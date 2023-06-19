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Бійці 3 ОШБр закріпилися на зачищених від окупантів позиціях на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

З’явилось відеопідтвердження закріплення на зачищених позиціях бійцями 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. По штурмовиках працював ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами. Попри це – бійці виконали усі поставлені завдання та просунулись вперед.

На відео показана робота Першої та Третьої роти 2 штурмового батальйону, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники виявили ворожий склад, а мінометники його знищили. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1561) 3 Окрема штурмова бригада (440)


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19.06.2023 19:55 Відповісти
Зустріти перемогу хлопці!
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19.06.2023 20:00 Відповісти
Важка і небезпечна робота у хлопців. Герої.
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19.06.2023 20:01 Відповісти
в сухому залишку - оскiльки нема дронiв, то вмирають м'яснi люди.

"Давайте ще раз: в одному леопарді від 14 до 20 тищ дронів. Можете уявити собі таку армаду і шкоду, яку вона може зробити? А скільки життів наших пацанів, які за відсутності тих самих ФПВшок мають лізти на амбразури крізб шквальний вогонь ворога? Джерело: "
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20.06.2023 11:26 Відповісти
 
 