Заступника командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу в Росії засудили до 16 років колонії. ВIДЕО

Заступника командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу засудили до 16 років колонії у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Так, південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винним Муригу в нібито "проходженні навчання терористичної діяльності та участі у незаконному збройному формуванні".

"За версією слідства, на початку 2015 року Мурига вступив до батальйону "Айдар" та пройшов там навчання. Він охороняв табори батальйону на різних територіях. Пізніше, як стверджувало джерело РИА "Новости", засуджений став заступником командира "Айдара" у Лисичанську. Він нібито брав участь у підриві мосту на окупованій Росією території Луганської області. Ці дії спричинили загибель людей, вважає слідство", - пише ASTRA

Російські ЗМІ стверджують, що він визнав свою провину в повному обсязі. За інформацією об'єднаної пресслужби судів Ростовської області, Мурига нібито має подвійне громадянство - РФ та України.

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