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ДБР повідомило про нову підозру "діамантовому прокурору", який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США.

Про це пише пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

У 2015 році він був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та ще одного спільника було порушено кримінальне провадження та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Під час обшуків у прокурора було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його "колеги" знайшли навіть 102 діаманти. Наразі ця справа перебуває на розгляді суду.

Водночас колишній прокурор вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу злочинну схему.

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На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів. Причому цей договір позики був оформлений заднім числом.

На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури України заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків.

Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші, але після початку повномасштабної агресії колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз.

Він намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні у своїх корисливих цілях. Цього разу, у липні 2022 року, зловмисник звернувся вже до суду із тими самим підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду.

Разом з тим, ДБР отримавши повідомлення суду про таке звернення провело експертизу документів та дійшло висновку, що на час створення Договору позики, датованого 15 травня 2015 року та Розписки (додатку до Договору позики) не відповідає датам, вказаним у цих документах. Рукописний текст від імені експрокурора у Договорі позики, датованому 15 травня 2015 року, був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (вже після обшуків).

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Таким чином, колишній перший заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури підозрюється у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції станом на 22.07.2015), а також у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 384 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР повідомило про нову підозру діамантовому прокурору, який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші 01
ДБР повідомило про нову підозру діамантовому прокурору, який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші 02

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.

Автор: 

корупція (4685) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+16
Він ще не у в'язниці ?
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16.06.2023 18:19
+14
Схоже що у нього навіть груди виросли...
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16.06.2023 18:19
+12
2015 рік. Зараз 2023 р. Блін, пройшло 8 років, а вони до цих пір не сидять ???
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16.06.2023 18:49
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Рішив суд на понт узяти -- фраєр.
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16.06.2023 18:13 Відповісти
іпала жаба гадюку....
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16.06.2023 18:17 Відповісти
Він ще не у в'язниці ?
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16.06.2023 18:19 Відповісти
У в'язниці сидять бідні злодії.
Багаті злодії багатих злодіїв зазвичай відправляють за кордон
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16.06.2023 19:51 Відповісти
Схоже що у нього навіть груди виросли...
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16.06.2023 18:19 Відповісти
видно був на стадії зміни статі.... за бабки і за кордон)))))
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16.06.2023 18:24 Відповісти
Треба прокурорам (суддям, міністрам, etc) ще підвищити платню. Тоді вони стануть чесними. Бачите, як він скромно живе?
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16.06.2023 18:23 Відповісти
Оце і є «світлий представник» правоПохоронної системи у ПРОКУРАТУРА!!!
Так вони ще й усі Заброньовані від захисту України!!

Мабуть спартсмен, як і кошовий ( у міру лисий), м'язи так і випирають з нього!!
За ПРАВДУ борець!!
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16.06.2023 18:26 Відповісти
Говорят что К. "Котлета" в 90-е был в рэкете, то это такие мелочи по сравнению с этими "бриллиантовыми". Да и Шокин уволил Сакварелидзе скажем так, копал под них. Можно сказать, что "бриллиантовые" были тем же рэкетом 90-х, только размах по более.
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16.06.2023 18:44 Відповісти
Ви його до пенсії будете судити? А портновські суди вже виправдали рига Кожару, який собутильника вбив? Чи теж судитимете 20 років?
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16.06.2023 18:47 Відповісти
2015 рік. Зараз 2023 р. Блін, пройшло 8 років, а вони до цих пір не сидять ???
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16.06.2023 18:49 Відповісти
І ось такої бл**доти в усій держмахінаторській наглядово-кривій системі прокуратурів України кожен другий...!!!
Без стида і совісті...!!!
А лише урвати, хапнути та наколядувати чим побільше...!!!
ОСЬ ТАКА "НАГЛЯДОВА ПРАВОВА ІНСТАНЦІЯ" за виконанням "Законів з РОЗДОРІЖЖЯМ та ТРІЙНИКАМИ ТОЛКУВАННЯ" в УКРАЇНІ і з гнилими корумпованими виконавцями з *********** зарплатами від 18000-45000 грн., яких утримує ГРОМАДА УКРАЇНИ, як платники податків в БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ...!!!
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16.06.2023 18:53 Відповісти
Вісім років йдеться розслідування??? І він досі не ув'язнений ??? Ви що , смійетеся??!!
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16.06.2023 18:55 Відповісти
Каденция святого Порошенко?
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16.06.2023 19:03 Відповісти
Два питання:

1. а чому він ще не воює?
2. вже весна пройшла -коли саджати будеш, зезедент?
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16.06.2023 19:28 Відповісти
так це не прокурор це якийсь мальчік в трусіках
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16.06.2023 20:01 Відповісти
...позже они вышли на свободу под залог... Идите в жопу с такими законами.
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16.06.2023 20:06 Відповісти
Костику,ти ж не читач-ти писака в стилі аби випорожнитися...Дядьки під слідством-вже 8 років.Хто його може посадити?А ,засудженого,його не візьмуть-хіба що пригожин.Але хай президент займеться....
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16.06.2023 20:07 Відповісти
Такий самий прокурор часів Порошенка, лише в профіль. Чи Ви забули? Як на мене, не можна вибирати з цих сортів лайна!
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16.06.2023 20:28 Відповісти
Мы завжди вибираємо потім стгнемо бо погані Влада то частина нашого суспільства - то ми такі
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16.06.2023 22:01 Відповісти
Самый главный враг Украины - враг внутренний - это власть на Банковой и Грушевского. Так было все 30 лет независимой Украины. Сейчас это "зеленая" шобла со всеми "слугами" на подхвате. Ранее это были все Президенты без исключения. Система власти глубоко преступна - фактически правит мафия. Все законы написаны в пользу мафии, и ее интересы ("священная корова") оберегаются всеми государственными институтами. Среди глубинного народа полно тех, кто жаждет своего места у "корыта", чтобы красть как зеленские, "шоколадные", януковичи и прочая мразь. Фактически, мафию породил Кучма. Полная безнаказанность. Сейчас главный страх мафии - живые патриоты Украины с оружием в руках. На них и вся надежда!
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17.06.2023 08:55 Відповісти
 
 