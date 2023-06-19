Наш військовий під час боїв за П’ятихатки зафільмував момент прильоту танкового снаряда, який випустили окупанти. ВIДЕО
В Запорізькій області під час боїв за П’ятихатки один з наших бійців зняв на відео момент прильоту танкового снаряда, випущеного російськими окупантами по житловому будинку.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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+36 Олександр Гуменюк #550944
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Слава ЗСУ...
Услышать можно миномёт, тк там мина летает на дозвуке и траектория навесная.
Типичные танковые боеприпасы калибра 120 мм содержат в себе 4-7 кг бездымного пороха,
обеспечивая начальную скорость 800-1000 м/с для калиберных снарядов и 1400-1800 м/с для подкалиберных.
uk.wikipedia.org/wiki/т-72
Основне озброєння для початкової серії Т-72 - модернізована танкова 125-мм гладкоствольна гармата 2А26М2
uk.wikipedia.org/wiki/2А46
Дульна швидкість, м/c
БПС: 1715..1800 (підкаліберний)
БКС: 905..950 (кумулятивний)
ОФС: 760 (осколково-фугасний)
Посчитал на онлайн калькуляторе - при угле возвышения 1градус и дульной скорости 760мс снаряд пролетит около 2км за 2.7сек. Звук за это время пройдет около 900м.
Склоняюсь к мысли, что таки не услышат.
Удачки им в бою, а путинским ********* - земля бетоном!
Що стосується українського керівництва, то у нього завжди було погано з моделюванням всіх цих процесів.