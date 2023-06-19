Бійці 3 ОШБр закріпилися на зачищених від окупантів позиціях на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

З’явилось відеопідтвердження закріплення на зачищених позиціях бійцями 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. По штурмовиках працював ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами. Попри це – бійці виконали усі поставлені завдання та просунулись вперед.

На відео показана робота Першої та Третьої роти 2 штурмового батальйону, передає Цензор.НЕТ.

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