Росіяни облаштували на окупованих територіях 15 тюрем для "відмовників", - росЗМІ. ВIДЕО
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники облаштували 15 нелегальних місць позбавлення волі для своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати.
Про це пише російське видання ASTRA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно оприлюднило відео, зняте, як твердить ЗМІ, в окупованому Розсипному на Луганщині. На відео - підвал, "в’язні" сплять на дошках або просто на бетоні. Замість туалету - пластикові пляшки. Освітлення немає: люди, яких утримують в підвалі, користуються для освітлення власними ліхтарями.
ASTRA наголошує, що такі "в’язниці" діють нелегально. За російськими законами, військовослужбовця можуть відправити на гауптвахту лише після складання відповідного протоколу. Також заборонено розміщувати гауптвахту в підвалі.
Видання опублікувало перелік з 15 подібних "в’язниць" для російських військових, які відмовляються воювати. Частина з них, як зазначає ASTRA, вже не працює.
- Зайцево, Луганщина;
- Завітне Бажання, Донеччина;
- Докучаївськ, Донеччина;
- Перевальськ, колишня колонія 15, Луганщина;
- Рубіжне, підвал у "комендатарі", Луганщина;
- Кремінна, Луганщина;
- Старомлинівка, Донеччина;
- Підвал у Старобільську, Луганщина;
- Закинуті будинки в Голубівці, Луганщина;
- Брянка, Луганщина;
- Новотроїцьке, Донеччина;
- Дитячий табір "Берізка" у Макарово, Луганщина;
- Амвросіївка, Донеччина;
- Борове, Харківщина;
- Розсипне, Троїцький район Луганщини.
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