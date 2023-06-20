Сімох окупантів ліквідували оператори дронів, атакувавши групу ворожої піхоти. ВIДЕО
Оператори дронів атакували групу російських піхотинців та ліквідували щонайменше сімох загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських дронів опублікований у соцмережах.
"Підрозділ "Black Raven" на кремінному напрямку виявив та розніс групу російської піхоти", - пише у коментарі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+38 scanncode scanncode
показати весь коментар20.06.2023 11:30
+36 MausMike
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+32 Виктор Бороветский
показати весь коментар20.06.2023 11:03
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Раненого командира дивизии вывезли в Ростов.
покосив бомбочками як кулеметник...
сподіваюся що це не випадково і що ми про них ще почуємо.
Музика Муцураєва який оспівує подвиги борців за свободу Ічкерії.
Удавився враз один - дев'ять залишилось.
Дев'ять солдатиків пізно спати вклались;
Не прокинувся один - вісім їх зосталось.
Восьмеро солдатиків Девоном гуляли;
Один з них не повернувся - семеро зосталось.
Семеро солдатиків дрова рубали весело;
Зарубали одного - лишилося шестеро.
Шестеро солдатиків гралися на пасіці;
Враз одного вжалив джміль, і зосталось п'ятеро.
П'ятеро солдатиків правом захопились;
Засудили одного - четверо лишилось.
Четверо солдатиків плавали у морі;
Один піймався на гачок, їх зосталось троє.
Три малі солдатики зі звірами грались;
Одного зловив ведмідь - двоє врятувались.
Двоє тих солдатиків на сонечку грілись;
Один з них згорів дощенту - один залишився.
Зоставили солдатика сумного і самотнього;
То він повісився з нудьги - і не лишилось жодного.
Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"