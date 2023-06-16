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Провів засідання Військового кабінету: кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов – окремі кроки. Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський панівний клас має повністю втратити свої активи на користь України, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) звернення (607)


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Топ коментарі
+41
Пішов ти, сам сдав ці метри, тепер люди гинуть за визволення цих метрів.
Нічого, буде суд над тобою...
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16.06.2023 23:13
+31
"Ми всіх переможемо" - ВСІХ, це кого? Цьому поцу, що знов сцикотно сказати - раша, путін? ВСІХ це кого?
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16.06.2023 23:12
+23
Знову ставку перейменував на кабінет..пОцієнт плутається...
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16.06.2023 23:13
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Барабан был плох барабанщик бог ну а ты была вся лучу под стать так легка что могла ты на барабане танцевать
Когда пляшешь ты всюду звон такой
И с ума сошел барабан большой
Барабань барабань каблучком его ты не порань
Ты судьба барабань на всю планету
Каблучки как кастаньеты прозвучат на целый свет
Ты судьба пусть ты далеко отсюда но со мной осталось чудо словно аккомпанемент
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16.06.2023 23:07 Відповісти
https://youtu.be/uORVDE0lLXE
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16.06.2023 23:10 Відповісти
а нашо? намагався вивідати де і коли буде прорив?
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16.06.2023 23:09 Відповісти
Виходять з "засідання Ставки верховного Головнокомандувача" Залужний з Шапталою Залужний каже:
- Ну що? Ти хоч щось зрозумів з того, що наш "клоунішко" молов?
- Ні Та це й не так важливо Ми все одно "своє робимо" Головне - щоб д"Єрмак не пронюхав, "що саме ми робимо насправді" та в Москву не повідомив!
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17.06.2023 04:53 Відповісти
а ОПі впевнені, що наступ буде з Ненацька, а на справді він буде з Відусіль.
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17.06.2023 05:50 Відповісти
Якщо цитата вірна, то воно порушило субординацію в перерахуванні Генералів.
Першого називають Головнокомандувача ЗСУ - Залужного, а потім інших.
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17.06.2023 07:42 Відповісти
Все вірно. Я себе змусив прослухати це. То вже прогрес. Раніше було взагалі, Сирский, бла-бла и в кінці голоновокомадувач. Без призвища. Ганьба.
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17.06.2023 12:06 Відповісти
А про барабани не провів...
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16.06.2023 23:09 Відповісти
Цій владі по барабану Вони ігнорують все і всіх що їм не подобається
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17.06.2023 05:36 Відповісти
сподіваюсь йому нічого не доповіли
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16.06.2023 23:10 Відповісти
"Ми всіх переможемо" - ВСІХ, це кого? Цьому поцу, що знов сцикотно сказати - раша, путін? ВСІХ це кого?
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16.06.2023 23:12 Відповісти
браВО!!!
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16.06.2023 23:16 Відповісти
там же ж бізнекс сватів
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16.06.2023 23:18 Відповісти
Имел ввиду ту сторонУ
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17.06.2023 00:30 Відповісти
Напевне порохоботів і Порошенка, інших ворогів у нього немає.
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17.06.2023 01:54 Відповісти
Знову ставку перейменував на кабінет..пОцієнт плутається...
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16.06.2023 23:13 Відповісти
Він завжди плутався, *******.
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16.06.2023 23:14 Відповісти
Пішов ти, сам сдав ці метри, тепер люди гинуть за визволення цих метрів.
Нічого, буде суд над тобою...
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16.06.2023 23:13 Відповісти
якби тільки метри.... тисячі квадратних кілометрів. Впевнений що офісна шобла пройдисвітів знала що кацапи збиралися парад в Києві влаштувати.
По оманським домовленостям мали отримати посади.
Але щось пішло не так... парад не відбувся
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17.06.2023 03:32 Відповісти
Кожне життя безцінне, головна мета контрнаступу має бути забезпечення безпеки українських громадян, а не звільнені квадратні метри
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16.06.2023 23:14 Відповісти
Военный кабинет? Это еще что за нововведение?
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16.06.2023 23:15 Відповісти
Військовий кібінет Зями.
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16.06.2023 23:18 Відповісти
Наступний курортний сезон будемо у Криму, зима буде важкою, але вже не такою як минула. Не важливо з Зеленським чи без, але будемо.
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16.06.2023 23:16 Відповісти
дешевше в Іспанії)
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16.06.2023 23:20 Відповісти
І комфортніше. Крім того, мокши засрали й пересрали навіть той комфорт, що був.
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16.06.2023 23:28 Відповісти
Кабінет Ставка, завтра що буде військовий туалет......
Клоун все перетворює на фарс
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16.06.2023 23:17 Відповісти
О! Був буданов. А то щось не чути останнім часом.
Військовий кабінет ? Що це таке?
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16.06.2023 23:18 Відповісти
хрустальный шар потерял в закрытом кабинете
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17.06.2023 06:45 Відповісти
Слава Захисникам Укрпаїни!!!
Пильнуймо Україну в тилу https://www.youtube.com/watch?v=aC3MpRG9Fsc https://www.youtube.com/watch?v=aC3MpRG9Fsc

СЛАВА УКРАЇНІ!!
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16.06.2023 23:20 Відповісти
Хто це? Якийсь небритий на білому фоні....
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16.06.2023 23:21 Відповісти
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16.06.2023 23:25 Відповісти
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16.06.2023 23:29 Відповісти
Ви навмисно не пам'ятаєте, коли був втрачений крим і донбас ?
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16.06.2023 23:41 Відповісти
i коли ж? ось менi цiкаво?
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16.06.2023 23:56 Відповісти
та хоть вікіпедію прочитайте якщо пам'ять відібрало
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17.06.2023 01:44 Відповісти
Ну Петухович обоими руками голосовал за отторжение этих территорий. Местные люмпены на него равнялись. Плюс там явно с его усилиями оккупация проводилась.
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16.06.2023 23:58 Відповісти
коли вони окуповувались (а не відторгались) петухович уже курив бамбук
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17.06.2023 01:43 Відповісти
Коли хама вибрали президентом. Виборці Зе і Яника, одні і ті люди.
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17.06.2023 01:58 Відповісти
А хтось дні народження кацапам проводить

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16.06.2023 23:33 Відповісти
Гнідарчук
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17.06.2023 00:02 Відповісти
Цікаво - а йому БУДЕ КУДИ ПОВЕРТАТЬСЯ після перемоги? Чи так у Греції й "зависне"?
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17.06.2023 06:54 Відповісти
дєрьмак послав все вивідати та прийти доповісти, бо оманські партнери зачекалися пруфів...
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16.06.2023 23:34 Відповісти
даремно Ви вважаєте що від Єрмака є хоч якісь секрети
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16.06.2023 23:43 Відповісти
Зверніть увагу він все більше стає схожим на чорта
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16.06.2023 23:47 Відповісти
Яка ницість по відношенню до Головнокомандувача
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16.06.2023 23:48 Відповісти
До кого саме? Бо у нас їх кілька :
"Конституційний Головнокомандувач" - "Блазень"
"Кремлівський Головнокомандувач" - д"Єрмак
"зіц-Головнокомандувач" - Хомчак
"Справжній Головнокомандувач" - Залужний
"Патріотичний Головнокомандувач" - Порошенко
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17.06.2023 07:00 Відповісти
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17.06.2023 00:01 Відповісти
Ви замітили, як цей оманський Залужного опустив. Сирського вже незнають як перти. Напевно залізного генерала скоро "фсб- оп" прибере .
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17.06.2023 00:02 Відповісти
Все вирішують проведення клоуном кабінетів, а не дії ЗСУ та їх командувача.

Дивіться не переплутайте.
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17.06.2023 00:37 Відповісти
Хоч хтось може пояснити, що таке "СТАВКА", яку воно проводить. Це нагадує ставку головнокомандувачів, які проводив сталін.
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17.06.2023 01:21 Відповісти
Здав в Омані кілометри, а ******* за сантиметр.
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17.06.2023 01:36 Відповісти
Мля не втигаю слідкувати, шо він провів, засідання ставки, чи військового кабінету? А що взагалі згідно Конституції "військовий кабінет".
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17.06.2023 01:42 Відповісти
Он в творческом поиске.
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17.06.2023 02:00 Відповісти
Еще один вертолет Ка-52 упал с неба - 00:35
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17.06.2023 05:12 Відповісти
01:44

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/17/7407249/ Подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь нет - "Беларускі Гаюн"
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17.06.2023 05:16 Відповісти
рашисти 24/7 будують ракети, а Zeпідр - знімає відосіки. Кому що у цій війні важливіше
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17.06.2023 05:39 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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17.06.2023 05:52 Відповісти
Коли зливав кацапам землю, то про що думав? Про Оман?
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17.06.2023 06:55 Відповісти
ага
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17.06.2023 07:04 Відповісти
Коли ти розповіси скількі НАБАРИЖИВ НА КОЖНОМУ МЕТРІ???
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17.06.2023 07:20 Відповісти
Еще один вертолет Ка-52 упал с неба - 00:35
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17.06.2023 07:20 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/17/7407254/ В России "Мистер сидр" унес жизни 36 человек, среди которых - ребенок
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17.06.2023 07:25 Відповісти
На складе конфиската недосчитались около пяти тысяч литров смертоносного напитка «Мистер Сидр», содержащего метиловый спирт. Предположительно около 250-300 паллет с алкоголем были украдены неизвестными с целью дальнейшей реализации.

Украденный «Мистер Сидр» уже вновь появляется на прилавках в ряде регионов, предупреждают контролирующие службы. На некоторых бутылках разместили наклейки с его новым названием - «Систер Мидр»
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17.06.2023 07:49 Відповісти
Літаки летять, будем всіх бомбить.
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17.06.2023 07:43 Відповісти
не просто так в фильме галюны ловил с князьями
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17.06.2023 07:45 Відповісти
Ес санкции против Белаза ввёл?
БелАЗ не отстает от военно-промышленного комплекса, хотя является вполне себе гражданским объектом. В Жодино начали штамповать корпуса для беспилотников. Заводчане, некогда гордившиеся своей продукцией, которая занимала до 30 процентов мирового рынка большегрузов, теперь рады повышенной зарплате в 750 долларов за производство корпусов шахедо-гераней, которые иначе как шлюхами в Украине не называют.
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17.06.2023 07:44 Відповісти
Четкий план - сдать тысячи квадратных километров за день, а потом по метру освобождать. 12.02.2022 Ермак и Зеленский провели учения МВД в Каланчаке. "Отрабатывалась специальная операция по выявлению, блокированию и ликвидации вооруженных групп и ДРГ, задержанию вооруженных злоумышленников, освобождению захваченных админзданий согласно сценарию гибридной войны".
П.С. А россиянцы просто колоннами поехали, без всякого гибрида. Обули лошка Зеленского, противные.
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17.06.2023 08:15 Відповісти
Згадую як цей же Зеленський віддавав ворогу наші метри з початку своєї каденції
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17.06.2023 08:39 Відповісти
Минуточку!
А почему перечисляя командующих первым он назвал Сырского, а не Залужного???
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17.06.2023 10:01 Відповісти
Этот купленный нами господин, развязал войну на вашей территории.
Итог уже виден, ниже Молдовы.
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17.06.2023 11:39 Відповісти
 
 