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Росіяни облаштували на окупованих територіях 15 тюрем для "відмовників", - росЗМІ. ВIДЕО

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники облаштували 15 нелегальних місць позбавлення волі для своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати.

Про це пише російське видання ASTRA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно оприлюднило відео, зняте, як твердить ЗМІ, в окупованому Розсипному на Луганщині. На відео - підвал, "в’язні" сплять на дошках або просто на бетоні. Замість туалету - пластикові пляшки. Освітлення немає: люди, яких утримують в підвалі, користуються для освітлення власними ліхтарями.

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ASTRA наголошує, що такі "в’язниці" діють нелегально. За російськими законами, військовослужбовця можуть відправити на гауптвахту лише після складання відповідного протоколу. Також заборонено розміщувати гауптвахту в підвалі.

Видання опублікувало перелік з 15 подібних "в’язниць" для російських військових, які відмовляються воювати. Частина з них, як зазначає ASTRA, вже не працює.

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  1. Зайцево, Луганщина;
  2. Завітне Бажання, Донеччина;
  3. Докучаївськ, Донеччина;
  4. Перевальськ, колишня колонія 15, Луганщина;
  5. Рубіжне, підвал у "комендатарі", Луганщина;
  6. Кремінна, Луганщина;
  7. Старомлинівка, Донеччина;
  8. Підвал у Старобільську, Луганщина;
  9. Закинуті будинки в Голубівці, Луганщина;
  10. Брянка, Луганщина;
  11. Новотроїцьке, Донеччина;
  12. Дитячий табір "Берізка" у Макарово, Луганщина;
  13. Амвросіївка, Донеччина;
  14. Борове, Харківщина;
  15. Розсипне, Троїцький район Луганщини.

Автор: 

армія рф (17554)


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Мінуси будуть?
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20.06.2023 10:15 Відповісти
Всіх не пересаджають. Буряка та капусти не вистачить.
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20.06.2023 10:16 Відповісти
Нелегальні в'язниці для кацапів.... от "здивували".... у їх Президент й парламент війскові злочинці й терористи а вони дивуються нелегальним в'язницям.
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20.06.2023 10:18 Відповісти
Я мені нравится як вони сидять, мучаться, суєтяться.
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20.06.2023 10:26 Відповісти
"Почему же-почему же наши мальчики так относятся к нашим мальчикам?"
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20.06.2023 10:51 Відповісти
Срассияне красавы, там где нагадить пришли, куда же без тюрем, для своих, чужих, вся срассия огромная тюрьма, и все свое ношу с собой, как предмет обихода.
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20.06.2023 10:54 Відповісти
Ви ще довго кацапів росіянами будете називати ?
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20.06.2023 12:04 Відповісти
Обычная кацапская квартира
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20.06.2023 12:16 Відповісти
 
 