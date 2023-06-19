Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв транспорт, що належав підрозділу: "Не понравилось ему, что у нас много техники". ВIДЕО

Командир полку армії РФ Кутаєв розстріляв куплений за особисті кошти окупантів транспорт підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пошкодженої техніки опублікований у соцмережах. За словами окупанта, який зафільмував прострелені автівки, командиру полку не сподобалося, що підлеглі мають у своєму розпорядженні багато техніки.

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"Командир 103 мотострілецького полку армії РФ підполковник Кутаєв розстріляв полковий транспорт, куплений на гроші солдатів. Один із поранених підрозділу навіть на кошти, які належать йому на лікування, придбав для полку квадроцикл, але горе-командир продірявив і його. Офіцерська честь у РФ, вона така. Тепер із товаришем Кутаєвим переспить військова прокуратура, а не дружина одного з мобілізованих, чим він так мріяв", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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