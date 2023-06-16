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Воїни ССО знищили дроном-камікадзе станцію "Муром-М" на території Бєлгородської області РФ. ВIДЕО

Підрозділи ССО виявили та знищили ворожу станцію спостереження і виявлення "Муром-М", що була установлена на території Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці атакували ворожий об'єкт дроном-камікадзе.

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ССО (520) дрони (4751) Бєлгород (508)


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бідний Бєлгород , коли ти повернешся в обійми Неньки ?
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16.06.2023 16:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0gz-tarnm7I Білгород - Культурний Десант (Саша Чемеров, Міша Крупін, Коля Сєрга) .
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16.06.2023 17:37 Відповісти
Станція "Міша Муромов". Завжди буха
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16.06.2023 16:23 Відповісти
Паршива штука. Автоматичний тепловізор. Бачить на 10 км, хто йде чи їде.
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16.06.2023 16:48 Відповісти
Три рази передивився. Може щось і пошкодили, але не знищили. Чи то мені так здалося?
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16.06.2023 19:13 Відповісти
Ермак повелел оставить бойцам Белгородскую область.
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16.06.2023 20:17 Відповісти
 
 