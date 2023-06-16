Український воїн несе на плечах пораненого побратима з поля бою. ВIДЕО

Український воїн на плечах виніс свого пораненого побратима з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент евакуації пораненого опублікований у соцмережах.

"Наш боєць виносить з поля бою пораненого побратима. Честь!", - пише у коментарі автор публікації.

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