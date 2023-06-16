Український воїн несе на плечах пораненого побратима з поля бою. ВIДЕО
Український воїн на плечах виніс свого пораненого побратима з поля бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент евакуації пораненого опублікований у соцмережах.
"Наш боєць виносить з поля бою пораненого побратима. Честь!", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
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показати весь коментар16.06.2023 15:09
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Это и есть реальное братство
Всё остальное от лукавого
Наші Воїни шляхетні, Люди з великої літери "Л"!
Пораненому бійцю скорішого одужання, а побратиму, який його ніс уклін до землі і найщиріша повага.
це не просто слова
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко