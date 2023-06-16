Провів засідання Військового кабінету: кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов – окремі кроки. Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо".

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