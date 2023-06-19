Наш військовий під час боїв за П’ятихатки зафільмував момент прильоту танкового снаряда, який випустили окупанти. ВIДЕО

В Запорізькій області під час боїв за П’ятихатки один з наших бійців зняв на відео момент прильоту танкового снаряда, випущеного російськими окупантами по житловому будинку.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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