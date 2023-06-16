Воїни ССО знищили дроном-камікадзе станцію "Муром-М" на території Бєлгородської області РФ. ВIДЕО
Підрозділи ССО виявили та знищили ворожу станцію спостереження і виявлення "Муром-М", що була установлена на території Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці атакували ворожий об'єкт дроном-камікадзе.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар16.06.2023 16:03 Відповісти Мені подобається 9
Спадарыня Марыся
показати весь коментар16.06.2023 17:37 Відповісти Мені подобається 0
Oleksa Tomakh
показати весь коментар16.06.2023 16:23 Відповісти Мені подобається 2
Олена Тихонова #468839
показати весь коментар16.06.2023 16:48 Відповісти Мені подобається 3
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар16.06.2023 19:13 Відповісти Мені подобається 0
✘
Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар16.06.2023 20:17 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль