Кремлівські пропагандисти не вимкнули мікрофон і обговорюють наслідки сказаного в ефірі: "Как бы мы п#зды не получили". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти з радіо "Комсомольская правда" забули вимкнути мікрофон і почали обговорювати можливі наслідки сказаного в ефірі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі йшлося про те, що внаслідок підриву Каховської ГЕС тепер росіянам небезпечно купатись у Чорному морі.
"Я чего то ох#ел от твоих заявлений. Если честно. Как бы мы п#зды не получили", - каже один із пропагандистів іншому.
Увага! Нецензурна лексика!
Топ коментарі
+54 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар20.06.2023 10:20
+44 Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар20.06.2023 10:18
+41 Олег Каз
показати весь коментар20.06.2023 10:16
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Звичайна ситуація на болотах.
Добровольцы - ***** получат до конца!"
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Про це повинен в страшному сні згадувать кожний ******** з підарашки-московії ...
Щодо Німеччини яка платила репарації а кому вона платиа?
Кацапам бо Росія була головуючою державою в СРСР
Україна щось отримала від тих репарацій?
Отримали комуняки кошти і будували собі дачі а народ ще багато років після війни страждав бо не було житла
Коли впаде комуністичний режим путлера ось тоді і будуть репарації головне щоб влада собі їх не привласнила як комуняки у свій час