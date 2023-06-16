Боєць проводить обшук полоненого: "Г#ндон ти й#баний! Замість того, щоб дома з дружиною та донькою бути, вас довбой#бів тут ловлю!". ВIДЕО

Українські бійці полонили російського окупанта, що був мобілізований з Приморського краю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обшуку росіянина опублікований у соцмережах.

"Г#ндон ти й#баний! Замість того, щоб дома з дружиною та донькою бути, вас довбой#бів тут ловлю!", - розгнівано проводить "виховну" бесіду, водночас із обшуком, український воїн.

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