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Кремлівські пропагандисти не вимкнули мікрофон і обговорюють наслідки сказаного в ефірі: "Как бы мы п#зды не получили". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти з радіо "Комсомольская правда" забули вимкнути мікрофон і почали обговорювати можливі наслідки сказаного в ефірі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі йшлося про те, що внаслідок підриву Каховської ГЕС тепер росіянам небезпечно купатись у Чорному морі.

"Я чего то ох#ел от твоих заявлений. Если честно. Как бы мы п#зды не получили", - каже один із пропагандистів іншому.

Увага! Нецензурна лексика!

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Автор: 

пропаганда (2814) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+54
Не хвилюйтеся, тварюки! Пи@ди ви отримаєте по повній. Беза варіантів. Слава ЗСУ!
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20.06.2023 10:20
+44
Главное, что всё они, сцукки, понимают... Гниды продажные.
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20.06.2023 10:18
+41
Комсомольська, с-ка, правда...
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20.06.2023 10:16
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Комсомольська, с-ка, правда...
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20.06.2023 10:16 Відповісти
Продавец киоска Союзпечати - "Правды нет. Родину продали. Есть труд по три копейки...".
Звичайна ситуація на болотах.
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20.06.2023 11:53 Відповісти
Були часи, коли вміли справді жартувати з "Огоньком"...
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20.06.2023 12:01 Відповісти
В городе Сочи вонючие ночи.
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20.06.2023 10:17 Відповісти
Главное, что всё они, сцукки, понимают... Гниды продажные.
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20.06.2023 10:18 Відповісти
Не хвилюйтеся, тварюки! Пи@ди ви отримаєте по повній. Беза варіантів. Слава ЗСУ!
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20.06.2023 10:20 Відповісти
Воїстину слава!
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20.06.2023 11:32 Відповісти
главное что для быдла доходчиво ... а пи#ды получите в любом случае
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20.06.2023 10:20 Відповісти
Так уже .
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20.06.2023 10:23 Відповісти
"Космомольцы - беспокойные сердца !
Добровольцы - ***** получат до конца!"
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20.06.2023 10:24 Відповісти
Обязательно получите!
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20.06.2023 10:27 Відповісти
все мрази накроетесь мамкиной пилоткой!
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20.06.2023 10:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.06.2023 10:37 Відповісти
Хочется нагадати , що останню репарацію Германія сплатила аж 2010 році .

Про це повинен в страшному сні згадувать кожний ******** з підарашки-московії ...
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20.06.2023 10:46 Відповісти
Там ще з Польщею не все вирішено. Є ще певні суми грошенят.
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20.06.2023 10:57 Відповісти
В 2010 році були останні виплати за Першу Світову
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20.06.2023 11:07 Відповісти
Нічого нового. Це просто кацапсячі будні, так сказати, рАбоій мАмЄнт
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20.06.2023 11:08 Відповісти
Головне щоб всі заморожені російські активи йшли до України на відбудову І санкції мають ще більше посилюватись щоб примусити заплатити репарації
Щодо Німеччини яка платила репарації а кому вона платиа?
Кацапам бо Росія була головуючою державою в СРСР
Україна щось отримала від тих репарацій?
Отримали комуняки кошти і будували собі дачі а народ ще багато років після війни страждав бо не було житла
Коли впаде комуністичний режим путлера ось тоді і будуть репарації головне щоб влада собі їх не привласнила як комуняки у свій час
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20.06.2023 11:13 Відповісти
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20.06.2023 11:15 Відповісти
савєцкий саюз дубль два.
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20.06.2023 11:23 Відповісти
Не пореборщивай. Посчитал сколько в союзе было республик , а теперь сколько в твоем никчемном союзе, осталось, математик?
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20.06.2023 12:02 Відповісти
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20.06.2023 11:40 Відповісти
Вспоминают, как вчера день провели с продажной деукой
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20.06.2023 12:10 Відповісти
Який же багатий та інелігентний руzzькій язик у рашистьських пропогандонів!
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20.06.2023 12:33 Відповісти
Очкастый ведущий планирует стукнуть на своего коллегу... )))
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20.06.2023 12:36 Відповісти
"...они на нём не ругаются - они на нём разговаривают!" (с)
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20.06.2023 14:52 Відповісти
*********** так всегда общяются между собой.
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20.06.2023 21:59 Відповісти
 
 