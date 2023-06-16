Воїни ССО знищили дроном-камікадзе станцію "Муром-М" на території Бєлгородської області РФ. ВIДЕО

Підрозділи ССО виявили та знищили ворожу станцію спостереження і виявлення "Муром-М", що була установлена на території Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці атакували ворожий об'єкт дроном-камікадзе.

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