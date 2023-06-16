"Я пишаюся ним": Головний рабин України Асман відповів Путіну на його образу Зеленського. ВIДЕО

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Про це Моше Реувен Асман сказав УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Головний рабин України відреагував на чергові пропагандистські заяви Путіна на адресу Зеленського. "Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним", - зазначив Моше Реувен Асман.

Читайте також: Путін заявив про "злізання з нафтогазової голки" після обмеження цін на російську нафту та втрати газового ринку ЄС

Також головний рабин України підкреслив, що в Україні немає неонацистів. "В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - зазначив Моше Реувен Асман.

Сьогодні під час виступу в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму президент РФ Володимир Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що " Зеленський — не єврей, а ганьба єврейського народу".