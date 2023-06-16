Через ракетний обстріл під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені російськими окупантами боєприпаси, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масова детонація ворожих боєприпасів в Бучанському районі. В області чутно вибухи. Зараз на місці працює поліція і ДСНС.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії рф.

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Поліцейські Київщини зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів поки ДСНС ліквідує наслідки вибухів", - розповів він.



