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Через ракетний обстріл під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені російськими окупантами боєприпаси, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масова детонація ворожих боєприпасів в Бучанському районі. В області чутно вибухи. Зараз на місці працює поліція і ДСНС.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії рф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Київщину: Кількість постраждалих унаслідок удару зросла до семи осіб, поранена 4-річна дитина, - Нєбитов

Поліцейські Київщини зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів поки ДСНС ліквідує наслідки вибухів", - розповів він.

Через ракетний обстріл під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені російськими окупантами боєприпаси, - Нєбитов 01
Через ракетний обстріл під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені російськими окупантами боєприпаси, - Нєбитов 02

Автор: 

Київська область (4041) пожежа (4337) Нєбитов Андрій (190)


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Топ коментарі
+11
Бажання щоб вся расєя згоріла вщент.
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16.06.2023 19:24
+10
Ти коли-небудь на полі бою був? Люди до цих пір знаходять снаряди часів ІІ Світової! Якісь впали і не розірвалися та в товщу землі пішли Якісь завалило вибухом чи танком десь у бліндажі чи траншеї Три роки тому ми з внуком знайшли в лісі Ф-1 часів ІІ СВітової
А можливо - просто саперів не вистачає На Чернігівщині порозміновували тільки поля й дороги. в основному До лісів ще "руки не доходять"
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16.06.2023 19:14
+9
Чому трофейні снаряди не на фронті більше року минуло.
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16.06.2023 18:57
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Чому трофейні снаряди не на фронті більше року минуло.
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16.06.2023 18:57 Відповісти
хто зараз при владі -здогадайтесь з 3 разів, тому і не на фронті.
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16.06.2023 19:09 Відповісти
Ти коли-небудь на полі бою був? Люди до цих пір знаходять снаряди часів ІІ Світової! Якісь впали і не розірвалися та в товщу землі пішли Якісь завалило вибухом чи танком десь у бліндажі чи траншеї Три роки тому ми з внуком знайшли в лісі Ф-1 часів ІІ СВітової
А можливо - просто саперів не вистачає На Чернігівщині порозміновували тільки поля й дороги. в основному До лісів ще "руки не доходять"
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16.06.2023 19:14 Відповісти
може тому що їх не видно було?
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Здвижівка мабуть Бородянський район а не Бучанський.
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16.06.2023 19:07 Відповісти
Тсс - це для запутиванія протівніка
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16.06.2023 19:15 Відповісти
Сейчас уже Бучанский. Как и Вишневое, например. Бородянского района нет.
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16.06.2023 19:18 Відповісти
Чомусь "гложат міня смутниє сомнєнія" відносно вибухання снарядів на залишених кацапами позиціях🤔🧐😁
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16.06.2023 19:12 Відповісти
Бажання щоб вся расєя згоріла вщент.
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16.06.2023 19:24 Відповісти
Какая то муть.
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16.06.2023 20:10 Відповісти
Паскуди кацапські, скільки шкоди наробили усьому живому.
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16.06.2023 20:11 Відповісти
Коли це кацапи встигли в тому лісі позиції влаштувати і так круто нашпигувати їх вибухівкою?
А головне навіщо? Вони ж на парад йшли?!
І що, до цього часу це все просто лежало ?!
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16.06.2023 22:05 Відповісти
 
 