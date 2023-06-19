На судове засідання у справі Червінського не пускали героя України Хмару. ВIДЕО

У Шевченківському райсуді Києва охорона не пускала героя України Степана Хмару на судове засідання у справі ексрозвідника Романа Червінського. Відомо, що Степан Хмара хотів взяти Червінського на поруки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Степану Хмарі не давали пройти на засідання у справі Червінського.

Суд ухвалив рішення продовжити ще на місяць запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Суд задовільнив клопотання прокурора. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші. Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.