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Наш військовий під час боїв за П’ятихатки зафільмував момент прильоту танкового снаряда, який випустили окупанти. ВIДЕО

В Запорізькій області під час боїв за П’ятихатки один з наших бійців зняв на відео момент прильоту танкового снаряда, випущеного російськими окупантами по житловому будинку.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

звільнення (2679) Запорізька область (3653)


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Топ коментарі
+36
Дякувати Богу, сподіваюся з хлопцями все гаразд.
Слава ЗСУ...
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19.06.2023 21:36
+10
Ось така вона війна насправді. Танковий снаряд дуже страшна річ, не чутно звук виходу і немає навіть шансу зховатись чи впасти на землю.
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19.06.2023 21:43
+10
Якнайскорішого видужання Героям !
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19.06.2023 22:05
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Дякувати Богу, сподіваюся з хлопцями все гаразд.
Слава ЗСУ...
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19.06.2023 21:36 Відповісти
Ось така вона війна насправді. Танковий снаряд дуже страшна річ, не чутно звук виходу і немає навіть шансу зховатись чи впасти на землю.
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19.06.2023 21:43 Відповісти
чому це не чутно, постріл з танка нічим не відрізняється від пострілу іншої грамати такого ж калібру. просто що відстань, то може й не чутно, та й іншого шуму вистачає.
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19.06.2023 22:20 Відповісти
Скорость снаряда в несколько раз выше скорости звука. Танк стреляет прямой наводкой, траектория снаряда - настильная. Услышать невозможно.
Услышать можно миномёт, тк там мина летает на дозвуке и траектория навесная.
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20.06.2023 03:26 Відповісти
ну не в декілька, підкаліберний в 2 раза, інші повільніші
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20.06.2023 03:38 Відповісти
ru.wikipedia.org/wiki/танковое_вооружение
Типичные танковые боеприпасы калибра 120 мм содержат в себе 4-7 кг бездымного пороха,
обеспечивая начальную скорость 800-1000 м/с для калиберных снарядов и 1400-1800 м/с для подкалиберных.

uk.wikipedia.org/wiki/т-72

Основне озброєння для початкової серії Т-72 - модернізована танкова 125-мм гладкоствольна гармата 2А26М2

uk.wikipedia.org/wiki/2А46
Дульна швидкість, м/c

БПС: 1715..1800 (підкаліберний)
БКС: 905..950 (кумулятивний)
ОФС: 760 (осколково-фугасний)
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20.06.2023 04:10 Відповісти
Дальность выстрела прямой наводкой около 1-2км. Те скорость полета снаряда не особо меняется на этом расстоянии, тк траектория настильная. Те сопротивлением воздуха можно пренебречь.
Посчитал на онлайн калькуляторе - при угле возвышения 1градус и дульной скорости 760мс снаряд пролетит около 2км за 2.7сек. Звук за это время пройдет около 900м.
Склоняюсь к мысли, что таки не услышат.
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20.06.2023 05:16 Відповісти
таки да, але є і інші шуми, стрілянина, тому тут не зреагуєш ніяк.
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20.06.2023 07:54 Відповісти
Пусть все снаряды летят мимо наших пацанов на фронте!
Удачки им в бою, а путинским ********* - земля бетоном!
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20.06.2023 20:35 Відповісти
Якнайскорішого видужання Героям !
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19.06.2023 22:05 Відповісти
Якісь позивні ...... "Браво", Ібрахім. Хз... сподіваюсь, "Алі Баби" немає. Можно і козацькі вибрати "Голота", "Нечеса" ...
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19.06.2023 22:26 Відповісти
Тебе шашечки или ехать ?
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19.06.2023 23:33 Відповісти
Якщо ми бачимо це відео значить хлопці живі..і це супер!!!
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19.06.2023 23:56 Відповісти
Оскільки Папа Римський з політичних міркувань не збирається говорити, ким є Путін і Гундяєв, українські воїни мають гинути. І не тільки воїни.
Що стосується українського керівництва, то у нього завжди було погано з моделюванням всіх цих процесів.
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20.06.2023 03:11 Відповісти
 
 