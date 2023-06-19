УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12519 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 520 40

Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв транспорт, що належав підрозділу: "Не понравилось ему, что у нас много техники". ВIДЕО

Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв куплений за особисті кошти окупантів транспорт підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пошкодженої техніки опублікований у соцмережах. За словами окупанта, який зафільмував прострелені автівки, командиру полку не сподобалося, що підлеглі мають у своєму розпорядженні багато техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерал армії РФ Кирилов заявив про підготовку ЗСУ "спецоперації" із застосуванням "бойових комарів". ВIДЕО

Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв транспорт, що належав підрозділу: Не понравилось ему, что у нас много техники 01

"Командир 103 мотострілецького полку армії РФ підполковник Кутаєв розстріляв полковий транспорт, куплений на гроші солдатів. Один із поранених підрозділу навіть на кошти, які належать йому на лікування, придбав для полку квадроцикл, але горе-командир продірявив і його. Офіцерська честь у РФ, вона така. Тепер із товаришем Кутаєвим переспить військова прокуратура, а не дружина одного з мобілізованих, чим він так мріяв", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також: Боєць лякає захоплених окупантів: "Не буду я вас бити. Просто пристрелю. Жартую я. На своїх обміняємо". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) стрілянина (1787) транспорт (1397)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Не зупиняйтеся!
показати весь коментар
19.06.2023 16:23
+35
Полкана зачепило за живе, що орки ганяють в магаз за бухлом і нічого йому не привозять.
показати весь коментар
19.06.2023 16:24
+28
Так в нас командири теж позашляховики нищать .
показати весь коментар
19.06.2023 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не зупиняйтеся!
показати весь коментар
19.06.2023 16:23 Відповісти
Та стріляй в усе підряд кацапське.Молоток.
показати весь коментар
19.06.2023 16:33 Відповісти
Полкана зачепило за живе, що орки ганяють в магаз за бухлом і нічого йому не привозять.
показати весь коментар
19.06.2023 16:24 Відповісти
Так в нас командири теж позашляховики нищать .
показати весь коментар
19.06.2023 16:25 Відповісти
ви ніпанімаєтє, єта другоє...
показати весь коментар
19.06.2023 17:00 Відповісти
Ой, совсем как у нас.
показати весь коментар
19.06.2023 16:25 Відповісти
Я би можливо трохи iнакше сказав, у нас як у них ((
показати весь коментар
19.06.2023 16:28 Відповісти
Можна було би смiятися, якби аналогiчного в нас не було. Пару тижнiв тому була новина, десь в донецькiй областi гранатою пiдiрвали авто, бо бачте поiхали за паливом для генератора.
показати весь коментар
19.06.2023 16:27 Відповісти
По перше, авто має бути на балансі частини, по друге, відлучатися з підрозділу можна тільки за наказом безпосереднього начальника.
А то - один типу продав, що б типу щось там купити, другий кудись поїхав, треті всім підрозділом дриснули в Новоград-Волинський.
Під трибунал за такі ініціативи!
показати весь коментар
19.06.2023 16:52 Відповісти
Ну так покарай за самоволку чи що там ще, а машину, на яку люди скидувались, нахіба було підривати?

Чистий дебілізм!

А росіяни подивились, та й собі давай підривати.
показати весь коментар
19.06.2023 17:40 Відповісти
Ну по-перше, якщо автівку поставити на баланс частини, то через кілька днів вона вилучається з бойового підрозділу до штабу, де звісно набагато потрібніша. З того металобрухту, що закріплено за підрозділом, в кращому випадку половина на ходу, причому всі запчастини на уазіки/шишаріки/зіли/камази водії змушені купувати за свій рахунок, зампотех просто падає на мороз. По-друге, ніхто не призивався на другу строкову службу, щоб безвиїздно перебувати у місці розташування. Від важливих потреб повязані з підготовкою і веденням бойових дій, до самих звичайних, побутових. Багато підрозділів не забезпечуються готовою їжею, і тому приходиться їздити за продуктами, водою. Це справжні реалії нашого війська, за що тут під трибунал???
показати весь коментар
19.06.2023 19:21 Відповісти
ЧОГО вас так бентежать проблеми КАЦАПІВ ? Та ще й тут на українському сайті. Давайте поради на ру. Українською мовою.
показати весь коментар
20.06.2023 10:34 Відповісти
Ось де ви це вичитали, що мене турбують проблеми запорєбрiка ??? Мене хвилює що в нас багато в чому аналогiчна фiгня вiдбувається, хоча ми декларуємо усi iхню ущєрбнiсть.
показати весь коментар
20.06.2023 13:01 Відповісти
молодець кутаєв, щоб кацапам не було на чому тікать і вивозити награбоване, взяв і випустив магазин по їх чермету... "укріпив", тим самим, дисципліну... і свої розшатані нерви.
показати весь коментар
19.06.2023 16:30 Відповісти
Я свято вірю, що вони ті авто купили.
Хоч один кацап попався, що спробував зупинити мародерів.
До чого ця публікація?
Кому співчуваємо?
показати весь коментар
19.06.2023 16:31 Відповісти
Не співчуваємо, а щиро радіємо.
показати весь коментар
19.06.2023 16:34 Відповісти
Кацапскому командиру благодарность за уничтожение отжатой, скорее всего у населения техники. А то как-то звучит что ублюдки ее купили, зная воров унитазов - не правдоподобно .
показати весь коментар
19.06.2023 16:33 Відповісти
хтось і справді вважає, що авто було куплене орками за свої гроші?
показати весь коментар
19.06.2023 16:34 Відповісти
Haroshi komandir , ochen haroshi
показати весь коментар
19.06.2023 16:39 Відповісти
Типичный кацапский полкан - один спать боится!
показати весь коментар
19.06.2023 17:16 Відповісти
ХАРОШИЙ КАМАНДИР ПОЛКА ТО!
Чем больше таких командирова у парашников тем лучше.
показати весь коментар
19.06.2023 17:16 Відповісти
Ком полка *******, надо его представить к рыцарскому кресту
показати весь коментар
19.06.2023 17:23 Відповісти
Потужна перемога расєйської армії. Тримайте курс в тому ж дусі!
показати весь коментар
19.06.2023 17:23 Відповісти
Треба цьому комполка натякнути,що у нього забагато не тільки транспорту,а ще й підлеглих також забагато.
показати весь коментар
19.06.2023 19:11 Відповісти
Это хорошо 😁
Но что ж вы потом не прострелили этого командира клопа? Было бы логично.
показати весь коментар
19.06.2023 17:23 Відповісти
Кутаев ещё тот бендеровец. Ай молодец. С соседнего села
показати весь коментар
19.06.2023 17:35 Відповісти
pH
показати весь коментар
19.06.2023 17:36 Відповісти
Що то за жона, що під кумом командиром полку не була
показати весь коментар
19.06.2023 17:50 Відповісти
комполка працює на нашу розвідку,побачив,що часто орки їздять за бухлом.
Тому вирішив,щоб вони подихали трезвими,а не бухими,щоб вмираючи мучилися від болю,довго....
показати весь коментар
19.06.2023 18:09 Відповісти
Ну а шо? Буває
показати весь коментар
19.06.2023 18:20 Відповісти
Який добрий та гуманний комполка. А міг би оте все награбоване та намародерене просто спалити.
показати весь коментар
19.06.2023 19:08 Відповісти
Командир полка армии РФ Кутаев поступил правильно. Пожелаем ему успеховсна этом поприще.
показати весь коментар
19.06.2023 20:05 Відповісти
- А кто позволил вам красиво жить? Теперь в России.
показати весь коментар
19.06.2023 20:14 Відповісти
Срочно полковника Кутаева, наградить именным пистолетом и пулеметом Узи. Разрешить осмотр всех Рашин войск, с последующим расстрелом Зажравшихся Крепостных или их Имущества. После расстрела радостная раздача Лаптей из коры березы уцелевшим Крепостным, возможно раздать немного Плетей радостным Холопам. Радость то какая привалила - настоящий Ганнибал Лектор, это по нашему по Ордынски!
показати весь коментар
19.06.2023 21:16 Відповісти
Что сказать? Молодец!
показати весь коментар
20.06.2023 06:59 Відповісти
"...камандір палка тАваріщ кутаєв..." З такою повагою до командира. І з такою "грустью" за віджатими авто. Ледь не повірив, що підстрелені кацапи привозять авто з кацапії, знаючи, що вони тягнуть на плечах по дві-три стіралки та півдесятка унітазів.
показати весь коментар
20.06.2023 10:24 Відповісти
Не рекламуйте кацапів - вони просто кончені і цим все сказано.
Хто з них був нормальний, той зараз за Україну як Аркадій Бабченко і інщі....
Война началась не год назад. Вторжение России в Украину началось не год, а девять лет назад. Двадцатого февраля 2014. С оккупации и аннексии Крыма. А затем и части Донбасса.
Год назад началась лишь очередная - полномасштабная - фаза эскалации.
Но и девять лет назад это не было первой серией.
Потому что война Украины за свою независимость от Российской империи продолжается уже триста лет.

Триста лет Украина пытается сбросить с себя это ярмо и обрести свободу. Триста лет Россия уничтожает украинцев. То, что произошло за этот год в Мариуполе и Буче - далеко не первый геноцид. Был уже и геноцид Муравьева при взятии Киева в 1918. И красный террор в двадцатых. И Голодомор - уже с миллионами трупов - в тридцатых. И расстрелы во Львове при оккупации в тридцать девятом. И борьба с повстанческими отрядами в Карпатах вплоть до конца пятидесятых.
Как говорят в Украине - сегодня 365-й день девятилетней войны, которая длится уже столетиями.

Считать, что в этой войне виноват только «Путинский режим», и как только диктатура Путина будет разрушена, все снова станет хорошо и прекрасно - точно такая же недальновидная ошибка. Никакой Прекрасной Росси Будущего после Путина не будет. Не будет никакой демократической России.
Это невозможно просто по определению.
показати весь коментар
20.06.2023 11:47 Відповісти
https://site.ua/arkadiy.babchenko/rusofobiya-po-svedski-i0rvvvr
показати весь коментар
20.06.2023 11:48 Відповісти
Не погано попрацював, але треба ще.
показати весь коментар
20.06.2023 23:51 Відповісти
 
 