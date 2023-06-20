Заступника командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу в Росії засудили до 16 років колонії. ВIДЕО
Заступника командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу засудили до 16 років колонії у Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.
Так, південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винним Муригу в нібито "проходженні навчання терористичної діяльності та участі у незаконному збройному формуванні".
"За версією слідства, на початку 2015 року Мурига вступив до батальйону "Айдар" та пройшов там навчання. Він охороняв табори батальйону на різних територіях. Пізніше, як стверджувало джерело РИА "Новости", засуджений став заступником командира "Айдара" у Лисичанську. Він нібито брав участь у підриві мосту на окупованій Росією території Луганської області. Ці дії спричинили загибель людей, вважає слідство", - пише ASTRA
Російські ЗМІ стверджують, що він визнав свою провину в повному обсязі. За інформацією об'єднаної пресслужби судів Ростовської області, Мурига нібито має подвійне громадянство - РФ та України.
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Хтось Юлі вирвав язика,
Замовкли "лещенки", "гордони"
Давно не чуть Парасюка...
Сааакашвілі "сів на рифи",
Найєм закрив смердючий рот
"ЗЕбілом" збільшені тарифи
"Пісочить" лиш "порохобот"!
Мовчать "борці" і "правдоруби"
Мовчить "нарід", або "народ",
І тільки злісно щирить зуби
"ЗЕбілу" справжній патріот!"
пойдешь под украинскую гребенку.
батальйону "Айдар"(с)
В новині йдеться про бійця Айдару, а не Азову. Проте-для диванних "ікспердів"-Азовців не сдавали, а поранених навіть до останнього евакуйовували гелікоптерами, які орки збивали. Місто було оточено і дуже щільно обстрілювалося. Відбити його не було можливості, а у наших хлопців та дівчат закінчувалися набої, їжа та вода. Що було краще-погодитися з наказом здатися у полон з шансами на життя чи 100% загинути ? Якщо ти скажеш, що-останнє, то скажи це тим бійцям Азову, яких вдалося повернути в Україну по обмінах полонених.
1. Не видно до чого може кріпитися липучка.
2. Мо дитина подарувала, типу талісман.
3. Фотошоп.
4. Жарт. Вони ж не геть старі. Дивилися те саме, що і ми.
СМЕРТЬ РУССКИМ УНТЕРМЕНШАМ !
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 16.06.2023
Південний окружний військовий суд (ул. Мечникова, д. 75Б Ростов-на-Дону РФ, голова суду Ігор Ігорович Василенко) . При розгляді попереднього слухання , на прохання призначеного захисту, було оголошено, що на клопотання про юридичну присутність до установ юстиції України відповіді отримано не було.
А навіщо зеленій плісняві свідки того, як судять зданих в полон під гарантії
Найвеличнішого...
Судячи з усього - вони його судили як власного громадянина! Якщо це правда - то це - "наука" любителям "многогражданія"
может он с рождения гражданин рф, не суди так сразу.
Украина должна вертеть кацапье по линии судилищ, так как у нас десятки тысяч предателей. Бойки, шуфричи, добкины и да, вилкулы. На всю эту шоблу можно всех выменять.
Надо это делать и пацанам весточку скинуть, чтоб знали шо это делается.
Держись, воин! Может по обмену получится забрать. Пару москальских офицеров пожирнее - и согласятся обменять. вай нот.