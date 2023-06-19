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На судове засідання у справі Червінського не пускали героя України Хмару. ВIДЕО

У Шевченківському райсуді Києва охорона не пускала героя України Степана Хмару на судове засідання у справі ексрозвідника Романа Червінського. Відомо, що Степан Хмара хотів взяти Червінського на поруки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Степану Хмарі не давали пройти на засідання у справі Червінського.

Суд ухвалив рішення продовжити ще на місяць запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Суд задовільнив клопотання прокурора. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші. Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.

Автор: 

суд (11703) юстиція (732) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+69
Тупе зелене ****** вже подумки живе у своїй зеленій диктатурі.
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19.06.2023 23:45
+62
Паскудно...до крику паскудно...замість судити зрадника Бугуслаєва вони тримають в буцигарні військового і аатріота...скоти грьобані...адже доведеться рано чи пізно відповісти...
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19.06.2023 23:45
+62
...не кажіть потім, зелені гниди, про політичні переслідування вас, зелених гнид..
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19.06.2023 23:47
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Яка пузата дрянь
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19.06.2023 23:43 Відповісти
Паскудно...до крику паскудно...замість судити зрадника Бугуслаєва вони тримають в буцигарні військового і аатріота...скоти грьобані...адже доведеться рано чи пізно відповісти...
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19.06.2023 23:45 Відповісти
Тупе зелене ****** вже подумки живе у своїй зеленій диктатурі.
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19.06.2023 23:45 Відповісти
Так Червінський свідок, що зеля і дєрьмак зрадники.
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20.06.2023 05:22 Відповісти
...не кажіть потім, зелені гниди, про політичні переслідування вас, зелених гнид..
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19.06.2023 23:47 Відповісти
Якщо
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20.06.2023 00:35 Відповісти
Ніби часи януковича вертаються…(((
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19.06.2023 23:49 Відповісти
Єрмаковича!
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19.06.2023 23:50 Відповісти
Гірше! Мародерять і крадуть відкрито,як не робив Янек! Користуються військовим станом щоб мародьорти!
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20.06.2023 09:44 Відповісти
Це той Степан Хмара, який на гівно сходив, так ненавидів владу Пороха? Ну зараз, надіюсь, вже так як він хотів?
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19.06.2023 23:52 Відповісти
Для ботів, як завжди, найбільший гріх - це непідтримка їх бога "пороха".
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20.06.2023 00:33 Відповісти
А до дебілів досі не дійшло, що це все наслідки підтримки опонента Пороха. Це реальність, яку вони вперто заперечують, прикриваючись хуцпою про "їх бога".
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20.06.2023 08:31 Відповісти
Тепер ці поцреоти на Т.Черновола напали?
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20.06.2023 09:47 Відповісти
Вам дебілам країну врятували з нулем в бюджеті та знищеною попередниками армією. Але ж на то ви і дебіли, щоб цього не розуміти.
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21.06.2023 06:43 Відповісти
До чого тут "гріх" чи не "гріх" Просто цікаво, як воно ? Коли боровся зі "злом" і переміг, і зараз вже дійсно настало те, за що він боровся. Цікаво би було почути про його враження від омріяної "нової влади без бариг та свинарчуків".
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20.06.2023 22:25 Відповісти
Коли буде ,НА ЧАСІ ,люди ще спитають з цієї сволоти...
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19.06.2023 23:53 Відповісти
Эти мерзавцы никуда уходить сами не собираются😡
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20.06.2023 11:33 Відповісти
" На часі" не буде ніколи. Для утримання диктатури влада провокуватиме нові кризи і підтримуватиме старі. Рецепт універсальний, і перевірений віками.
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20.06.2023 22:26 Відповісти
Ну-ну зелене лайно, ну-ну
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19.06.2023 23:53 Відповісти
Хмара - був в перших рядах корисних іліотів ворогів України. Так верещав що "будь хто аби не Порошенко" що не згледівся як вкрився зеленим ланом. Ну шо, добре зараз без Порошенка, степане Ільковичу? Прийшли гріхи замолювати?
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19.06.2023 23:59 Відповісти
треба робити похибку на вік та пережите... Юзали Хмару усі кому не лінь, старечий маразм там вже давно, добре, що цього разу він на стороні правди.
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20.06.2023 10:16 Відповісти
один ти, клізма красуня.
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21.06.2023 08:49 Відповісти
Нічоно не помінялось.. Єрмаковичи- януковичи правлять судами. Тільки війна стримує гнів народу. ...
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20.06.2023 00:15 Відповісти
З зеленими ******* війна ще десять років триватиме.
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20.06.2023 00:16 Відповісти
Вот видите Степан Ильич, как к Вам относится оппозиция. О власти потом, сейчас о них Стоит сделать один неверный шаг и Вы враг народа Делайте выводы, Вы уважаемый человек. Власть приходит и уходит, а оппозиция, она верна своим принципам.
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20.06.2023 00:19 Відповісти
Прийшла влада дилетантів у держбудівництві. Та ще й засіяна корупціонерами і зрадниками часів Януковича. А Степан Хмара із собою розбереться, без Ваших акцентів.
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20.06.2023 02:01 Відповісти
Яка це опозіция? вони разом свої диктаторські закони приймають, дерибанять бюджет. Секта рашен це не народ. Степан Хмара високоповажна людина, дисидент, один із творців незалежної України, який більшу частину свого життя відсидів у кацапських в'язницях за свої переконання. Жоден рашен троль йому не суддя.
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20.06.2023 23:33 Відповісти
Гандони...після такого свавілля суддівську реформу можна вважати офіційно проваленою.
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20.06.2023 00:30 Відповісти
та хто її взагалі робив?
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20.06.2023 06:39 Відповісти
Пам'яті біль ніж на місяць чи три дні не вистачає?
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20.06.2023 09:50 Відповісти
Апазіция протягом попередніх 5 років наче робила
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20.06.2023 23:36 Відповісти
Знову про "судову реформу Зеленського-портнова".

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін."
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20.06.2023 08:36 Відповісти
Для охорони суду набрали дезертирів. Фотографії їх збережені. Ці шмакодявки будуть засуджені. У нас може бути підірвана ЗАЕС. Щоб її зберегти і недопустити підриву таких людей як Червінський треба випустити і створити всі умови для їх роботи. Саджати потрібно кукловода зрадника і цілий ряд корупціонерів. Із-за них нас у НАТО не приймають. Президенте Зеленський В.О. одумайтесь, покайтеся перед народом і почніть боротьбу з корупцією і засиллям російських агентів і колаборантів.
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20.06.2023 00:38 Відповісти
"Президенте Зеленський В.О. одумайтесь, покайтеся перед народом і почніть боротьбу..." - ти так більше не жартуй, та ще й вночі.
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20.06.2023 01:23 Відповісти
ага! опаментайтеся пан Козлевіч...
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20.06.2023 06:35 Відповісти
Погляд з Америки:
Ну і що? Це ж встид. Нафіг воювати? Здайте все кацапам, а кацапи цих пройдисвітів швидко "люструють" своїм перевіреним методом (9 грамів у лисо срижену башку). Встидно за вас українці, які ви мямлі. А ви ще збираєтесь кацапів побити. Та ви ради зі своїми манкуртами не можете дати. Ганьба.
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20.06.2023 02:01 Відповісти
Раз така реакція, значить сказав правду. Дякую за комліменти.
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20.06.2023 02:36 Відповісти
Жери,не вдавися.
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20.06.2023 02:39 Відповісти
як все легко та просто, якщо дупа в теплі, свіжий асфальт та освітлені вулиці... Особливо, якщо приїхав на все готове та в цьому не має твоєї заслуги. Громадянство, хоча б отримав, погляд?
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20.06.2023 10:26 Відповісти
А що у киян чи львів'ян дупи не в телі і світла нема? Та піди в ресторани в цих містах, там тобі очі разкриються. І немає чого мені цим дорікати. Своїм манкуртам дорікай. А на готове я не приїхав. Я цю країну розбудовую вже 33 роки. Більше вклав в неї, ніж ти в Україну.
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20.06.2023 15:59 Відповісти
вклав у ямерику, а їсти не можеш, бо болить за Україну?
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20.06.2023 22:24 Відповісти
Українською пиши підар кацапський!
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20.06.2023 04:23 Відповісти
та він у своїх сан-ремах ледве-ледве кацапську клаву знайшов, а української там - зась!
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20.06.2023 07:30 Відповісти
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20.06.2023 03:26 Відповісти
За три роки Зеленським було знищено ВСЕ! Навіть війська відведені на захід,щоб не заважати работодавцям-расєянам "посадити Порошенка,як сам не взмозі".
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20.06.2023 09:57 Відповісти
Какой позор зеленой власти - издеваться над человеком, который всю свою жизнь боролся за вольную и независимую Украину, был арестован КГБ по статье "антисоветская пропаганда" и приговорен к 7 годам заключения в лагере строгого режима и 5 годам ссылки.
При СССР гнобили Человека палачи КГБ, а при свободной Украине холуи ублюдочного Ермака-Зеленского.
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20.06.2023 04:04 Відповісти
На передову цих підарів товстомордих!
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20.06.2023 04:20 Відповісти
ні їм неможно печінка хвора
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20.06.2023 10:49 Відповісти
взяття на поруки це атавізм, який повинен бути вже давно скасований бо сама суть його є повною дурнею.

якщо обвинувачений винен то йому покарання.

якщо не винен то йому свобода.

а взяття на поруки це фактично визнання провини і одночасно свобода.

найбільш цим механізмом користуються багаті, дуже рідко ми чуємо про бідних чи простих людей яких беруть на поруки, хіба що за вірну службу багатим.
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20.06.2023 05:14 Відповісти
А що ця ****** стара Хмара думала, коли в 19-му за гроші агітувала за клоунів ?
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20.06.2023 06:23 Відповісти
Ото ж, якби Він один,це мабуть національне: хай ще гірше,аби не так як є.
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20.06.2023 06:33 Відповісти
Не за клоуна,а за Жульку! Є різниця!
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20.06.2023 09:59 Відповісти
Хмара - активний прибічник Зеленського, ну і Тимошенко.
Хай відгребе за що боровся
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20.06.2023 06:32 Відповісти
Хмара шебутний герой.
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20.06.2023 06:45 Відповісти
Хмара- герой! Боровся за незалежність України при "совєтах" - повага і шана! Але в умовах демократії - абсолютно безпомічний і здатний лише перебігати від одного табору до іншого! Погаласувати - і не більше! На превеликий жаль!
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20.06.2023 07:59 Відповісти
З корисних ідіотів.
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20.06.2023 08:03 Відповісти
Какие исхудавшие мальчики охраняют суд. Наверное с голодухи опухли. Можно было бы пойти в военкомат. Там такие "дохляки" как раз нужны. И возраст позволяет.
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20.06.2023 06:55 Відповісти
це сіротки, в них - броня
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20.06.2023 07:37 Відповісти
Хтось сподівається з ціею плеснявою одержати перемогу !
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20.06.2023 07:54 Відповісти
Як надоїло слухати скиглення реальних наймитів, які судять по собі про наймитство. В Україну разом з виборами у 2109 році швидкими темпами йде диктатура. Організатори не знають, що потомки козацтва цього не сприймуть. а тому ситуація в один час виправиться ще швидше, як зараз проходять змінги і комусь прийдеться втікати тільки ва один бік, Яник може розповісти. Але тупі доводять ситуцію до кипіння і свого кінця. Як же не хочеться втрачати таку жирну годівницю і виганану славу.
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20.06.2023 08:14 Відповісти
І оця вся жирна бидлота це щупальця зебіла і іже з ним. Гешефтники-нищівники України. Сохнути вам на київських стовпах!
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20.06.2023 07:56 Відповісти
Ой дограється зелений вилупок, ой дограється. Безтолкове чмо впевнено іде шляхом чаушеску.
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20.06.2023 08:11 Відповісти
Зе-тварі пішли "па бєспрєдєлу". Янукович теж думав, що йому все дозволено.
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20.06.2023 08:18 Відповісти
И эти ляди хотят перенести выборы,работяги все на фронте,а ожиревшие силовики толкаются в проемах киевских доворцов левосудия.
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20.06.2023 08:27 Відповісти
Хахаха,секретарь самого справедливого суда в мире определила кому можно в зал суда,а кому нет,еще дала команду бакановцам и аваковцам выполнить ее приказ - да тут нарушений закона лет на десять,будете свидетелем на суде над ней.
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21.06.2023 08:04 Відповісти
Хмара нормально розмотав прокурора. "ти гнида, чому навіть не червонієш?" а то п@дло сидить, голову опустило, а думками вже на окружній в салоні вибирає кубіка...
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20.06.2023 09:07 Відповісти
Один в один як у оркостані.
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20.06.2023 09:58 Відповісти
як на мене ця влада, вже давно загралась,а ось прокурорски колобкі, готові лізти в дупу буть якой владі, аби бути прі кориті, прижина жимается і важаю що буде зеленскому інфаркт міокарда, вот такой рубец на сраці...
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20.06.2023 10:34 Відповісти
У параші є ***** , а в нас росте свій ************!
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20.06.2023 10:41 Відповісти
Полнейший беспредел.
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20.06.2023 16:10 Відповісти
 
 