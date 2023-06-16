Депутат Держдуми Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила "англосаксів". ВIДЕО

Депутат Державної Думи Андрій Гурульов закликав російських вчених розробити біологічну зброю, яка б знищила "англосаксів", бо "прийшов час ними зайнятися".

З таким закликом Гурульов виступив під час розмови з авторами російського пропагандистського телеграм-каналу "Путін в телеграм", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони спеціально вивчають генофонд кожного народу і під генофонд намагаються зробити ту зброю, яку цей народ знищить. Треба зайнятися англосаксами – це головний ворог. І вони повинні про це знати: хлопці, ні приведи Господи, ви отримаєте у відповідь", - висловився Гурульов.

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Так він відреагував на повідомлення про те, що США нібито розміщують біолабораторії у норвезькій арктичній зоні, що за кілька годин по воді від Мурманська.