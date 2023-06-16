Через ракетний обстріл під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені російськими окупантами боєприпаси, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Масова детонація ворожих боєприпасів в Бучанському районі. В області чутно вибухи. Зараз на місці працює поліція і ДСНС.
Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії рф.
Поліцейські Київщини зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів поки ДСНС ліквідує наслідки вибухів", - розповів він.
Топ коментарі
+11 Grigor Sten
показати весь коментар16.06.2023 19:24
+10 Яр Холодний
показати весь коментар16.06.2023 19:14
+9 Коля Соловей #568338
показати весь коментар16.06.2023 18:57
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А можливо - просто саперів не вистачає На Чернігівщині порозміновували тільки поля й дороги. в основному До лісів ще "руки не доходять"
А головне навіщо? Вони ж на парад йшли?!
І що, до цього часу це все просто лежало ?!