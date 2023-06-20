Кремлівські пропагандисти не вимкнули мікрофон і обговорюють наслідки сказаного в ефірі: "Как бы мы п#зды не получили". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти з радіо "Комсомольская правда" забули вимкнути мікрофон і почали обговорювати можливі наслідки сказаного в ефірі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі йшлося про те, що внаслідок підриву Каховської ГЕС тепер росіянам небезпечно купатись у Чорному морі.

"Я чего то ох#ел от твоих заявлений. Если честно. Как бы мы п#зды не получили", - каже один із пропагандистів іншому.

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