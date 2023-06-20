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Скандал у Львівському медичному: ректор Зіменковський радив студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже". ВIДЕО

Під час розподілу студентів Львівського національного медичного університету до інтернатури адміністрація закладу дозволила собі образливі та сексистські жарти й знущалася з прізвищ студентів.

Відео розподілу опублікували студенти в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скандальні висловлювання собі дозволив, як повідомляють студенти, ректор Борис Зіменковський.

От деякі з його висловлювань.

- Волкодав Софія Олександрівна... Ох і фамілія! ... З таким прізвищем - до дітей?

- Вона вийде заміж!

- Я жартую.

Читайте: Мовний скандал в ірпінському виші: викладачка відмовилася вести пари українською, її відсторонили на період службового розслідування, - Кремінь

Далі про студентку, яка обрала своєю спеціалізацією хірургію:

- Жінка, а хоче різати... Сумне... Я би такої знати не хотів...

- А якби рибу фарширувала?

- Та, рибу! А якби мене заріже вночі?

Ще одній студентці на питання, що їй робити з розподілом, ректор порадив "повіситися".

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Студентка Марія Грищук пише, що цьогоріч в університеті виникли організаційні проблеми з розподілом до інтернатури. Заклад вищої освіти не зміг вчасно домовитися з МОЗ, не визначив, скільки часу студенти мають на прийняття рішення, перемішав рейтингові списки студентів спеціальностей "медицина" та "педіатрія". Коли студенти під час розподілу намагалися задати адміністрації питання про ці непорозуміння, декан медичного факультету №2 Олександр Надрага примусово вимикав їм мікрофони, твердить Грищук.

Автор: 

виш (547) Львів (3079) хамство (21) студенти (436)


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Топ коментарі
+52
Чому бідні? Чому не в Європі? Ось відповідь на ці питання. Мало того, що у керівників погано з мораллю, так ще й IQ нижчий, ніж у студентів. Доки нарід обиратиме собі таких керівників, Україна займатиме це місце у Європі, яке і займає.
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20.06.2023 12:47
+28
Це місце куплене. Людиню в якої погано з моралю.
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20.06.2023 12:55
+27
його ніхто не обирав !!! він це місце купив ... у медичних ВУЗах корукціонер на корукціонері, корукціонером поганяє, зате потім "лікарі" виходять з цих ВУЗів дурні, як пробки !!! хось потім, в лікарні, на практиці ще щось може навчиться, а хтось буде калічити людей до пенсії ...
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20.06.2023 13:05
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та невже. по розуму не гірше безуглої
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20.06.2023 13:07 Відповісти
зажравшаяся скотиняка
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20.06.2023 14:00 Відповісти
пішло нхй, тварина кацапська. твоя думка нікому не цікава
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20.06.2023 15:44 Відповісти
львівські пі#ар і мудак.
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20.06.2023 12:45 Відповісти
- Сестра. Може в реанімацію ? -
- Доктор сказав у морг, значить у морг. -
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20.06.2023 12:47 Відповісти
Чому бідні? Чому не в Європі? Ось відповідь на ці питання. Мало того, що у керівників погано з мораллю, так ще й IQ нижчий, ніж у студентів. Доки нарід обиратиме собі таких керівників, Україна займатиме це місце у Європі, яке і займає.
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20.06.2023 12:47 Відповісти
Це місце куплене. Людиню в якої погано з моралю.
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20.06.2023 12:55 Відповісти
Нездатність купувати собі місця означає в нас профнепридатність.
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20.06.2023 13:08 Відповісти
його ніхто не обирав !!! він це місце купив ... у медичних ВУЗах корукціонер на корукціонері, корукціонером поганяє, зате потім "лікарі" виходять з цих ВУЗів дурні, як пробки !!! хось потім, в лікарні, на практиці ще щось може навчиться, а хтось буде калічити людей до пенсії ...
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20.06.2023 13:05 Відповісти
Так, і це скрізь - усі хлібні місця розподіляються в нас виключно між їх покупцями.
правий, але справа в тому, що не народ в нас обирає керівників, а система впарює йому потрібних собі осіб - десятиліттями промиваючи мізки розподіленим нею між своїми зомбоящиком, маніпулюючи скрізь, і "правильно" рахуючи голоси.

Допоки наш народ не усвідомить, що це і є нашою фундаментальною проблемою, нічого не зміниться. Але хто йому це пояснить, коли усе інформаційне поле належить мафії?
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20.06.2023 13:24 Відповісти
Раздувают из мухи слона. Чисто, попиариться. Или "обиженные".
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20.06.2023 13:18 Відповісти
Про вибори - 100%. Але про "мораль" - це ні про що, це поняття варто забути взагалі. IQ - має бути, але це ще не все. Кандидат на посаду має бути відповідальним і мати набір рис, які називаються емоційним інтелектом.
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20.06.2023 14:02 Відповісти
У Київі була така пульманолог й академі Авілова Ольга Матвіївна ... Куда тому ректору з його "фаршиованою рибою" до цієї світили . До неї на операції була черга на кілька років уперед ...
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20.06.2023 12:49 Відповісти
В нього така посада, що навіть Садовий може прибігати за позикою в готівці....
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20.06.2023 12:55 Відповісти
Доля в долі.
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20.06.2023 12:57 Відповісти
Особисто знаю чудових лікарів жінок, а жартувати с прізвища - рівень школяра першокласника.
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20.06.2023 12:57 Відповісти
Повністю згоден. Всі лікарі, з якими мене зводило життя, були і залишаються хорошими спеціалістами і порядними людьми. Деякі з них вже на жаль покійні. Можливо тому, що звертався до лікарів не з розкрученими іменами, а тих, у яких багата практика. Неук не буде ьагато практикувати з двох причин: 1. Немає достатньо знань 2. Немає достатньо пацієнтів.
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20.06.2023 14:52 Відповісти
Хе.Мені,інтерну, в 1995р. один зав.кафедрою казав,що жінка не може бути отоларингологом.Працюю до цих пір.
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20.06.2023 12:57 Відповісти
популяція поплавського ... Вже як метастаза....
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20.06.2023 12:59 Відповісти
У поплавського зовсім інші інтонації. Збочинсько-сексуальні. Поплавський не жартує а фліртує.
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20.06.2023 13:01 Відповісти
я мав на увазі метастази... слід: - просто виродок- просто риг- просто зе...
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Поплавський заднєпривідний...
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20.06.2023 14:04 Відповісти
Не схоже. Але можливо він просто багатогранна людина якій подобаються всі відтінки сірого
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21.06.2023 12:53 Відповісти
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23.06.2023 11:58 Відповісти
Дійсний зміст таких реплік залежить від інтонацій.

І судячи з інтонацій, автор дійсно по доброму жартує. З повною повагою до співрозмовника.

І правильно робить. Бо це гарний спосіб дізнатися про психічну зрілість студента.
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20.06.2023 13:00 Відповісти
Та невже аж "з повагою"?
Мабуть на посаду презЕдента націлився, той теж "жартував" то про українців, то про ЗСУ, то про Україну в Юрмалі.
І все так... з повагою.
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20.06.2023 13:08 Відповісти
А якогось більш пристойного і необразливого способу не існує?
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20.06.2023 13:10 Відповісти
Не існує апріорі образливих способів. Існують образливі люди.

Якщо мужик своїми жартами когось неумисно образив - вибачиться
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21.06.2023 12:55 Відповісти
Якщо вишем керує мужик, а не науковець, там явно щось негаразд.
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22.06.2023 20:30 Відповісти
ректор явно під кайфом... нюхнув, курнув, вштирився... і несе різну маячню під приводом жартів... така мерзенна особа не достойна бути ректором.
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20.06.2023 13:02 Відповісти
Мудило. Купило посаду і "жартує"...
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20.06.2023 13:02 Відповісти
Що, знову ущемленки рознюнялися від жартиків.
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20.06.2023 13:04 Відповісти
Якщо це жартики, то я японський льотчик
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Точно, дєд молоток, плювати хотів на всякі радужні прапорці і новомодні течії, та може пожартувати . Впевнений ,що він знає багато жінок ,що є прекрасними медиками.
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20.06.2023 13:13 Відповісти
тут на обличчя відношення геїв-пдрсів до ЖІНОК
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20.06.2023 13:13 Відповісти
Как отдельный вагон так пожалуйста, а как отдельную професию, так "я хочу как все". Тошнит от вашего двуличия.
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20.06.2023 13:17 Відповісти
Гумор медиків досить специфічне явище, тому тим, хто не знає цього середовища не варто бухтіти, як гівно на дріжджах, теж моралісти найшлися. Вони такі ж люди, як і представники інших професій, от тільки Боженька дав їм талан розбиратись та ремонтувати найскладніший механізм у Всесвіті,- людське тіло, яке, до речі зроблено "по образу і подобою Божому" і тому не квакайте на лікарів і пам'ятайте, всі ви рано чи пізно прибіжете до Лікаря, а він другий після Бога, який буде вирішувати, чи виписувати вам пропуск на прохідну через ворота святого Петра, чи ваша черга ще не настала🤔🧐😁
На закуску лікарський анекдот: Відомому офтальмологу академіку Філатову виповнилось 70 років. Колеги вирішили прогнутись перед шефом і подарували йому картину, на якій було зображено людське око, а в ньому ювіляр. Іменинник подивився на картину, подякував, оцінив творчий задум і промовив:"Як добре, колеги, що я не проктолог" 😝😝😝😝😜🤪 Тож не піднімайте хвилю на лікарів і пам'ятайте,- вони перші вас зустрічають на цьому світі і, можливо, останні, хто вас проведе за обрій
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20.06.2023 13:19 Відповісти
Другий після Бога - священник.
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Ото коли в тебе прихватить апендицит, чи зубік заболить, то з цим і побіжиш до священника,- він тобі і апендикс відмолить і канали в корінці в зубчика почистить та запломбує, угу, а ще краще до бабки, та тобі все оптом яйцем викачає, або відшепче, тільки потім до уролога з відірваним яйцем не приходь, тобі краще до попа, лошара
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20.06.2023 14:40 Відповісти
Московитське хамло з відповідним ніком.
Якщо Бог не дасть добро - жоден лікар тобі не допоможе.
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20.06.2023 15:10 Відповісти
лікар пацієнту-"Якщо маєте гроші,будемо лікувати, але якщо не маєте,тоді зверніться в морг"
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20.06.2023 15:51 Відповісти
Как-то поздравляю знакомого врача с днем мед.работника,пожелал удачи в работе, хороших пациентов и т.д.,он отвечает:"Мы друг друга поздравляем иначе,-чтобы бедные никогда не болели,а богатые никогда не выздоравлевали"...
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20.06.2023 22:00 Відповісти
Перш за все відомий парадокс: лікарі не зацікавлені щоби люди були здоровими. А далі з цього парадоксу йдуть наслідки...
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21.06.2023 04:13 Відповісти
реформа супрун трішки усунула цей парадокс - сімейному вигідно, аби я звертався якомога рідше. Інколи запрошує на огляд, призначила препарати (тиск, цукор) і все - пару років можна не являтися. Якщо правда і самому трохи старатися з дієтою чи нормованим навантаженням.
А от лікарі вторинної ланки - ті таки так, якби кожен рік тебе оперувати.
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21.06.2023 06:35 Відповісти
Другий після Бога - Лікар! Бо він приймає рішення, від яких залежить життя та смерть.
А священник то таке... Транзистор. Чи то, перекладач.
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20.06.2023 15:01 Відповісти
Життя і смерть - залежить не від лікаря, а від Бога. А лікар лише інструмент в руках його. А священик лікує душі людей, що важливіше плоті. І вже давно відомо, що якщо людина занепадає духом - їй і жодне лікування не допоможе.
Потрібно позбавлятися демонічного матеріального світогляду московитів
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20.06.2023 15:14 Відповісти
Якраз саме московіти ставлять своє життя у залежність від Б-га, і замість лікаря біжать у церкву чи по бабках (бо московське "православ'я - це такий конгломерат релігійного фанатизма з дрімучим язицтвом). А розумний українець перехреститься на капличку та й попрямує до доброго лікаря. Який, до речі, відрізняється від поганого тим, що разом з плоттю лікує і душу. І надає надію і оптімізм. Я таких лікарів знаю, мені пощастило!

Щодо душі?.. Чи багато душ вилікували гундяєви та чапліни? Чи Паша-мерседес?

Сподіваюсь, що все ж таки розмовляю з розумною людиною, а не з релігійним фанатиком...
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20.06.2023 22:41 Відповісти
Якби московити ставили своє життя в залежність від Бога - в них би не було б гундяєвих та путіних. Московське РПЦ - це яскравий приклад войовничого атеїзму під маскою релігії . Розумний українець , яки слідує всім заповідям та духовним принципам - з лікарем зустрічається хіба , що в церкві .
Що до душі , чи багато вилікували ? Так це ж має бути робота самої людини , а не тільки священника . Бо якщо міркувати таким чином - то лікарі взагалі нікого не можуть вилікувати - тому , що їхні пацієнти періодично знову хворіють.
На жаль ви взагалі не розбираєтесь і не відрізняєте , що таке релігія, духовність та атеїзм , щоб робити висновки. А чіпляння ярликів - це маніпуляції , слабкість віри і відсутність культури діалогу.
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20.06.2023 22:58 Відповісти
Багато слів, але беззмістовних!
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20.06.2023 13:23 Відповісти
Вочевидь замало мізків, щоб зрозуміти зміст, ти спробуй напружся, може щось і вийде, хоча навряд чи з тебе щось путнє вийде, хіба що виділиться 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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20.06.2023 14:44 Відповісти
А чому лиш тепер це помітили?Що в садку,в школі,на вулиці,в сім'ї,по тв ' якісь ліміти?Може були колись?(((
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20.06.2023 13:27 Відповісти
Оце - сексизм. А заборона виїзду і примусова мобілізація для чоловіків, залізничні вагони "лише для жінок" - то не сексизм!
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Ректор жирує з грошей студентів та інших «вдячних відвідувачів», а потім ще і казиться від своєї безкарності перед студентом!!
У Мон - «глибоко стурбовані …
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Якщо старому поцу вже 83, то все зрозуміло й без діагнозу... і не кайф тому причина, стан глибокого старечого маразму керує стариганом давно... І до коли це буде продовжуватись?? що маразматик може дати студентам, преподам, зав. кафедрами, доцентам, процентам..?? й Україні?
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20.06.2023 13:36 Відповісти
ну фіг його знає...може дах і поїхав, але ж в декого він з дитинства набік, хто зна де та межа? Але вік це достатня причина не накидати лайно на вентилятор. Натомість багатьох коментаторів це не стримує
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20.06.2023 13:40 Відповісти
в кого з дитинства дах протікає, надіюсь не стають ректорами.., може колись і був поважною людиною, людиною з науки, ніхто не буде проти, якщо дозволять читати йому лекції(якщо справиться)... але ректорство, то вже політична посада, не по-плечу дідугану, там такі маразматики, окрім шкоди, нічого позитивного не можуть принести.
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20.06.2023 13:48 Відповісти
ага...стають не ректорами а преЗедентами))) я не захищаю цього дурня але хочу зазначити що він таки старий та накиди про "зелень" виглядають тупо зважаючи на рік коли він став ректором
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20.06.2023 13:57 Відповісти
заговорити можна любу тему й проблему, перескакуючи в інше просо...
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20.06.2023 14:02 Відповісти
чорний гумор, скандалу не побачив
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20.06.2023 13:36 Відповісти
- Волкодав Софія Олександрівна... Ох і фамілія! ... З таким прізвищем - до дітей? (с)

Трохи тупуватий гумор, ні?
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20.06.2023 14:17 Відповісти
Оооо! То він прізвищ не бачив!!! Бо є такі! Навіть у моїй колекції.
Ось, наприклад, моя улюблена виписка з реального діагнозу:

Прізвище: Сонечко.
Діагноз: Перелом променя
(променевої кістки).
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20.06.2023 15:06 Відповісти
Ну не "Діткодав" же фамілія? А якщо "Волкодав", то дітей від вовків її предки вміли захистити.
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21.06.2023 04:25 Відповісти
Борис Семенович. Не важко здогадатись, хто він. А "фейс лиця" говорить сам за себе. Тому і буде ректором , доки не винесуть ногами вперед.
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20.06.2023 13:36 Відповісти
Нам не цікаві його заслуги, нам цікаво чому людина допускає такі жарти знаючи що навіть якщо вони безневинні але якщо всеж викличуть образу то відповіді від студенток він не отримає. Розумієш про що я?
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20.06.2023 13:49 Відповісти
мені байдуже щоб тобі, а не вам, цікаво а що ні, я нічого не писав про "заслуги", тож ти помилилась звернувшись до мене
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20.06.2023 13:55 Відповісти
А що ж ми мали прочитати про нього у Вікіпедії? Повторюю розглядається зміст даного відео а не скільки йому років і що він колись чи може і зараз робив чи робить. А дане відео вказує на те що він вважає себе в праві робити речі які є недопустимими. Знаючи що йому за це нічого не буде.
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20.06.2023 14:04 Відповісти
Ну, с юмором и тактом у него плоховато. Но, при чём тут сексизм?
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20.06.2023 13:48 Відповісти
Оце скандал так скандал!
А я думав, що скандал це підписані зеленим кодлом в Туреччині капітулянські домовленості з кацапами...
А ні!
Про це ні слова!
Зате ректор-жартівник це скандал!..
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20.06.2023 13:58 Відповісти
Я пам'ятаю, як мого одногрупника на захисті диплому спитали "Слюсар! Як думаєте, ваша жінка змінить прізвище??" На що він відповів. "Ну Вашу ж якось поміняла!"😁
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20.06.2023 14:14 Відповісти
увага!
- в Україні давно вже працює неприродній відбір керів-ництва на усіх рівнях, від бригадира копачів траншей до президента..
нами керують дебіли, жлоби, родичі "корисних людей", хвойди, брехуни, сраколизи, ідіоти тупо з міцною печінкою...
ну а професійність, порядність та принциповість - то останні (навіть шкідливі для мафіозної Иліти) у переліку необхідних якостей посадовця-лідера на "жирній" посаді
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20.06.2023 14:15 Відповісти
В Україні багато людей ображених на життя
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20.06.2023 14:31 Відповісти
В країні склалась нездорова тенденція - чим вища посада, тим тупіша персона її займає.
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20.06.2023 14:33 Відповісти
Старого поца ще й по Фройду можна діагностувати... чи то він в житті не наївся фаршированої риби, чи сприймає себе директором кулінарної бурси... в студентів-інтернів інші пріоритети...
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20.06.2023 14:37 Відповісти
Ну, може мені так повезло, але чим "цікавіше" прізвище у лікаря - тим крутіший спеціаліст і тим більша до нього черга як до фахівця.
"Діти із смішними прізвищами стають сильними особистостями" (с)
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20.06.2023 15:05 Відповісти
Закінчував виш 20 років тому і було те саме. Сприймалося це цілком нормально, як певні професійні деформації викладачів. Були й окремі винятки про яких ходили легенди серед студентів.
Але здавалося, що той совок вже давно у минулому, ан ні...
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20.06.2023 15:16 Відповісти
Мій тато хворів на гемангіобламтому ГМ, я робила опікунство,щоб мати змогу допомагати мамі. Це як раз було перед розподілом в інтернатурі. Тато помер швидше, тому опіконство вже не потрібно було. І я пам'ятаю,як це ржало з мене, що батько помер, що я лох, і тепер маю їхати на інтернатуру в інші області.
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20.06.2023 16:43 Відповісти
Немає тут ніякого скандалу.
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20.06.2023 15:34 Відповісти
Ну хоч вивчилась... А могли і запрошення на подання документів до вуза вислати так щоб поступаючий не встиг приїхати. Просто не дала на лапу кому треба
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20.06.2023 17:33 Відповісти
На жаль у молодшому віці ми всього боїмося, розуміємо, що краще промовчати...
Але таке чмо треба опускати, причому разом із всією комісією. Відеозапис ведеться. Усіх і так вже розподілили. Хто гроші заніс, хто не заніс, вже відомо. Залишилось шоу для старого клоуна.
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20.06.2023 20:10 Відповісти
За нарушение этических норм нужно наказать этого черта.
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20.06.2023 22:08 Відповісти
По їб.лу ректора в інтернеті видно, що то п.дар ще той. А фото з червоним бінарном на голові, то взагалі - чувак уявив себе майже Наполеоном чи кардиналом.
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20.06.2023 23:55 Відповісти
Судя по шуткам ректор з 95 го квартала на должность пришел
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21.06.2023 07:21 Відповісти
Біда, що поговорять і замнуть. А воно й далі смердітиме в своєму кабінеті і набиватиме кишені.
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21.06.2023 09:13 Відповісти
Від цих "жартів" ректора тхне вонючим совковим снобізмом.
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21.06.2023 16:10 Відповісти
 
 