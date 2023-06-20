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Заступника командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу в Росії засудили до 16 років колонії. ВIДЕО

Заступника командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу засудили до 16 років колонії у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Так, південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винним Муригу в нібито "проходженні навчання терористичної діяльності та участі у незаконному збройному формуванні".

"За версією слідства, на початку 2015 року Мурига вступив до батальйону "Айдар" та пройшов там навчання. Він охороняв табори батальйону на різних територіях. Пізніше, як стверджувало джерело РИА "Новости", засуджений став заступником командира "Айдара" у Лисичанську. Він нібито брав участь у підриві мосту на окупованій Росією території Луганської області. Ці дії спричинили загибель людей, вважає слідство", - пише ASTRA

Російські ЗМІ стверджують, що він визнав свою провину в повному обсязі. За інформацією об'єднаної пресслужби судів Ростовської області, Мурига нібито має подвійне громадянство - РФ та України.

Також дивіться: У Росії розпочався суд над 22 полоненими азовцями. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

росія (65442) суд (11703) Айдар (135)


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Топ коментарі
+36
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20.06.2023 12:03
+29
Реакцію ми вже бачили - солідарність з підарасами. Очевидно, підараси, які дали команду на здачу українських воїнів в полон під особисті гарантії, теж підпадають під цю солідарність.
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20.06.2023 12:11
+26
"Мовчить Семенченко, "Нацжони",
Хтось Юлі вирвав язика,
Замовкли "лещенки", "гордони"
Давно не чуть Парасюка...

Сааакашвілі "сів на рифи",
Найєм закрив смердючий рот
"ЗЕбілом" збільшені тарифи
"Пісочить" лиш "порохобот"!

Мовчать "борці" і "правдоруби"
Мовчить "нарід", або "народ",
І тільки злісно щирить зуби
"ЗЕбілу" справжній патріот!"
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20.06.2023 12:27
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МЗС! Реакція та дії! Різними там прапорами після війни будете займатися. Слава Україні!
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20.06.2023 12:02 Відповісти
Реакцію ми вже бачили - солідарність з підарасами. Очевидно, підараси, які дали команду на здачу українських воїнів в полон під особисті гарантії, теж підпадають під цю солідарність.
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20.06.2023 12:11 Відповісти
Це "Айдар", а не "Азов". І новина якась дуже схожа на ІПСО. Інформації мало. Як, коли і де потрапив у полон - не відомо. Нааружує російське грмадянство у чоловіка.
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20.06.2023 12:16 Відповісти
Згідно Закону основне завдання МЗС України - захист прав та законних інтересів громадян України за кордоном. Абсолютно нічого не заважає цьому відомству негайно розібратися із громадянством особи, залучити для захисту прав та інтересів громадянина України наших іноземних партнерів та міжнародну спільноту, визнані рашкою світові міжнародні організації. Треба робити!
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20.06.2023 12:21 Відповісти
Правильно! Потрібна інформація. Лиге я чумніваюся, що зараз у кацапії є український посол.
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20.06.2023 12:23 Відповісти
Є Червоний Хрест, Радбез ООН та купа інших міжнародних організацій, які присутні на раші
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20.06.2023 12:29 Відповісти
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20.06.2023 12:03 Відповісти
"Мовчить Семенченко, "Нацжони",
Хтось Юлі вирвав язика,
Замовкли "лещенки", "гордони"
Давно не чуть Парасюка...

Сааакашвілі "сів на рифи",
Найєм закрив смердючий рот
"ЗЕбілом" збільшені тарифи
"Пісочить" лиш "порохобот"!

Мовчать "борці" і "правдоруби"
Мовчить "нарід", або "народ",
І тільки злісно щирить зуби
"ЗЕбілу" справжній патріот!"
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20.06.2023 12:27 Відповісти
А як вони туди попадуть на мордор наші адвокати? Та й чи допустили б кацапи незалежних адвокатів навіть нанятих нашою державою? Треба думати шо постити...
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20.06.2023 12:37 Відповісти
Треба залучати міжнародні структури та розголошувати на весь світ, бо це військові полонені, а не тихенько мовчати з аргументами "як вони туди попадуть"...
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20.06.2023 12:50 Відповісти
Так я ж і кажу. Кацапи це судилище організовують для свого кацапобидла і ніяких міжнародних адвокатв вони не допустять.
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20.06.2023 12:53 Відповісти
Потрібен розголос....як Порошенко за Сєнцова боровся...
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20.06.2023 12:57 Відповісти
Який розголос?! За цю війну вже вся планета на вухах стоїть. Який ще розголос потрібен? ***** он дамбу підірвав і міста та села з лиця землі зносить, а ви думаєте шо він якогось розголосу побоїться?
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20.06.2023 13:47 Відповісти
Такий, як про "замах" на соратника Шефіра...з трибуни ООН...
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20.06.2023 13:51 Відповісти
І шо? Даже озабочєнності не виразять Вам або робити нічого, або ви дуже наївні...
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20.06.2023 14:11 Відповісти
Скажи це родичам тих, хто в полоні та лавці підсудних зараз...
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20.06.2023 14:13 Відповісти
Родичі такої б муйні не говорили. ***** це прототим гітлера ще в гіршому вигляді. Той хоч не ховав своїх ідей, а це падло плєшиве робить ще гірше за гітлера, прикривається благімі намєрєніями. А взагалі то обмін полоненними ******* тишу, а не розголосу. Але ви мабуть дуже далеко від таких процедур. А просто сидите шльопаєте маячню. Все, ви мені набридли, взагалі нема про що розмовляти безпредметно.
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20.06.2023 14:21 Відповісти
То родичі не хочуть повернення своїх синів, батьків, братів?...Це для них "муйня"?...
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20.06.2023 14:26 Відповісти
Зелені "імєют права на ашібку" ну, а "мудрий нарід ржот па-пріколу"
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20.06.2023 13:03 Відповісти
А что за странный видос про жинку и рыбу.
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20.06.2023 12:05 Відповісти
у Нас надо приговорить какого то пленного генерала к 116 годам строгого
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20.06.2023 12:07 Відповісти
Єрмак підійде для какого то. Що тут гадати?
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20.06.2023 12:11 Відповісти
Зелена чума спеціально і здала в полон ''Азовців'' бо знає що ті хлопці церемонитися з зеленими не будуть.
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20.06.2023 12:08 Відповісти
Здала. Але в них вже їжа скінчилась , яку вони ділили з цивільними.
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20.06.2023 12:15 Відповісти
І ще Червінського засудила. Влада така сама, як і орки
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20.06.2023 12:17 Відповісти
зря ты в рашашвайны записялся....
пойдешь под украинскую гребенку.
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20.06.2023 12:37 Відповісти
а прочитать і зрозуміти шо до чого...
батальйону "Айдар"(с)
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20.06.2023 12:43 Відповісти
"Зелена чума спеціально і здала в полон ''Азовців'' бо знає що ті хлопці церемонитися з зеленими не будуть."
В новині йдеться про бійця Айдару, а не Азову. Проте-для диванних "ікспердів"-Азовців не сдавали, а поранених навіть до останнього евакуйовували гелікоптерами, які орки збивали. Місто було оточено і дуже щільно обстрілювалося. Відбити його не було можливості, а у наших хлопців та дівчат закінчувалися набої, їжа та вода. Що було краще-погодитися з наказом здатися у полон з шансами на життя чи 100% загинути ? Якщо ти скажеш, що-останнє, то скажи це тим бійцям Азову, яких вдалося повернути в Україну по обмінах полонених.
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20.06.2023 13:58 Відповісти
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20.06.2023 12:13 Відповісти
Бебі Йода. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув нашивку зі світу Зоряних воєн та вразив соцмережі
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20.06.2023 12:14 Відповісти
"Бачу Мертві голови рашистів"... і люблю їх!
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20.06.2023 12:18 Відповісти
велуку появу тупих мемів відчуваю я.
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20.06.2023 15:12 Відповісти
Це не Фотошоп?
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20.06.2023 15:17 Відповісти
Ні , тут посилання на статтю і відео
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20.06.2023 20:55 Відповісти
Варіантів декілька.

1. Не видно до чого може кріпитися липучка.
2. Мо дитина подарувала, типу талісман.
3. Фотошоп.
4. Жарт. Вони ж не геть старі. Дивилися те саме, що і ми.
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20.06.2023 16:02 Відповісти
З кацапської точки зору все, що не проросійське - незаконне та взагалі зрада.
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20.06.2023 12:14 Відповісти
sho tam kacapi esho vozjat/kachajut cherez UA ? treb vyrubiti ta otabrati im vse - poki nevernut plennih.
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20.06.2023 12:18 Відповісти
а он расею засудит на утилизацию. и это конкретно.
СМЕРТЬ РУССКИМ УНТЕРМЕНШАМ !
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20.06.2023 12:20 Відповісти
16 років за захист своєї батьківщини. А, ****, мертветчука за зраду України віддали до раші і все.
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20.06.2023 12:27 Відповісти
Ви пам'ятаєте хоч кого в обмін на мертветчука виміняли?
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20.06.2023 14:56 Відповісти
Скики років отримав мертветчук від українського суду - нічого. Пам'ятаю шо йоьго обміняли.
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20.06.2023 15:24 Відповісти
Мабуть був вирок суду. Потім Президент погоджує обмін. Наче така процедура.
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20.06.2023 16:03 Відповісти
Було слідство. Ніякого вироку суду немає. -https://interfax.com.ua/news/general/873936.html
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20.06.2023 17:11 Відповісти
Ось що кажуть обізнані люди.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 16.06.2023
Південний окружний військовий суд (ул. Мечникова, д. 75Б Ростов-на-Дону РФ, голова суду Ігор Ігорович Василенко) . При розгляді попереднього слухання , на прохання призначеного захисту, було оголошено, що на клопотання про юридичну присутність до установ юстиції України відповіді отримано не було.
А навіщо зеленій плісняві свідки того, як судять зданих в полон під гарантії
Найвеличнішого...
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20.06.2023 14:06 Відповісти
Усі пересралися в коментарях і ніхто не звернув увагу на останній абзац статті: "За інформацією об'єднаної пресслужби судів Ростовської області, Мурига нібито має подвійне громадянство - РФ та України."
Судячи з усього - вони його судили як власного громадянина! Якщо це правда - то це - "наука" любителям "многогражданія"
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20.06.2023 14:52 Відповісти
Наука это да. Только кацапы ******* дорого не возьмут
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20.06.2023 15:16 Відповісти
Усе може сказать лише текст вироку Там обов"язково про все це вказується в преамбулі Але я його не бачив , тому можу лише припустить подібний варіант!
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20.06.2023 16:24 Відповісти
не всегда есть выбор в смысле гражданства.
может он с рождения гражданин рф, не суди так сразу.
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20.06.2023 17:27 Відповісти
А я і не "суджу" його за це По-перше: це лише припущення По-друге - я вказував тут на подібну колізію вже давно - задовго до війни І пояснював про негативні наслідки "двугражданія" саме на таких прикладах
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20.06.2023 17:34 Відповісти
ну якщо він з народження громадянин рф, то як він отримав українське?
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21.06.2023 06:51 Відповісти
Когда обмен на Пашу-Мерседеса.
Украина должна вертеть кацапье по линии судилищ, так как у нас десятки тысяч предателей. Бойки, шуфричи, добкины и да, вилкулы. На всю эту шоблу можно всех выменять.
Надо это делать и пацанам весточку скинуть, чтоб знали шо это делается.
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20.06.2023 15:14 Відповісти
******.
Держись, воин! Может по обмену получится забрать. Пару москальских офицеров пожирнее - и согласятся обменять. вай нот.
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20.06.2023 15:18 Відповісти
Кацапи просто скажуть, що громадянин рф, а тому обміну чи видачі не підлягає. Таких ситуацій було вже чимало. Хоча за Законом у зносинах з Україною він вважається громадянином України
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20.06.2023 22:50 Відповісти
Виконали наказ Зеленского скласти зброю. Було обіцяно, що зразу передадуть Україні. Тепер Зельониє про це судилище ні пари з вуст. Повний мовчок і ігнор.
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20.06.2023 17:04 Відповісти
 
 