Росіяни запхали вибухівку у танк-камікадзе та направили його на наші позиції, однак він підірвався на міні. ВIДЕО
У Мар’їнці окупанти запхали вибухівку у російський танк задля того, щоб відправити ворожий Т-54 до українських позицій. Проте експеримент із танком-камікадзе провалився: він наїхав на міну. А згодом українські бійці повністю знищили танк із РПГ.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+29 Andry Moon
показати весь коментар19.06.2023 16:51
+21 ivan nepupik
показати весь коментар19.06.2023 16:57
+20 Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар19.06.2023 16:49
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розумваріатор випадкових чисел взагалі не схильний до системного аналізу. Він все навкруг пробує "мєтадам тика". Дивиться, о пляшка! то об голову намагається її розбити, то пробує з іншого боку, сідає на неї...
А так пощастило що на міну наїхав, а потім з рпг був добитий.
якби доїхав туди куди треба, все позиції немає, як і її оборонців.
Звичайний шахід-мобіль, але з танку. І Слава Богу що він не доїхав та підірвався на міні, хоча від такого вибуху бійці могли отримати контузію.
перед тим як щось писати спочатку варто подумати логічно.
1) Вибух був дуже потужний, з нашого боку скоріше за все є важкопоранені а можливо і загиблі.
2) Як би танк камікадзе дістався ближче до позиції він би її знищив.
3) Німці під 2СВ застосовували Sd.Kfz. 301 Borgward B IV яка неса 450 кг вибухівки, так що не треба казати що це тупо.
4) Терористи ІДІЛ досить ефективно використовували вантажівки з вибухівкою і водіїв смертників.
5) Видно як поруч здетонувала міна.