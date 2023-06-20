Сімох окупантів ліквідували оператори дронів, атакувавши групу ворожої піхоти. ВIДЕО

Оператори дронів атакували групу російських піхотинців та ліквідували щонайменше сімох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських дронів опублікований у соцмережах.

"Підрозділ "Black Raven" на кремінному напрямку виявив та розніс групу російської піхоти", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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