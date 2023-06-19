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Росіяни запхали вибухівку у танк-камікадзе та направили його на наші позиції, однак він підірвався на міні. ВIДЕО

У Мар’їнці окупанти запхали вибухівку у російський танк задля того, щоб відправити ворожий Т-54 до українських позицій. Проте експеримент із танком-камікадзе провалився: він наїхав на міну. А згодом українські бійці повністю знищили танк із РПГ.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7355) міна (365)


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Топ коментарі
+29
Це кацапи. Там поняття "навіщо" в принципі не існує....
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19.06.2023 16:51
+21
Кацапський розум варіатор випадкових чисел взагалі не схильний до системного аналізу. Він все навкруг пробує "мєтадам тика". Дивиться, о пляшка! то об голову намагається її розбити, то пробує з іншого боку, сідає на неї...
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19.06.2023 16:57
+20
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19.06.2023 16:49
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19.06.2023 16:47 Відповісти
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19.06.2023 16:49 Відповісти
"Бада-Бум!" - интересная, азартная и весёлая настольная игра для 2-8 игроков
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19.06.2023 17:16 Відповісти
Поясніть, навіщо? Адже в танка є броня!
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19.06.2023 16:48 Відповісти
Це кацапи. Там поняття "навіщо" в принципі не існує....
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19.06.2023 16:51 Відповісти
Кацапський розум варіатор випадкових чисел взагалі не схильний до системного аналізу. Він все навкруг пробує "мєтадам тика". Дивиться, о пляшка! то об голову намагається її розбити, то пробує з іншого боку, сідає на неї...
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19.06.2023 16:57 Відповісти
жіноча логіка вона така, якби ця ***** допотопна доїхала до позицій і рвонула...... то ніхто б там не вижив.
А так пощастило що на міну наїхав, а потім з рпг був добитий.
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19.06.2023 16:58 Відповісти
звісно, якщо у цього гамна немає можливості стріляти, то використають як шахід. І сміятись не варто у кацапів цього неподребу як у собаки бліх.
якби доїхав туди куди треба, все позиції немає, як і її оборонців.
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19.06.2023 17:12 Відповісти
Все простіше. Думаю ці Т-54/55 будуть використовувати для створення проходів в мінних полях. Гарна ідея.
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19.06.2023 17:10 Відповісти
цей танк важить 36 тон, уламки після такого підриву будуть летіти досить далеко і буде їх досить багато. Якби доїхав і підірвався там де задумувалось, мало би не здалося
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19.06.2023 17:07 Відповісти
Ви бачили як воно гепнуло? Ту броню порвало на шматки і ті шматки розлетілися як у снаряда, нищачі все живе. Шоб він доповз до наших позицій, було б зовсім погано...
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19.06.2023 17:09 Відповісти
Дебіли, сер. Дебіли.
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19.06.2023 17:11 Відповісти
Цілком згоден, хай краще загрузять камаз кацапами з вибухівкою й тим же маршрутом відправлять.
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19.06.2023 20:12 Відповісти
Зверніть увагу, кацапи самі то відео і виклали - їйній цілий "ваєнкор" РомановЛайт
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19.06.2023 16:56 Відповісти
Танк-дрон?
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19.06.2023 16:56 Відповісти
Танк-брандер.Аналоговнет,ёпта.
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19.06.2023 17:24 Відповісти
Танк-zaдрон
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19.06.2023 17:38 Відповісти
Це ще раз доводить - неможна недооцінювати кацапню і стару зброю. уявіть такий подарунок на наших позиціях, Боже борони!
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19.06.2023 16:56 Відповісти
Я думаю це зроблено для виявлення наших вогневих позицій.
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19.06.2023 16:58 Відповісти
Навіщо запихати вибухівку в танк щоб виявити позиції?

Звичайний шахід-мобіль, але з танку. І Слава Богу що він не доїхав та підірвався на міні, хоча від такого вибуху бійці могли отримати контузію.
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19.06.2023 17:14 Відповісти
Та й дрон все бачив.
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19.06.2023 18:20 Відповісти
хлопці могли постраждати від контузії попри 100м.((
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19.06.2023 17:02 Відповісти
Робот "Вася" не доехал до цели. Потому что робот "Комбат" на чипе от стиральной машины не раасчитал оптимальный режим стирки в полевых условиях.
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19.06.2023 17:03 Відповісти
Робот Федор смотрит из космоса на этот танк как на говно.
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19.06.2023 17:27 Відповісти
Кілька місяців тому паРашкінці так замінували старий БТР, якщо не помиляюся, і відправили в посадку з нашими бійцями...на жаль, були загиблі з нашої сторони, тому це все не дуже смішно....
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19.06.2023 17:08 Відповісти
лапоть шо ты гонишь
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19.06.2023 17:17 Відповісти
во дуралеи зелёно-безмолзглые. по твоему ВСУ, увидев танк-дрон, замерли в оцепенении от страха и не шевелятся? на какую тёлку это рассчитано?
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19.06.2023 18:27 Відповісти
То правда написана.В мережі було відео від наших бійців після вибуху.Схоже то був МЛТБ.
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19.06.2023 21:09 Відповісти
Вибухова хвиля просто жахлива.
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19.06.2023 17:09 Відповісти
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19.06.2023 17:15 Відповісти
а чего у тебя пустой комментарий ?
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19.06.2023 17:22 Відповісти
формат фото .avif не поддерживается
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19.06.2023 17:47 Відповісти
надо конвертировать в jpg или другой поддерживаемый
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19.06.2023 17:48 Відповісти
якщо формат не пiдтримуйеться, то його не побачити, але ж чогось хтось поставив 3 лайки, тобто побачив ще до того, як хтось стер комент.
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20.06.2023 11:37 Відповісти
І люки заварили😃
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19.06.2023 17:17 Відповісти
👍
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19.06.2023 17:39 Відповісти
Ох ничего себе! От такого взрыва и ударной волны наши могли здорово пострадать. Ещё вопрос, надо ли было его добивать и инициировать взрыв?
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19.06.2023 17:20 Відповісти
а наші що знали що на них суне шахід ?
перед тим як щось писати спочатку варто подумати логічно.
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19.06.2023 17:40 Відповісти
А як його розмінувати? Москалі могли в любий момент його дистанційно підірвати.
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19.06.2023 17:43 Відповісти
Відійти на безпечну відстань, добити дроном або артою.
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19.06.2023 17:50 Відповісти
Якщо відійти, то можно не встигнути повернутись, це перша лінія, тут воюють за кожен метр. Да і думаю ніхто не передбачав, що машина замінована і що буде такий великий бадабум.
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19.06.2023 17:52 Відповісти
Один галімий стрьомний танк їде тупо на позиції? Це не викликає підозри? До того ж такі випадки вже були з БТР-50. Мабуть головне це зберегти життя і здоров'я. Наскільки я знаю є так вид дій як загороджувальний вогонь мінометів/арти.
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19.06.2023 17:59 Відповісти
Ти сидів в окопі на першій лінії хоч раз, коли на тебе їде любий танк?
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20.06.2023 09:07 Відповісти
Біг бада бум - хі хі ха ха... Як же нудить від цього.
1) Вибух був дуже потужний, з нашого боку скоріше за все є важкопоранені а можливо і загиблі.
2) Як би танк камікадзе дістався ближче до позиції він би її знищив.
3) Німці під 2СВ застосовували Sd.Kfz. 301 Borgward B IV яка неса 450 кг вибухівки, так що не треба казати що це тупо.
4) Терористи ІДІЛ досить ефективно використовували вантажівки з вибухівкою і водіїв смертників.
5) Видно як поруч здетонувала міна.
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19.06.2023 17:49 Відповісти
А смысл какой,это же не крепостные ворота штурмовать?
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19.06.2023 17:50 Відповісти
Смысл такой,что если такая штука таки доедет до опорника-то все,ударная волна сметет всех,останется только зайти,и добивать в упор обездвиженных слепых и глухих от контузии...
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19.06.2023 18:16 Відповісти
Танк-камикадзе.
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19.06.2023 17:50 Відповісти
Танк-брандер.
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19.06.2023 20:22 Відповісти
танк-дрон
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20.06.2023 11:39 Відповісти
жесть, там походу контузило всех в окопах, это как минимум
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19.06.2023 18:04 Відповісти
Наши совсем близко - видно откуда летит птрк. При таком взрыве нашим точно досталось, к сожалению.
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19.06.2023 18:08 Відповісти
Та так,тільки чомусь птрк не застосували раніше,там же чисте поле,обзор же є.
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19.06.2023 18:25 Відповісти
Херассе рвануло
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19.06.2023 18:44 Відповісти
Зря смеётесь. Если бы это рванулу там где хотели касабы, беда бы была.
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19.06.2023 19:07 Відповісти
Не треба недооцінювати кацапів.Логіка в тому,шо якщо було заміновано з нашого боку-так вони розмінували собі шмат дороги,чим сильніший вибух,тим більше мін можна знешкодити
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19.06.2023 19:10 Відповісти
Без бурятов это не работает. надо было напихать туда бурятов под завязку.
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19.06.2023 19:25 Відповісти
Наш бабах зразу видно.
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19.06.2023 21:33 Відповісти
Цікаво чи з нашої сторони є жертви
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20.06.2023 01:18 Відповісти
Моль на выдумки хитра
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20.06.2023 07:06 Відповісти
 
 