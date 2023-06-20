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"Я - дівчинка. Мене не розглядали на штурмову авіацію", - штурман транспортних літаків Вікторія Кузнєцова. ВIДЕО

Вікторія Кузнєцова – одна з небагатьох дівчат-штурманів транспортних літаків в Україні. Вона закінчила Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба. Саме під час її випуску у 2020 році сталася авіакатастрофа у Чугуєві, під час якої загинули 26 людей, офіцери та курсанти.

Та попри це, тоді жоден випускник не відмовився від свого фаху. Про те, як жінку сприймає екіпаж та інші гендерні стереотипи на службі, чому у нас немає жодної пілотеси на винищувачах, про перший політ, страх за родину та польоти на наднизьких висотах – дивіться в інтерв'ю Вікторії для Бутусов+.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота воїнів 11 окремої бригади армійської авіації. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4138) жінки (630) гендерні проблеми (110) Бутусов Юрій (3600)


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Топ коментарі
+26
Бережи Тебе БОЖЕ, Лелека! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 10:45
+20
На хлебобулочных фронтах пердак наедает,уже врядли в какой истребитель влезет
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20.06.2023 10:56
+14
"у 2020 році сталася авіакатастрофа у Чугуєві, під час якої загинули 26 людей, офіцери та курсанти...."- на мою думку, це був свідомий рашистський теракт, так само як і підриви військових складів.....
руZZкій мір дуже активно готувався до війни по всіх фронтах....
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20.06.2023 10:49
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Бережи Тебе БОЖЕ, Лелека! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 10:45 Відповісти
якось виникло несподіванне питання - де воює льотчиця, герой України Надія Савченко?
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20.06.2023 10:47 Відповісти
На хлебобулочных фронтах пердак наедает,уже врядли в какой истребитель влезет
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20.06.2023 10:56 Відповісти
Ммм, як же її колись боготворили, от ******* люди створити з нічого собі ідола, а потім швидко розчаруватися в ньому.
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20.06.2023 13:54 Відповісти
Літає разом Верещучкою.
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20.06.2023 11:23 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року в інтерв'ю виданню «Главком» Надія Савченко зізналася, що коли їй був 21 рік працювала у службі сексу телефоном. За словами Савченко, вона з подругою тоді шукала роботу й побачила оголошення у газеті: «девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы». Спочатку вона не знала що це, а коли приїхала, їй «дали якийсь бульварний роман, сказали прочитати на мікрофон сексуальну сцену. Багато дівчат, які прийшли на відбір, були у шоці, йшли звідти, мало хто міг це прочитати. Я собі сказала: "ти актриса, ти це прочитаєш". Прочитала. Зарплата на той час була шикарною $100. Треба було проходити офіційне оформлення, можна було з 23 років. Мені у той момент був 21…»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-173 [173] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-174 [174] .https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 22 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, за повідомленням в ЗМІ, Надію Савченко та її сестру Віру піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката, а 29 жовтня, за словами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра внутрішніх справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Монастирського їй було вручено підозру за використання підробленого сертифікатуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-175 [
А хто на де вона...
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20.06.2023 11:27 Відповісти
Мабуть, де і Арєстовіч - керує векторами на глобальному фронтирі уявного всесвіту
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20.06.2023 12:20 Відповісти
Вона ж хотіла бути ПРЕЗИДЕНТКОЮ...
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20.06.2023 17:24 Відповісти
"у 2020 році сталася авіакатастрофа у Чугуєві, під час якої загинули 26 людей, офіцери та курсанти...."- на мою думку, це був свідомий рашистський теракт, так само як і підриви військових складів.....
руZZкій мір дуже активно готувався до війни по всіх фронтах....
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20.06.2023 10:49 Відповісти
..дуже просте пояснення! У 2020 році нова зелена влада значно скоротила..а у багатьох частинах зовсім припинила постачання авіаційного палива. Курсантів потрібно було готувати..бо плани ніхто не міняв... тому командування Університету виходило з ситуації... замість 5-6 курсантів на борту... збільшувало численність , щоб хоч щось дати їм, якісь навички... чомусь навчити. Тому і літали з **конвейєра** посадка-зліт... не зарулюючи на стоянки та міняючись у повітрі. Так..це порушення... але воно викликане свідомими рішеннями зеленої влади... за зменшення видатків на армію та оборону. Зелений не збирався захищати державу. Оце і є **свідомий теракт зелених паскуд**!!
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20.06.2023 13:20 Відповісти
Я вас благаю, паливо (і все інше) вже багато років зажималося (списувалося) по всім фронтам, починаючи від водіїв наземного транспорту закінчуючи пілотами. Знаю по строковій службі 2015-2016.
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20.06.2023 13:57 Відповісти
..я не хочу навіть Вам щось доводити..коли Ви пілотів записали у списувачі пального! Якщо Ви НЕ РОЗУМІЄТЕ... про що мова, то не треба вписувати сюди свою недолугість! Одне діло..коли надходить паливо по 600-800 тонн у неділю для учбових Ан-26 та інших... І друге діло..коли НІЧОГО !! не надходить...як це було у 2020 році, коли повністью паливо не постачалося.
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20.06.2023 14:06 Відповісти
Отже і я про те ! Всі зебіли знають, що провина за склади лежить особисто на діючому тоді президенті. А от на кому ж тоді лежить провина за ту трагедію?
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20.06.2023 13:55 Відповісти
Не лише смілива та розумна, а ще й гарна!
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20.06.2023 10:52 Відповісти
І ти, тупа корова з мразії, зареєструвалася тут сьогодні, щоб довести до нас цей "факт"?
****** за узкім корабліком, всрата самка орка.
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20.06.2023 11:01 Відповісти
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20.06.2023 11:04 Відповісти
Ще одне свіженьке лайно з мразії? За корабліком)
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20.06.2023 12:08 Відповісти
ана нє умєєть випіть стакан водкі в пальотє
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20.06.2023 11:06 Відповісти
Правильна стаття! Всю війну вивозять на собі героїчні феміністки та лгбт, а чоловіки примазуються до них (якщо не виїхали за кордон).
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20.06.2023 11:56 Відповісти
Хто таке сказав? Ця військова пілот?
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20.06.2023 13:19 Відповісти
Не паплюжте рідну мову зразків 2019 року!
Це пілотиня!
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20.06.2023 13:31 Відповісти
Точніше, штурманиня...
Бачив я таких у училищі. "Товарищи курсанты, берём топоры и идём сбивать лёд на плацу. Девочки - по домам"
І на службі бачив. "Я окоп копати не буду, я дівчинка. Я БК нести не буду, я дівчинка. Я в добовий наряд не піду, я дівчинка. Я вимагаю рівних прав, чоловіки - сексисти!"
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20.06.2023 15:11 Відповісти
Що вона там у відео каже? Хочу воювати на винищувачі? Та господи нехай воює, якщо має вміння
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20.06.2023 23:02 Відповісти
самого вміння буває замало. Треба ще мати "физику", аби витримувати перевантаження, реакцію, вміти миттєво ухвалювати купу рішень. А за ці речі відповідає вже тестостерон. Він впливає не лише на будову м"язів, але й на будову головного мозку (те наскільки людина може взагалі може виробити ті ж таки рефлекси, реакцію)
Є певний відсоток жінок, котрий за мізками (за те, які ділянки в них більше розвинуті) ближче до чоловіків. Бо їх матері, коли були ними вагітні, мали дещо вищий показник тестостерону, і це вплинуло на розвиток головного мозку в дівчат, котрих вони виношували. Було на цю тему окреме дослідження (насправді, досліджень було набагато більше), свого часу, в Ізраїлі, якщо не помиляюся, ще фільм робили на цю тему. Вивчали впливи статевих гормонів. Але зараз про це говорити "не модно". Модно про "поганих чоловіків-сексистів". Модно, під розмови "про рівність" - далі інфантилізувати жінок і нав"язувати їм світоглядну картину повністю відірвану від реальності.
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21.06.2023 00:56 Відповісти
пілоткиня
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21.06.2023 00:25 Відповісти
Пілотка

( ¡ )
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21.06.2023 01:28 Відповісти
Очікуємо на продовження серії подібних статей, з історіями про екіпажі танкістів-трансгендерів, бісексуальних снайперкинь, квір-ПТУРщиків.
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21.06.2023 01:31 Відповісти
Так і буде, вангую - а після війни нам будуть розказувати, що перемогу у війні здобули лгбт та феміністки, а також "жінки модельної зовнішності")
-------------------------------------------------------------
Влада "засвоює" кошти від Заходу і звітує їм "захистом прав" лгбт-фм, бо не може звітувати розвитком економіки, судової системи, інфраструктури: "Гроші на дороги ми спи@здили, проте який потужний гейпарад провели!".
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21.06.2023 13:03 Відповісти
Ще навоюєшся на винищувачах, дівчино. Війна ще надовго.
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20.06.2023 13:18 Відповісти
з такими накладними штурваол мабуть зручно тримати
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20.06.2023 15:20 Відповісти
З такими накладними нігтями незручно буде тримати не лише штурвал літака. Бу-га-га
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21.06.2023 01:30 Відповісти
 
 