Росіяни облаштували на окупованих територіях 15 тюрем для "відмовників", - росЗМІ. ВIДЕО

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники облаштували 15 нелегальних місць позбавлення волі для своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати.

Про це пише російське видання ASTRA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно оприлюднило відео, зняте, як твердить ЗМІ, в окупованому Розсипному на Луганщині. На відео - підвал, "в’язні" сплять на дошках або просто на бетоні. Замість туалету - пластикові пляшки. Освітлення немає: люди, яких утримують в підвалі, користуються для освітлення власними ліхтарями.

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ASTRA наголошує, що такі "в’язниці" діють нелегально. За російськими законами, військовослужбовця можуть відправити на гауптвахту лише після складання відповідного протоколу. Також заборонено розміщувати гауптвахту в підвалі.

Видання опублікувало перелік з 15 подібних "в’язниць" для російських військових, які відмовляються воювати. Частина з них, як зазначає ASTRA, вже не працює.

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