Зеленський про ситуацію на фронті: "У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені". ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 481 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь Головкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати.

І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу. ", - сказав Зеленський.

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