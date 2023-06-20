"Я - дівчинка. Мене не розглядали на штурмову авіацію", - штурман транспортних літаків Вікторія Кузнєцова. ВIДЕО
Вікторія Кузнєцова – одна з небагатьох дівчат-штурманів транспортних літаків в Україні. Вона закінчила Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба. Саме під час її випуску у 2020 році сталася авіакатастрофа у Чугуєві, під час якої загинули 26 людей, офіцери та курсанти.
Та попри це, тоді жоден випускник не відмовився від свого фаху. Про те, як жінку сприймає екіпаж та інші гендерні стереотипи на службі, чому у нас немає жодної пілотеси на винищувачах, про перший політ, страх за родину та польоти на наднизьких висотах – дивіться в інтерв'ю Вікторії для Бутусов+.
Топ коментарі
+26 Darnytsya Kyiv
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+20 KosAn30 JT26
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+14 alex j
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А хто на де вона...
руZZкій мір дуже активно готувався до війни по всіх фронтах....
****** за узкім корабліком, всрата самка орка.
Це пілотиня!
Бачив я таких у училищі. "Товарищи курсанты, берём топоры и идём сбивать лёд на плацу. Девочки - по домам"
І на службі бачив. "Я окоп копати не буду, я дівчинка. Я БК нести не буду, я дівчинка. Я в добовий наряд не піду, я дівчинка. Я вимагаю рівних прав, чоловіки - сексисти!"
Є певний відсоток жінок, котрий за мізками (за те, які ділянки в них більше розвинуті) ближче до чоловіків. Бо їх матері, коли були ними вагітні, мали дещо вищий показник тестостерону, і це вплинуло на розвиток головного мозку в дівчат, котрих вони виношували. Було на цю тему окреме дослідження (насправді, досліджень було набагато більше), свого часу, в Ізраїлі, якщо не помиляюся, ще фільм робили на цю тему. Вивчали впливи статевих гормонів. Але зараз про це говорити "не модно". Модно про "поганих чоловіків-сексистів". Модно, під розмови "про рівність" - далі інфантилізувати жінок і нав"язувати їм світоглядну картину повністю відірвану від реальності.
( ¡ )
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Влада "засвоює" кошти від Заходу і звітує їм "захистом прав" лгбт-фм, бо не може звітувати розвитком економіки, судової системи, інфраструктури: "Гроші на дороги ми спи@здили, проте який потужний гейпарад провели!".