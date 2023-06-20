Скандал у Львівському медичному: ректор Зіменковський радив студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже". ВIДЕО
Під час розподілу студентів Львівського національного медичного університету до інтернатури адміністрація закладу дозволила собі образливі та сексистські жарти й знущалася з прізвищ студентів.
Відео розподілу опублікували студенти в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скандальні висловлювання собі дозволив, як повідомляють студенти, ректор Борис Зіменковський.
От деякі з його висловлювань.
- Волкодав Софія Олександрівна... Ох і фамілія! ... З таким прізвищем - до дітей?
- Вона вийде заміж!
- Я жартую.
Далі про студентку, яка обрала своєю спеціалізацією хірургію:
- Жінка, а хоче різати... Сумне... Я би такої знати не хотів...
- А якби рибу фарширувала?
- Та, рибу! А якби мене заріже вночі?
Ще одній студентці на питання, що їй робити з розподілом, ректор порадив "повіситися".
Студентка Марія Грищук пише, що цьогоріч в університеті виникли організаційні проблеми з розподілом до інтернатури. Заклад вищої освіти не зміг вчасно домовитися з МОЗ, не визначив, скільки часу студенти мають на прийняття рішення, перемішав рейтингові списки студентів спеціальностей "медицина" та "педіатрія". Коли студенти під час розподілу намагалися задати адміністрації питання про ці непорозуміння, декан медичного факультету №2 Олександр Надрага примусово вимикав їм мікрофони, твердить Грищук.
Будь ласка, зачекайте...
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- Доктор сказав у морг, значить у морг. -
правий, але справа в тому, що не народ в нас обирає керівників, а система впарює йому потрібних собі осіб - десятиліттями промиваючи мізки розподіленим нею між своїми зомбоящиком, маніпулюючи скрізь, і "правильно" рахуючи голоси.
Допоки наш народ не усвідомить, що це і є нашою фундаментальною проблемою, нічого не зміниться. Але хто йому це пояснить, коли усе інформаційне поле належить мафії?
І судячи з інтонацій, автор дійсно по доброму жартує. З повною повагою до співрозмовника.
І правильно робить. Бо це гарний спосіб дізнатися про психічну зрілість студента.
Мабуть на посаду презЕдента націлився, той теж "жартував" то про українців, то про ЗСУ, то про Україну в Юрмалі.
І все так... з повагою.
Якщо мужик своїми жартами когось неумисно образив - вибачиться
На закуску лікарський анекдот: Відомому офтальмологу академіку Філатову виповнилось 70 років. Колеги вирішили прогнутись перед шефом і подарували йому картину, на якій було зображено людське око, а в ньому ювіляр. Іменинник подивився на картину, подякував, оцінив творчий задум і промовив:"Як добре, колеги, що я не проктолог" 😝😝😝😝😜🤪 Тож не піднімайте хвилю на лікарів і пам'ятайте,- вони перші вас зустрічають на цьому світі і, можливо, останні, хто вас проведе за обрій
Якщо Бог не дасть добро - жоден лікар тобі не допоможе.
А от лікарі вторинної ланки - ті таки так, якби кожен рік тебе оперувати.
А священник то таке... Транзистор. Чи то, перекладач.
Потрібно позбавлятися демонічного матеріального світогляду московитів
Щодо душі?.. Чи багато душ вилікували гундяєви та чапліни? Чи Паша-мерседес?
Сподіваюсь, що все ж таки розмовляю з розумною людиною, а не з релігійним фанатиком...
Що до душі , чи багато вилікували ? Так це ж має бути робота самої людини , а не тільки священника . Бо якщо міркувати таким чином - то лікарі взагалі нікого не можуть вилікувати - тому , що їхні пацієнти періодично знову хворіють.
На жаль ви взагалі не розбираєтесь і не відрізняєте , що таке релігія, духовність та атеїзм , щоб робити висновки. А чіпляння ярликів - це маніпуляції , слабкість віри і відсутність культури діалогу.
У Мон - «глибоко стурбовані …
Трохи тупуватий гумор, ні?
Ось, наприклад, моя улюблена виписка з реального діагнозу:
Прізвище: Сонечко.
Діагноз: Перелом променя
(променевої кістки).
А я думав, що скандал це підписані зеленим кодлом в Туреччині капітулянські домовленості з кацапами...
А ні!
Про це ні слова!
Зате ректор-жартівник це скандал!..
- в Україні давно вже працює неприродній відбір керів-ництва на усіх рівнях, від бригадира копачів траншей до президента..
нами керують дебіли, жлоби, родичі "корисних людей", хвойди, брехуни, сраколизи, ідіоти тупо з міцною печінкою...
ну а професійність, порядність та принциповість - то останні (навіть шкідливі для мафіозної Иліти) у переліку необхідних якостей посадовця-лідера на "жирній" посаді
"Діти із смішними прізвищами стають сильними особистостями" (с)
Але здавалося, що той совок вже давно у минулому, ан ні...
Але таке чмо треба опускати, причому разом із всією комісією. Відеозапис ведеться. Усіх і так вже розподілили. Хто гроші заніс, хто не заніс, вже відомо. Залишилось шоу для старого клоуна.