Провів засідання Військового кабінету: кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із вечірнім відеозверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов – окремі кроки. Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо".
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Когда пляшешь ты всюду звон такой
И с ума сошел барабан большой
Барабань барабань каблучком его ты не порань
Ты судьба барабань на всю планету
Каблучки как кастаньеты прозвучат на целый свет
Ты судьба пусть ты далеко отсюда но со мной осталось чудо словно аккомпанемент
- Ну що? Ти хоч щось зрозумів з того, що наш "клоунішко" молов?
- Ні Та це й не так важливо Ми все одно "своє робимо" Головне - щоб д"Єрмак не пронюхав, "що саме ми робимо насправді" та в Москву не повідомив!
Першого називають Головнокомандувача ЗСУ - Залужного, а потім інших.
Нічого, буде суд над тобою...
По оманським домовленостям мали отримати посади.
Але щось пішло не так... парад не відбувся
Клоун все перетворює на фарс
Військовий кабінет ? Що це таке?
Пильнуймо Україну в тилу https://www.youtube.com/watch?v=aC3MpRG9Fsc https://www.youtube.com/watch?v=aC3MpRG9Fsc
СЛАВА УКРАЇНІ!!
"Конституційний Головнокомандувач" - "Блазень"
"Кремлівський Головнокомандувач" - д"Єрмак
"зіц-Головнокомандувач" - Хомчак
"Справжній Головнокомандувач" - Залужний
"Патріотичний Головнокомандувач" - Порошенко
Дивіться не переплутайте.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/17/7407249/ Подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь нет - "Беларускі Гаюн"
Украденный «Мистер Сидр» уже вновь появляется на прилавках в ряде регионов, предупреждают контролирующие службы. На некоторых бутылках разместили наклейки с его новым названием - «Систер Мидр»
БелАЗ не отстает от военно-промышленного комплекса, хотя является вполне себе гражданским объектом. В Жодино начали штамповать корпуса для беспилотников. Заводчане, некогда гордившиеся своей продукцией, которая занимала до 30 процентов мирового рынка большегрузов, теперь рады повышенной зарплате в 750 долларов за производство корпусов шахедо-гераней, которые иначе как шлюхами в Украине не называют.
П.С. А россиянцы просто колоннами поехали, без всякого гибрида. Обули лошка Зеленского, противные.
А почему перечисляя командующих первым он назвал Сырского, а не Залужного???
Итог уже виден, ниже Молдовы.