УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12054 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 389 31

Сімох окупантів ліквідували оператори дронів, атакувавши групу ворожої піхоти. ВIДЕО

Оператори дронів атакували групу російських піхотинців та ліквідували щонайменше сімох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських дронів опублікований у соцмережах.

"Підрозділ "Black Raven" на кремінному напрямку виявив та розніс групу російської піхоти", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) знищення (7355) дрони (4776)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
показати весь коментар
20.06.2023 11:30
+36
Страйк.
показати весь коментар
20.06.2023 11:08
+32
Добра робота, помагай вам Всевишній, хлопці.
показати весь коментар
20.06.2023 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трохи мало.
показати весь коментар
20.06.2023 11:00 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2023 11:30 Відповісти
Можеш більше?🥃🍷🤣
показати весь коментар
20.06.2023 12:57 Відповісти
multikill !
показати весь коментар
20.06.2023 11:00 Відповісти
Добра робота, помагай вам Всевишній, хлопці.
показати весь коментар
20.06.2023 11:03 Відповісти
Бухай меньше🤣🥃🍷
показати весь коментар
20.06.2023 11:38 Відповісти
Страйк.
показати весь коментар
20.06.2023 11:08 Відповісти
Чого це вони розляглися?!! А хто, з укрофошиздами, воювать буде? )
показати весь коментар
20.06.2023 11:10 Відповісти
красівоє...
показати весь коментар
20.06.2023 11:14 Відповісти
Раньше зверей подкармливали лесники и егеря. Теперь они пошли в ЗСУ, и теперь уже в ЗСУ продолжают заниматься своим любимым делом.
показати весь коментар
20.06.2023 14:42 Відповісти
у вань-тихий час....
показати весь коментар
20.06.2023 11:14 Відповісти
***** їх ніколи не забуде. Згадає десь на фуршеті під горілочку "какіє парні білі. Нізачто памерлі."
показати весь коментар
20.06.2023 11:17 Відповісти
В кінці відео хтось хвостом ворушить, чі шо?
показати весь коментар
20.06.2023 11:18 Відповісти
Ні, то він копита відкіда...
показати весь коментар
20.06.2023 11:23 Відповісти
...так, а одразу і не скажеш
показати весь коментар
20.06.2023 11:28 Відповісти
ВСУ разнесли российскую базу в Волновахе во время построения оккупантов
Раненого командира дивизии вывезли в Ростов.
показати весь коментар
20.06.2023 11:27 Відповісти
оце я розумію майстерність оператора бпла!

покосив бомбочками як кулеметник...

сподіваюся що це не випадково і що ми про них ще почуємо.
показати весь коментар
20.06.2023 11:28 Відповісти
шо за крики на початку відео , чути українську мову чи мені здалося ...
показати весь коментар
20.06.2023 11:33 Відповісти
Чечня і звуки як там різали мясо.

Музика Муцураєва який оспівує подвиги борців за свободу Ічкерії.
показати весь коментар
20.06.2023 12:43 Відповісти
То наші хлопці свої емоції висловлювали - коло оператора дрона стояли і в планшет дивилися!
показати весь коментар
20.06.2023 14:34 Відповісти
ЕІВЄРЮ !! Кацапи прикидаються дохлими, там один ніжками ще дригав.
показати весь коментар
20.06.2023 11:53 Відповісти
"Ані-прітваряются,патерь-нєт!!!"
показати весь коментар
20.06.2023 12:01 Відповісти
Ани были безаружные и вообще шли сдаваться. ))
показати весь коментар
20.06.2023 13:09 Відповісти
гойдаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2023 13:42 Відповісти
Я нарахував дев"ятьох! Двоє - з одного боку опори П"ятеро - з другої І мінімум двоє - всередині , під самою опорою!
показати весь коментар
20.06.2023 14:33 Відповісти
Зараз трохи полежать, відпочинуть і підуть брати Київ за 3 дні.
показати весь коментар
20.06.2023 15:23 Відповісти
Я девять насчитал
показати весь коментар
20.06.2023 22:16 Відповісти
Десять солдатиків за вечерю сіли;
Удавився враз один - дев'ять залишилось.

Дев'ять солдатиків пізно спати вклались;
Не прокинувся один - вісім їх зосталось.

Восьмеро солдатиків Девоном гуляли;
Один з них не повернувся - семеро зосталось.

Семеро солдатиків дрова рубали весело;
Зарубали одного - лишилося шестеро.

Шестеро солдатиків гралися на пасіці;
Враз одного вжалив джміль, і зосталось п'ятеро.

П'ятеро солдатиків правом захопились;
Засудили одного - четверо лишилось.

Четверо солдатиків плавали у морі;
Один піймався на гачок, їх зосталось троє.

Три малі солдатики зі звірами грались;
Одного зловив ведмідь - двоє врятувались.

Двоє тих солдатиків на сонечку грілись;
Один з них згорів дощенту - один залишився.

Зоставили солдатика сумного і самотнього;
То він повісився з нудьги - і не лишилось жодного.
показати весь коментар
21.06.2023 00:23 Відповісти
Є більш цікава інтерпретація цього віршика:

Десять бравых москалей

Летели "пообедать".

Вдруг ******* ПВО -

И их осталось девять.

Девять бравых москалей

Курили папиросы.

Тут снайпер тихо подошел-

И вот их только восемь.

Восьмерка бравых москалей

Поспать легла затем.

Тут под окном раздался взрыв-

И их осталось семь.

Семь погрустневших москалей

Шли на аэродром.

Тут их заметила арта-

Остались вшестером.

Шесть ******** москалей

Отправились бухать,

Но вышло с вилами село-

И их осталось пять.

Пять москалей залезли в танк,

На запад покатили.

Ударил точно Джавелин-

И стало их четыре.

Четыре злобных москаля

Купались у Дніпрі.

А тут Мыкола с калашом-

И их осталось три.

Три москаля в село пошли-

Закончилась еда.

Из хаты выглянул обрез-

И их осталось два.

Два москаля бежали в лес,

Петляя среди мин,

Не повезло- и вот в живых

Остался лишь один.

Перекрестился - и лежит,

Унять пытаясь жар.

А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
показати весь коментар
21.06.2023 03:46 Відповісти
 
 