Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв транспорт, що належав підрозділу: "Не понравилось ему, что у нас много техники". ВIДЕО
Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв куплений за особисті кошти окупантів транспорт підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пошкодженої техніки опублікований у соцмережах. За словами окупанта, який зафільмував прострелені автівки, командиру полку не сподобалося, що підлеглі мають у своєму розпорядженні багато техніки.
"Командир 103 мотострілецького полку армії РФ підполковник Кутаєв розстріляв полковий транспорт, куплений на гроші солдатів. Один із поранених підрозділу навіть на кошти, які належать йому на лікування, придбав для полку квадроцикл, але горе-командир продірявив і його. Офіцерська честь у РФ, вона така. Тепер із товаришем Кутаєвим переспить військова прокуратура, а не дружина одного з мобілізованих, чим він так мріяв", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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А то - один типу продав, що б типу щось там купити, другий кудись поїхав, треті всім підрозділом дриснули в Новоград-Волинський.
Під трибунал за такі ініціативи!
Чистий дебілізм!
А росіяни подивились, та й собі давай підривати.
Хоч один кацап попався, що спробував зупинити мародерів.
До чого ця публікація?
Кому співчуваємо?
Чем больше таких командирова у парашников тем лучше.
Но что ж вы потом не прострелили этого командира клопа? Было бы логично.
кумомкомандиром полку не була
Тому вирішив,щоб вони подихали трезвими,а не бухими,щоб вмираючи мучилися від болю,довго....
Хто з них був нормальний, той зараз за Україну як Аркадій Бабченко і інщі....
Война началась не год назад. Вторжение России в Украину началось не год, а девять лет назад. Двадцатого февраля 2014. С оккупации и аннексии Крыма. А затем и части Донбасса.
Год назад началась лишь очередная - полномасштабная - фаза эскалации.
Но и девять лет назад это не было первой серией.
Потому что война Украины за свою независимость от Российской империи продолжается уже триста лет.
Триста лет Украина пытается сбросить с себя это ярмо и обрести свободу. Триста лет Россия уничтожает украинцев. То, что произошло за этот год в Мариуполе и Буче - далеко не первый геноцид. Был уже и геноцид Муравьева при взятии Киева в 1918. И красный террор в двадцатых. И Голодомор - уже с миллионами трупов - в тридцатых. И расстрелы во Львове при оккупации в тридцать девятом. И борьба с повстанческими отрядами в Карпатах вплоть до конца пятидесятых.
Как говорят в Украине - сегодня 365-й день девятилетней войны, которая длится уже столетиями.
Считать, что в этой войне виноват только «Путинский режим», и как только диктатура Путина будет разрушена, все снова станет хорошо и прекрасно - точно такая же недальновидная ошибка. Никакой Прекрасной Росси Будущего после Путина не будет. Не будет никакой демократической России.
Это невозможно просто по определению.