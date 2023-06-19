Зеленський про ситуацію на фронті: "У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені". ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 481 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь Головкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.
На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати.
І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу. ", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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"Все иде за планом, а що це за план знає лише обмежене коло осіб"
Секретар РНБО Данилов про контрнаступ ЗСУ.
І червоного кольору дуже багато. Прийде час запитати. Хотів уже промовчати сьогодні, але не зміг витримати відосикової пафосності і величної дякувативості.
- "Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації. Але є питання, чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона всім стандартам, які дотримуються всі члени НАТО? Я думаю, що вступ буде і це можливо, але не автоматично".
В перекладі: режим Зеленського для Заходу офіційно КОРУМПОВАНИЙ.
Це названо Байденом ПРЯМОЮ перешкодою для вступу України в НАТО.
Тобто режим Зеленського - ПРЯМА загроза для нашої безпеки.
А, Зєля, де цей поц?
Він вже дає свідчення, як він зливав Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Нову Каховку, Енергедор, Маріуполь?
Це якраз ті території, які ЗСУ зараз поливає кров'ю!
Він вже дає свідчення, чому сбушники ще 23 лютого почали з'******** із Херсона, Сум, Чернігова, Харкова?
Де поц Ванютка?
ЗСУ другий рік звільняє те, що ЗЄ здав за два тиждні.
Слава ЗСУ та Залужному!!! Тюрму ЗЄ та всім його поплічникам!!!
Але краще - припинити красти у своєї армії і союзників під час війни. (с)
Сунь-цзи
цього ніколи не пробачить 😡
Держбюджету від грошей 😁