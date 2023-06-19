Бійці 3 ОШБр закріпилися на зачищених від окупантів позиціях на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
З’явилось відеопідтвердження закріплення на зачищених позиціях бійцями 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. По штурмовиках працював ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами. Попри це – бійці виконали усі поставлені завдання та просунулись вперед.
На відео показана робота Першої та Третьої роти 2 штурмового батальйону, передає Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Давайте ще раз: в одному леопарді від 14 до 20 тищ дронів. Можете уявити собі таку армаду і шкоду, яку вона може зробити? А скільки життів наших пацанів, які за відсутності тих самих ФПВшок мають лізти на амбразури крізб шквальний вогонь ворога? Джерело: "