоя дитина, яка вже завтра може просто тебе не побачити? То яке ти **** маєш право вчити моралі, сидячи в безпечному місці десь далеко, і папа в тебе живий, і мама, і дом не роз'їбало. А люди воюють вже рік. За рік війни, болю і страждань можна стати звіром і особисто я ніколи за це українського військового не зможу засуджувати бо не маю на це морального права.
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16.06.2023 18:44 Відповісти
Це не випад в вашу сторону, не подумайте. Просто дістало коли на Заході з безпечного місця вказують Україні як воювати, як не воювати, куди ракетами можна бити, куди не можна. Де можна нападати де не можна. Як поводитися з полоненими, а як ні. Що морально, а що аморально і т. ін.

Але залежність від постачання зброї нікуди не дінеш і "хто дєвушку корміт, тот йєйо і танцуєт"... нажаль.
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16.06.2023 18:49 Відповісти
За пленными в Украине следят иностанные правозащитные организации и журналисты.

а чего же они не следят твари когда наших уродуют, истязают и катуют...отрезают органы... ....нам что их еще пестити треба...пригорнути їх....пилинки здувати з ціх покитьків і підарів однохромосомних.
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16.06.2023 20:08 Відповісти
он еще не пленный, может оружие спарятал где то?
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16.06.2023 16:34 Відповісти
А шоб ти зробив якби (збав Боже) сім'я загинула у глибокому тилу від кацапької ракети? Дніпро, Одеса та інші міста. Було таке шо Воїн їхав до дому ховати усю родину. Було таке шо хлопак втратив за ніч жінку та дитину тай вирушив тудої.
Ти хочеш побачити в їхніх очах людяність, а там у душі пусто, усе випекли оті калібри шо вбили їх Родини.
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16.06.2023 17:01 Відповісти
Розвалить йому пі#дюлятор,щоб не піздів,треба зїх хоч калік робити на пам'ять.
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16.06.2023 14:52 Відповісти
Я в таких випадках завжди згадую 3-місячну Дашу з Одеси.
Яка мирно спала у своєму ліжечку.
І була вбита роzійською ракетою.
Разом з мамою в квартирі багатоповерхівки.

Моzковити -- це НЕ люди.
Вони вже довели це самі сотні тисяч разів.
Моzковитів треба pi3amu.
Живцем.

Це холодне прагматичне розуміння.
Чим більше зараз буде ліквідовано каzламордих --- тим міцнішим і довшим буде мир

Смерmь моzковитам!
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16.06.2023 17:52 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Кари, московітам ***** та їх опозажопникам у ВРУ, страшної кари!!
Три роки літали до ***** з мертвечуком, готували парад на Хрещатику…
АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!!
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16.06.2023 14:53 Відповісти
***** ты с ним вообще разгавариваешь ?
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16.06.2023 14:56 Відповісти
Словесно сгоняет злость, бо молча можно на адреналине сорваться и завалить орка
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16.06.2023 15:08 Відповісти
Словесно сгоняет злость, бо молча можно на адреналине сорваться и завалить орка

они твари козломордые чего сюда приперлись, что бы их на руках носили этих тварей........удивляюсь витримці наших хлопців..
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16.06.2023 20:14 Відповісти
Pervie minuti plena nuzen psihologicheskoe zapugivanie chtobi dal nuznuju informaciju na tot moment i neobmanul, a potom uze plenie nachinut vrat svoju polzu...
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16.06.2023 15:12 Відповісти
та какие там первые минуты , посмотри на его мимику и глаза , там страха нет напрочь, этот тип не вояка, это чмо зону таптало лет 10 минимум , у него уже адаптация к стресу , он по одной интонации уже все понял что его ни кто не грохнет и не ударит , тем более на камеру .
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16.06.2023 15:44 Відповісти
Snekotorimi zekami takoe mozet nesrabativat, no bolshenstvo roSSijskih naciskih kacapov mozna, lamaja psihologiheski... Eta opsheprinitaja praktika psihologiheskoi rabotoi tolko chto zjatimi plenimi, kak dlja inormaciji, tak i dlja tovo chtobi nepitalsa bezat, hvatat oruzie, tam kljucheno i deoretacija zavjazanimi glazami... Vsjo po konvenciji plenimi...
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16.06.2023 17:20 Відповісти
Хочаб для того шоб взнати скіко там ще лишилось підарів та яка в них зброя
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Зачем снимают эти ролики с жалобами. Выглядит глупо.
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16.06.2023 15:02 Відповісти
А хто там жаліється? Я наприклад чую злість, і чудово розумію цього бійця.
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16.06.2023 15:15 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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16.06.2023 15:02 Відповісти
Навіть не знаю чи стримався би сам...
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16.06.2023 15:02 Відповісти
Я би точно не стримався би
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16.06.2023 15:04 Відповісти
А от цікаво, чи знайшовся б серед чмобіків той, який би під страхом рострілу сказав слава расєї?
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16.06.2023 15:04 Відповісти
Панять і прастіть...
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16.06.2023 15:07 Відповісти
Ха... щось не чув щоб "панялі і прастілі" пацюків в коморах...
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16.06.2023 15:16 Відповісти
P.S. Пацюки лише харчі псують, а кацапи людей вбивають...
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16.06.2023 22:48 Відповісти
Приморский край, *****!!!! Это вообще на другом конце шарика, на границе с кндр!!!!
Какого фуя его сюда занесло? Там же железкой сюда недели 3 ехать
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16.06.2023 15:12 Відповісти
Зато Україну побачив.
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16.06.2023 15:18 Відповісти
хай би та рогата худоба роздивлялась її на глобусі.
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16.06.2023 15:30 Відповісти
Звідки в нього там глобус? Він може і слова такого не знає, а все що роздивлявся - гімно коли на відро ходив.
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16.06.2023 15:48 Відповісти
3 недели это Вы загнули. Поезд Владивосток -Харьков 9 дней шел, Владик - мацква ровно неделю , самолетом 8 часов лета. В конце 80-х работал по распределению после мореходки в тех краях.
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16.06.2023 15:37 Відповісти
П.С В остальном полностью с Вами согласен.
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16.06.2023 15:38 Відповісти
Сомневаюсь что сейчас прямой есть.
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16.06.2023 16:18 Відповісти
Служил в 80 в сраном Приморье ,одни наркоманы и отставные военные -алкаши .
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16.06.2023 15:22 Відповісти
тепер вони всі приперлися в Україну.. "вторая" армія світу ***..
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16.06.2023 15:31 Відповісти
Я работал в Находке пять лет. Они там через одного по пьяни сделанные.
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16.06.2023 18:07 Відповісти
Приморское пароходство или рыбаки?
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16.06.2023 19:03 Відповісти
Рыбопромысловый флот,
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17.06.2023 07:11 Відповісти
Бальзам на уши
Я старая тетка
А с 2014 матюкаюсь на путина и русню как этот солдат
Помогает
Использую вместо лекарств
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16.06.2023 15:49 Відповісти
Бо це нормально. В ********* світі, коли людина на стрес не може "вдарити чи бігти", лайка - це єдине вивільненя емоцій і звільнення організму від наслідків стресу, яке завжди доступне. Краще вже добре вилаятися, ніж збирати то в собі і дочекатися коли одного дня все це виллється назовні невідомо коли, на кого і з яким результатом.
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16.06.2023 16:30 Відповісти
Глаза выколоть и уши отрезать этой гниде облезлой. И в чисто поле выпустить. Мы не живодёры.
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16.06.2023 16:22 Відповісти
Спіймав свого, та роби шо хоцца.
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16.06.2023 17:05 Відповісти
Важко не погодитись з нашим героїчним бійцем- кацапські гандони,вони гандони і є.
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16.06.2023 16:42 Відповісти
Боець,помий добре руки,ато від цього підара можно заразитися чим угодно,по друге треба виключити камеру і відрихтувати ему хлебала,щоб на будующее запамятав.
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16.06.2023 16:47 Відповісти
******* лаптеногим нужно по тихому (что бы добрые европейцы не знали) откручивать головы прямо на месте. Потому что это стадо никогда не изменится.Ещё Петр первый говорил о своих подданных что он пытался сделать из них людей, но они так дикими зверями и остались.Сколько лет прошло с тех пор?А они абсолютно не изменились.Так что зря европейцы хотят приучить их к европейским ценностям,навязывая нам свои законы о пленных.Эти законы к этому дикому стаду не приемлемы.Достаточно посмотреть на наших пленных вернувшихся из ихнего плена,что бы это понять.И почему на этих пленных мразей выделяется 10 000 грн. на рыло в месяц.А на мне, украинскому пенсионеры платят пенсию в 2500 грн. И как потеряшему жильё переселенцу ещё 2000 грн.от ООН. И на эти копейки нужно ещё как то выжить.Жильё и все нажитое, которое у отняли вот эти пленные и сытые ********. Оставив меня нищим умирать на улице.
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16.06.2023 16:58 Відповісти
Слава нашим найкращим Захисникам! Повністю згодна з нашим хлопцем! Ці підар@си рашистські стільки горя принесли українцям, що важко про це навіть думати. Кончені рашистські підар@си! 😡😡😡😡
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16.06.2023 17:41 Відповісти
Прикладом по зубам буде не зайве, кацапи цивілізованих методів не розуміють, тільки силу...
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16.06.2023 17:50 Відповісти
Красиво говорит паренёк, а тональность вообще класс.
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16.06.2023 18:02 Відповісти
Наш хлопец казал, что шахтер, и сам говорит по руски, значит не с Львовско-Волынского бассейна, а с Донбасса. А некоторые долбо.бы с диванов здесь требуют сделать там безлюдную пустыню или вообще срусне отдать.
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16.06.2023 22:35 Відповісти
Це піздець яка витримка, щоб не уїбати кацапського гандона.
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16.06.2023 18:33 Відповісти
Ну й витримка у хлопця. Воїн одним словом. Бережи Господи наших Воїнів.
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16.06.2023 20:28 Відповісти
Оце те шо підар заслужив. Ато - братан. Ні яких братинів. Підар.
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16.06.2023 21:46 Відповісти
Надеюсь этот 3.14дорас совершит попытку к бегству из плена. Неудачную.
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16.06.2023 22:28 Відповісти
Москаль, це підлий убивця!!

Кари, оркам *****, страшної кари, за горе та смерть, які вони принесли на Рідну Неньку Україну для Українців!!
АРМІЯ ! МОВА ! ВІРА!
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18.06.2023 09:55 Відповісти
 
 