"Я - дівчинка. Мене не розглядали на штурмову авіацію", - штурман транспортних літаків Вікторія Кузнєцова. ВIДЕО

Вікторія Кузнєцова – одна з небагатьох дівчат-штурманів транспортних літаків в Україні. Вона закінчила Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба. Саме під час її випуску у 2020 році сталася авіакатастрофа у Чугуєві, під час якої загинули 26 людей, офіцери та курсанти.

Та попри це, тоді жоден випускник не відмовився від свого фаху. Про те, як жінку сприймає екіпаж та інші гендерні стереотипи на службі, чому у нас немає жодної пілотеси на винищувачах, про перший політ, страх за родину та польоти на наднизьких висотах – дивіться в інтерв'ю Вікторії для Бутусов+.

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