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Український воїн несе на плечах пораненого побратима з поля бою. ВIДЕО

Український воїн на плечах виніс свого пораненого побратима з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент евакуації пораненого опублікований у соцмережах.

"Наш боєць виносить з поля бою пораненого побратима. Честь!", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений український воїн читає молитву під час надання меддопомоги: "Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого...". ВIДЕО

Автор: 

допомога (8370) поранення (2805)


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Топ коментарі
+83
А і коментувати нема чого. Людяність та відповідальність! Пишаємося!
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16.06.2023 15:09
+71
Слава Героям!
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16.06.2023 15:08
+69
Слава тобі козаче своїх не лишаємо і це не пусті слова.
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16.06.2023 15:09
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Слава Героям!
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16.06.2023 15:08 Відповісти
А і коментувати нема чого. Людяність та відповідальність! Пишаємося!
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16.06.2023 15:09 Відповісти
Слава тобі козаче своїх не лишаємо і це не пусті слова.
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16.06.2023 15:09 Відповісти
Величезна вдячність та повага справжньому воїну та герою-ось так виглядає своїх не кидаєм...
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16.06.2023 15:09 Відповісти
Гідний вчинок, що тут скажеш..
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16.06.2023 15:09 Відповісти
Сегодня ты выносишь меня завтра я выношу тебя

Это и есть реальное братство

Всё остальное от лукавого
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16.06.2023 15:11 Відповісти
Чувство локтя и прикрытой спины дорогого стоит. Знаешь, что не покинут.
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16.06.2023 15:29 Відповісти
Якщо обоє виживуть, будуть братами на все життя..
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16.06.2023 15:11 Відповісти
Вижили, бо написано виніс...
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16.06.2023 15:17 Відповісти
К сожалению война еще не закончилась. А братами будут точно на этой земле и на небесах. Дай Бог здоровья и удачи в бою Героям.
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16.06.2023 15:28 Відповісти
К сожалению, последний погиб. Его в конце пакують в мешок для 200-х...
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01.08.2023 21:07 Відповісти
Тільки так! Українське воїнство, українське побратимство!
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16.06.2023 15:13 Відповісти
Залишайтесь живими
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16.06.2023 15:16 Відповісти
А зачем жить? Даже если останусь живой, мне уже под 60. Ну вернусь я и что дальше? Здоров'я нет, маразм, работать негде, квалифакацию и лецензию потерял. Зачем мне у детей нахлебничать, пусть лучше за бабушками и дедушками досмотрят. А я лучше в бою героем погибну раз уж война
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01.08.2023 21:15 Відповісти
Друг розповідав як вони евакуювали (не хочу казати де саме, але точно це було у пеклі) своїх поранених, він виносив хлопця з відірваними нижніми кінцівками, наклали турнікети на обидві ноги, підняв його за руки на плечі і ніс, інші хлопці несли інших бійців та БК.. Доніс. Хлопець вижив, дякувати Богу.
Наші Воїни шляхетні, Люди з великої літери "Л"!
Пораненому бійцю скорішого одужання, а побратиму, який його ніс уклін до землі і найщиріша повага.
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16.06.2023 15:24 Відповісти
Бережи БОЖЕ кожного Українського ВОЇНА! Захисти наших ВОЇНІВ МАТИ БОГОРОДИЦЯ! Допоможи нашим бійцям Архістратиг МИХАЙЛО знищити усю кацапську нечисть! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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16.06.2023 15:24 Відповісти
Слава нашим захисникам! Героям Слава!!! Пишаємося нашими виінами, нашими Людьми!!!!
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16.06.2023 15:26 Відповісти
Швидкого одужання тобі Герою!
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16.06.2023 15:27 Відповісти
Честь воїнам!
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16.06.2023 15:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BWd1Qtj8P88 Таке треба усвоювати та втілювати.
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16.06.2023 15:29 Відповісти
Героям слава!!!!!
це не просто слова
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16.06.2023 15:32 Відповісти
На війні братерство , саме відданіше, саме честне , саме людене
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16.06.2023 15:32 Відповісти
Низький уклін, Батькам Захисника України!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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16.06.2023 15:34 Відповісти
На біса до такого сюжету приліпили таку дурнувату "музику"?
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16.06.2023 16:20 Відповісти
Бережи вас боже!
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16.06.2023 17:16 Відповісти
Это называется: Своих не бросаем. А не как в российской армии, в лучшем случае бросили, а то и добили.
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16.06.2023 17:17 Відповісти
Боже, бережи та допоможи
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16.06.2023 17:23 Відповісти
Честь.
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17.06.2023 10:13 Відповісти
Бажаю здохнути зеленим ублюдкам.
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17.06.2023 13:35 Відповісти
Останній боєць (з високою ампутацією стегна) загинув. В кінці його пакують в мішок для 200-х. Оранжевий, мені такий не подобаються, коли його відкриваєш - кров по підлозі холодильника розливається... А врятувати з такою травмою майже неможливо, потрібен вузловий бандаж, їх бачив лише три в бригаді, накладати його складно та й, скоріш за все, часу не має... А тут крім масивної кровотечі, ще з ногою втрачається 25% крові. Так що спочатку здивувався, що його врятували, але, нажаль. Слава загиблому герою!
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01.08.2023 21:05 Відповісти
 
 