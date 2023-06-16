Депутат Держдуми Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила "англосаксів". ВIДЕО
Депутат Державної Думи Андрій Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила "англосаксів", бо "прийшов час ними зайнятися".
З таким закликом Гурульов виступив під час розмови з авторами російського пропагандистського телеграм-каналу "Путін в телеграм", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони спеціально вивчають генофонд кожного народу і під генофонд намагаються зробити ту зброю, яку цей народ знищить. Треба зайнятися англосаксами – це головний ворог. І вони повинні про це знати: хлопці, ні приведи Господи, ви отримаєте у відповідь", - висловився Гурульов.
Читайте: Росія продовжує розробляти наступальну біологічну зброю, - Держдеп
Так він відреагував на повідомлення про те, що США нібито розміщують біолабораторії у норвезькій арктичній зоні, що за кілька годин по воді від Мурманська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але вчасно приховали його коли всі розбиралися з гітлєром.
а потім почалися ядерні перегони і питання покарання русского нацизму відклалося навічно...
1967 р.н., всього 55 років
він підо@ рас , дядя
4th
Новим акціонером КЗРК виявився російський "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький" Міхаіл Воєводін. Він є ключовим бенефеціаром групи VS Energy, якій в Україні належить пять обленерго, частка в Дніпроспесталі, низка готелів та ТРЦ.
Джерело: https://biz.censor.net/n3425128
https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/06/16/20682248.shtml
Пропаганда работает по принципу повышения ставок
К ним придет беда, причем такая, о которой они даже не догадываются