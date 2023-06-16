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Депутат Держдуми Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила "англосаксів". ВIДЕО

Депутат Державної Думи Андрій Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила "англосаксів", бо "прийшов час ними зайнятися".

З таким закликом Гурульов виступив під час розмови з авторами російського пропагандистського телеграм-каналу "Путін в телеграм", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони спеціально вивчають генофонд кожного народу і під генофонд намагаються зробити ту зброю, яку цей народ знищить. Треба зайнятися англосаксами – це головний ворог. І вони повинні про це знати: хлопці, ні приведи Господи, ви отримаєте у відповідь", - висловився Гурульов. 

Читайте: Росія продовжує розробляти наступальну біологічну зброю, - Держдеп

Так він відреагував на повідомлення про те, що США нібито розміщують біолабораторії у норвезькій арктичній зоні, що за кілька годин по воді від Мурманська.

Депутат Держдуми Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила англосаксів 01

Держдума (734) пропаганда (2808) росія (65336) біологічна зброя (28)


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Топ коментарі
+34
Какой же гнилой народ и вся страна, я так хочу чтоб на каждого русского вели охоту как в фильмах, чтоб людям давали награду за голову русского, чтоб они построили высокий забор и сидели там, гнили у себя в парашке!!!
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16.06.2023 17:52
+32
Гитлер был просто фанатиком. Но вот чтобы власть в стране захватили дол*оебы, место которым в психушке-это реально уникальный случай в истории
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16.06.2023 17:55
+24
Читав колись що нібито Черчіль довідавшись про підготовку Гітлером до застосування хімічної зброї сказав : "У відповідь я заллю Німеччину шаром іприту в два пальці товщиною!" Американцям достатньо буде зробить подібне з Москвою І Росія "ляже"!
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16.06.2023 17:56
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А навіщо їм щось вигадувати, у них є ''бойові буряти''
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16.06.2023 17:51 Відповісти
Какой же гнилой народ и вся страна, я так хочу чтоб на каждого русского вели охоту как в фильмах, чтоб людям давали награду за голову русского, чтоб они построили высокий забор и сидели там, гнили у себя в парашке!!!
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16.06.2023 17:52 Відповісти
Они уже были за железным занавесом и только и делали что расстреливали друг друга.
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16.06.2023 17:54 Відповісти
мало того, они тоскуют за этим временем
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17.06.2023 00:01 Відповісти
Но каждый из них представляет, что он снаружи лагеря.
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17.06.2023 08:53 Відповісти
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16.06.2023 18:20 Відповісти
Портянками вонючими и лаптями в метро отравят?
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16.06.2023 17:53 Відповісти
Походу им неликвидную аргентинскую муку поставили
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16.06.2023 17:55 Відповісти
Гитлер был просто фанатиком. Но вот чтобы власть в стране захватили дол*оебы, место которым в психушке-это реально уникальный случай в истории
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16.06.2023 17:55 Відповісти
**** ТАМ ЗАХВАТЫВАТЬ , дебильный народ выбрал себе подобных , у нас не лучше , но наш просто клоун , а там припижженый на всю голову фсбэшник у которого дохера оружия и мяса .
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16.06.2023 18:28 Відповісти
русскіє це нацисти, які виплекали свій нацизм раніше за німців.

але вчасно приховали його коли всі розбиралися з гітлєром.

а потім почалися ядерні перегони і питання покарання русского нацизму відклалося навічно...
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16.06.2023 17:55 Відповісти
Читав колись що нібито Черчіль довідавшись про підготовку Гітлером до застосування хімічної зброї сказав : "У відповідь я заллю Німеччину шаром іприту в два пальці товщиною!" Американцям достатньо буде зробить подібне з Москвою І Росія "ляже"!
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16.06.2023 17:56 Відповісти
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16.06.2023 18:22 Відповісти
боєвиє комари
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16.06.2023 17:57 Відповісти
Алкашу надо добавки? Два пид*ара алкозависимых, гурулев и медвегном.
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16.06.2023 17:58 Відповісти
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16.06.2023 18:23 Відповісти
100% що алкаш.
1967 р.н., всього 55 років

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16.06.2023 18:28 Відповісти
"Российские ученые" не могут ничего разработать, они могут только как-то изменить украденное.
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16.06.2023 17:59 Відповісти
Так там же сама ця пропозиція сміх викликає! По-перше - у "англосаксів" така "каша" з генофондом створилася за століття що "заморяться" підбирать "генетично вузьконаправлену зброю" Тому ця зброя вдарить по всьому людству По-друге - а де вони генетиків у Росії знайдуть? Усі нормальні вже давно з Росії виїхали
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16.06.2023 18:28 Відповісти
А Гурульов чим не генетик?
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16.06.2023 19:09 Відповісти
гурульов не генетік ,
він підо@ рас , дядя
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16.06.2023 21:03 Відповісти
Палата № 6 -- сильно иого торкнуло .
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16.06.2023 18:01 Відповісти
Генерал с двумя водочными пробками на погонах - кошмарный сон логопедов!
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16.06.2023 18:03 Відповісти
ми спостерігаємо масовий кацапський маніакально-депресивний психоз
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16.06.2023 18:03 Відповісти
Найсмішніше те, що кацапи, як люди, вже перестали існувати. Я припускаю, що до них, кацапів, мають застосовуватися закони щодо захисту тварин.
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16.06.2023 18:03 Відповісти
...закони щодо захисту тарганів
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16.06.2023 18:24 Відповісти
Тварин? Я вас прошу. До тварин кацапам треба еволюціонувати тисячі, якщо не десятки тисяч, років!
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16.06.2023 20:18 Відповісти
Автор уже разработанного и действующего "генетического оружия" иронично ухмыльнулся. Тестовые испытания в 2019 году прошли просто блестяще. А ты... Ну давай, попробуй...
4th
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16.06.2023 18:04 Відповісти
Національна ідентичність не передається генетично, але у расєі своє розуміння науки
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16.06.2023 18:04 Відповісти
Окрім всього, насправді етнічних , а тим "генетичних ісконно рускіх" не існує, "руzzкіє" - це варварське язичницьке вірування, ідолопоклоніння, той же Соловйов - єврейського походження, та ж Симоньян - але всі вони з іншого боку дійсно справжні, "скрєпні" представники цієї сусміші первісних диких племен....
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16.06.2023 19:59 Відповісти
Коломойський продав власнику групи VS Energy Воєводіну 50% Криворізького залізорудного комбінату
Новим акціонером КЗРК виявився російський "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький" Міхаіл Воєводін. Він є ключовим бенефеціаром групи VS Energy, якій в Україні належить пять обленерго, частка в Дніпроспесталі, низка готелів та ТРЦ.
Джерело: https://biz.censor.net/n3425128
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16.06.2023 18:08 Відповісти
А націоналізувати активи ворога дєрмак заборонив?
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16.06.2023 18:31 Відповісти
хтось у дурці передивився агента 007
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16.06.2023 18:09 Відповісти
а что скажут российские ученые про Кинжалы ?
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16.06.2023 18:12 Відповісти
цікаво,ці англосакси,типу Саллівана і Трампа зроблять вигляд,що нічого не сталося? Чи гроші,не пахнуть?
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16.06.2023 18:31 Відповісти
сьогодні головний "ариець усіх часів" наваляв кучу на пмєф

https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/06/16/20682248.shtml
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16.06.2023 18:33 Відповісти
Нацики довбані
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16.06.2023 18:41 Відповісти
Ну и когда уже Московию признают террористическим государством? Или еще неначасе?
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16.06.2023 18:47 Відповісти
Біологічна зброя "*****", поки з касабами не закінчить, ні куди не поїде!
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16.06.2023 19:03 Відповісти
Колись було повідомлення, що після споживання 100 грамів водки у мозку гинуть десятки тисяч нейронів. У цього Гурульова їх кількість давно зайшла в область відмінних чисел.
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16.06.2023 19:07 Відповісти
Складається враження,що в буфетах держдуми дають якесь пійло,щоб такі, як оце депутатоло, могло виригнути отаку нісенітницю.Одним з попередників,хто почав займатися англосаксами був донецький курощуп захарченко.Всі пам*тають чим скінчилося?
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16.06.2023 19:14 Відповісти
Такі потужні заяви стоять того, щоб їх промовляти на Економічному форумі!! Дайте йому сєльодкі!!
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16.06.2023 19:31 Відповісти
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16.06.2023 19:56 Відповісти
Расея самая ублюдочная страна в мире.
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16.06.2023 19:59 Відповісти
..после Covid это будет иной паразит разработанный тварями болот мацковии
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16.06.2023 20:03 Відповісти
На расии диагноз "олигофрения" - обязательное условие присвоения генеральского звания...
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16.06.2023 20:04 Відповісти
Хрен с бугра! А что у нас не было депутатов, которые хрен свой ласкали на заседании Рады? И что, теперь всех Дебилоидов цитировать?
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16.06.2023 20:41 Відповісти
Российские учёные? Это же оксюморон - они не способны создавать, или рушить, или красть.... более - никаких чудес
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16.06.2023 22:09 Відповісти
вранье кацапской пропаганды сыграет с ними злую шутку.
Пропаганда работает по принципу повышения ставок
К ним придет беда, причем такая, о которой они даже не догадываются
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16.06.2023 22:50 Відповісти
Так він же п'яний
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16.06.2023 23:25 Відповісти
Да свалите из Украины, кому вы всрались рабы нефтебазы. И ваши проблемы прекратятся. Но нет же "мы сами себе создаем проблемы и героически их решаем".
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16.06.2023 23:38 Відповісти
Відправить його на фронт. Він же генерал... Ото фаршу з чмобіків буде...
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17.06.2023 09:47 Відповісти
англосакси змусять русню х#й у друг дружки нюхати( біозброя).
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17.06.2023 10:56 Відповісти
Лучше дайте ему опохмелиться!
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17.06.2023 18:35 Відповісти
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17.06.2023 21:12 Відповісти
Російським вченим зараз ніколи виконувати завдання гурульова і займатися біологічною зброєю проти англосаксів. Вони виконують завдання жириновського, щоби "чуть, чуть" змістити вісь обертання Землі аби затопити США.
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29.06.2023 08:35 Відповісти
 
 