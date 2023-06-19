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Новини Відео Війна
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Зеленський про ситуацію на фронті: "У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені". ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 481 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь Головкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати.

І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу. ", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Жодного "Петріота" не знищено, усі вони працюють і ефективно збивають російські ракети, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Ставка (137) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+26
Втрачених немає, є тільки здані згідно Оманських домовленостей?
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19.06.2023 22:42
+26
Ти втратив майже пів України, зелений зрадник.
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19.06.2023 22:46
+23
та дай армии выполнять свою работу во птыц говрун
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19.06.2023 22:40
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та дай армии выполнять свою работу во птыц говрун
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19.06.2023 22:40 Відповісти
вже не може бо птиця Говорун іде на Астру, іде на Астру... це я про дерьмака та його зливи кацабам...
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19.06.2023 23:01 Відповісти
Втрачених немає, є тільки здані згідно Оманських домовленостей?
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Ви мене випередили, ******* Оманом весь цей контрнаступ, і не тільки контрнаступ, занадто багато переможного галасу навколо мізерних визволених сіл. Вже полізли нагору причини, через які контрнаступ не такий швидкий, як на Харківщині наприклад, і т. д.
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19.06.2023 22:51 Відповісти
Даруйте за уточнення відносно Оману. Домовленості були нааабагато раніше, десь в районі 1998-2003 рр. В Омані вже були додаткові, корегуючі ІНСТРУКЦІЇ.
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19.06.2023 23:12 Відповісти
і не здані, а продані за срібняки Юди
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19.06.2023 23:52 Відповісти
Якійсь Бубочка напружений. Мабуть Ленкі в Ізраілі грошей недорахувалась.
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19.06.2023 22:42 Відповісти
вона там не буде паритися при 35С
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19.06.2023 23:07 Відповісти
Ти втратив майже пів України, зелений зрадник.
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19.06.2023 22:46 Відповісти
О!!

"Все иде за планом, а що це за план знає лише обмежене коло осіб"

Секретар РНБО Данилов про контрнаступ ЗСУ.
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19.06.2023 22:47 Відповісти
Хтось з гумористів совдеповських - "узкий круг строго ограниченных людей" промовив..
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19.06.2023 22:52 Відповісти
А як відносно втраченої совісті, честі,гідності.
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19.06.2023 22:48 Відповісти
совість, честь,гідність,потрібно їх мати.щоб втратити, чого 3 2019 року самим ******** міношукачем в "зе слуг" не знайдеш.Неможливо втратити те.чим не володієш...
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19.06.2023 23:55 Відповісти
зелений підар, а про маріуполь забув?! чи вже забив?!
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19.06.2023 22:54 Відповісти
Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. Джерело:
І червоного кольору дуже багато. Прийде час запитати. Хотів уже промовчати сьогодні, але не зміг витримати відосикової пафосності і величної дякувативості.
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19.06.2023 22:57 Відповісти
Тоді потрібно росіян накривати чимсь дуже важким і масовим. Їх дуже багато зараз розмножилося на окупованих територіях.
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19.06.2023 23:20 Відповісти
Асфальт
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20.06.2023 00:45 Відповісти
Закидати асфальтом, залити зверху цементом. Звучить, як план.
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20.06.2023 02:08 Відповісти
Та не робіть із цього боневтіка ще якого "НАХИЛЯЛА", бо він вже й так понахиляв, як голуб миру, своєю срачу в голови на на голови всіх, хто його слуха та дивиться.
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19.06.2023 23:23 Відповісти
Я тебя разочарую: дружбою з Зе ніхто вже не пишається, тому що вже всіх задовбала його тупість і вонюча майка. Йому ще іноді жмуть руку, як знак підтримки України і наших воїнів, але це відбувається все рідше і рідше, бо він дійсно вже всіх задовбав
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20.06.2023 00:28 Відповісти
Цифра 73 мені щось та каже!!! Це показник інфантилізму та дебілізму українського народу, в цю цифру входять просто ідіоти, корисні ідіоти, противсіхи, просто псіхи, біле братство 95 кварталу, сватів-скотів, ватники та гопники, унітазні осколки колишнього совка, 5-та колона узкого міра та прихожани УПЦ МП, гімноїди телеканалу Г+Г, та просто гімноїди, які з"вши при Порошенку шоколад з фундуком, та сало з часником, зараз в зеленому гімні шукають фундук та шкварки. А чи знаєш ти, носій пустопорожньої черепної коробки, як звали Порошенка за кордоном? Криголам! А чи знаєш ти, як під час першого візиту до Великобританії, тоді ще ненайшашличнішого лідера світу, звали місцеві ЗМІ? Фітнес-тренером! А під час останього візиту до Франції його команду на чолі з ним назвали ШАПІТО!? Відносно президента планети - ну, подавай таку пропозицію, щоб ввели таку посаду, в "Спортлото" чи в "Лігу сексуальних меншин" або підключи до цього всі карнавальні події та акції психів- гомосексуалістів, де йому і місце зі всіма його бздурами та блазнюванням. Не ліпи з гімна конофетку. Прапор в руки. Не чіпай старого, сивого, лисого діда, не зли його, бовдуре.
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20.06.2023 00:47 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZXKtUSWiRMlZgRdrwtGStt7v66-9ZwYg4Pq3EzowVVJRa74OaoCu1ABHGNyhZ01NgJYt78gw-LHFUk2mYoZfHowFm3Zvt8jOVfRqvM4GuDdl8ekfsBOgJJ4NObTXrS9SCPCzJ15Dd6EODbnj6Jg7_jh&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт А тим часом Байден популярно пояснив "чому ми досі не в НАТО?":

- "Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації. Але є питання, чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона всім стандартам, які дотримуються всі члени НАТО? Я думаю, що вступ буде і це можливо, але не автоматично".

В перекладі: режим Зеленського для Заходу офіційно КОРУМПОВАНИЙ.

Це названо Байденом ПРЯМОЮ перешкодою для вступу України в НАТО.

Тобто режим Зеленського - ПРЯМА загроза для нашої безпеки.
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19.06.2023 23:01 Відповісти
Абалдеть. А что, мы когда-то были не коррумпированной? Не помню. А какие стандарты вступления в НАТО, если до сих пор нет дорожной карты? И на последок, автоматично. А на так не пройдет, не смотря даже не смотря на то, что Украина, не считая помощи, фактически одна против такого психа. В переводе, получается у вас перевертышь.
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19.06.2023 23:24 Відповісти
"Псих" - это Зеленский или Ермак? А может рыг Татаров? А может гражданские в МО, которые делают закупки в 3-4 раза дороже рыночных?... Ты не помнишь, когда Украина когда-то была некорумпированной, сидя во Франции? А я помню 2014-2018 годы, когда в Украине строилась армия, когда был экономический рост, когда производились реформы, и когда с коррупцией боролись и она реально снижалась
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19.06.2023 23:37 Відповісти
Юмор я конечно заценил. Но не на того кацапчик нарвался. Вашу пошленькую натуру видно издалека. И передай привет, тому новорождённому что тебя оценил.
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20.06.2023 00:08 Відповісти
Не завидуй по поводу "оценок". Просто задумайся иногда над тем, что не для всех Украина была ВСЕГДА дибильным государством. Лично для меня, были 2005 год, и 2014-2018, когда я гордился своей страной, и не хотел отсюда уезжать
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20.06.2023 00:34 Відповісти
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19.06.2023 23:04 Відповісти
Він просто дурник, який виліз нагору, тому що йому так наказали його хазяї. Тому потрібно не тільки з нього питати, а і з його "патронів".
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19.06.2023 23:15 Відповісти
Всі кажуть про Оманські угоди, але чому ніхто не подає позов у міжнародні суди на керівництво держави?
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19.06.2023 23:13 Відповісти
не на часі!
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19.06.2023 23:20 Відповісти
Щоб пізно не було.
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19.06.2023 23:21 Відповісти
А де звільнений Ванюша (Розбійник) Бакланов?
А, Зєля, де цей поц?
Він вже дає свідчення, як він зливав Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Нову Каховку, Енергедор, Маріуполь?
Це якраз ті території, які ЗСУ зараз поливає кров'ю!
Він вже дає свідчення, чому сбушники ще 23 лютого почали з'******** із Херсона, Сум, Чернігова, Харкова?
Де поц Ванютка?
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19.06.2023 23:14 Відповісти
От якраз "у вас" є тільки втрачені території та позиції.

ЗСУ другий рік звільняє те, що ЗЄ здав за два тиждні.

Слава ЗСУ та Залужному!!! Тюрму ЗЄ та всім його поплічникам!!!
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19.06.2023 23:15 Відповісти
з Лаври коли виженеш рузьку пздоту в рясах?
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19.06.2023 23:19 Відповісти
Да ти що ! Це його майбутні союзники !
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20.06.2023 09:27 Відповісти
Найшашличніший, лаконічністю речень, копіює - "Veni! Vidi! Vici!" - Прийшов! Побачив! Переміг!
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19.06.2023 23:19 Відповісти
https://youtu.be/MYdIEUJP4o8
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19.06.2023 23:53 Відповісти
Якщо для вступу до НАТО зеленої футболки і кросівок виявилося недостатньо - можеш спробувати вдягнути фуражку, погони і сонцезахисні окуляри.
Але краще - припинити красти у своєї армії і союзників під час війни. (с)
Сунь-цзи
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20.06.2023 00:28 Відповісти
Зе , звільни і негайно розвідника Романа Червінського , бо тобі народ
цього ніколи не пробачить 😡
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20.06.2023 00:30 Відповісти
Він виконує наказ Путлера !
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20.06.2023 09:24 Відповісти
Зе - це Звільнитель
Держбюджету від грошей 😁
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20.06.2023 00:43 Відповісти
Саме так
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20.06.2023 01:17 Відповісти

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20.06.2023 00:46 Відповісти

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20.06.2023 00:49 Відповісти

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20.06.2023 00:52 Відповісти
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20.06.2023 00:53 Відповісти
Только все на другое рассчитывали. И уж точно на не "зато у нас нет утраченных позиций".
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20.06.2023 05:06 Відповісти
Защитники за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов и вертолет
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20.06.2023 08:20 Відповісти
3,14zло їб@не
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20.06.2023 08:58 Відповісти
 
 