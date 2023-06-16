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"Я пишаюся ним": Головний рабин України Асман відповів Путіну на його образу Зеленського. ВIДЕО

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Про це Моше Реувен Асман сказав УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Головний рабин України відреагував на чергові пропагандистські заяви Путіна на адресу Зеленського. "Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним", - зазначив Моше Реувен Асман.

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Також головний рабин України підкреслив, що в Україні немає неонацистів. "В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", - зазначив Моше Реувен Асман.

Сьогодні під час виступу в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму президент РФ Володимир Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що " Зеленський — не єврей, а ганьба єврейського народу".

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) путін володимир (23862) Асман Моше Реувен (18)


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Топ коментарі
+57
Критикувати Зелю маємо право тільки ми - громадяни України. А не якесь кінчене закордонне чмо, тим більше ворог України - пуйло.
Тому цей рабин правий.
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17.06.2023 00:06
+42
Українців національність президента не цікавить. Цікавить, що зробив Зеленський для України, що робить і що буде робити. І тут дуже багато неприємних для Зеленського питань.
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17.06.2023 00:29
+32
Давайте будемо чесними: а в чому конкретно можна пишатися клоуном? Тим що знищив без війни більшість малого і середнього бізнесу? Тим що не підготувався до війни внаслідок чого українська армія і цивільні понесли колосальні втрати? Тим що просрав за три дні весь Південь і Північ країни? Тим що навіть під час війни він грабує державу у колосальних масштабах? Тим що його оточення - це суцільні зрадники?
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17.06.2023 06:28
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это тот самый поц который в ответ на заявление Байдена о том что он убийца ответил - как кто обзывается так и называется ???? Особенно веселит что всю пургу он мел на международном экономическом форуме вот это реально ржака
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21.06.2023 15:32 Відповісти
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