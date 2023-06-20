Скандал у Львівському медичному: ректор Зіменковський радив студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже". ВIДЕО

Під час розподілу студентів Львівського національного медичного університету до інтернатури адміністрація закладу дозволила собі образливі та сексистські жарти й знущалася з прізвищ студентів.

Відео розподілу опублікували студенти в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скандальні висловлювання собі дозволив, як повідомляють студенти, ректор Борис Зіменковський.

От деякі з його висловлювань.

- Волкодав Софія Олександрівна... Ох і фамілія! ... З таким прізвищем - до дітей?

- Вона вийде заміж!

- Я жартую.

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Далі про студентку, яка обрала своєю спеціалізацією хірургію:

- Жінка, а хоче різати... Сумне... Я би такої знати не хотів...

- А якби рибу фарширувала?

- Та, рибу! А якби мене заріже вночі?

Ще одній студентці на питання, що їй робити з розподілом, ректор порадив "повіситися".

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Студентка Марія Грищук пише, що цьогоріч в університеті виникли організаційні проблеми з розподілом до інтернатури. Заклад вищої освіти не зміг вчасно домовитися з МОЗ, не визначив, скільки часу студенти мають на прийняття рішення, перемішав рейтингові списки студентів спеціальностей "медицина" та "педіатрія". Коли студенти під час розподілу намагалися задати адміністрації питання про ці непорозуміння, декан медичного факультету №2 Олександр Надрага примусово вимикав їм мікрофони, твердить Грищук.