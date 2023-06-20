З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання зі звукорежисером-телевізійником Іваном Шульгою, який боронив Україну від ворога з перших днів повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Попрощатися з Іваном прийшли рідні, друзі, побратими й колеги. Вони принесли живі квіти. І на колінах проводили воїна в останню путь.
Іванові Шульзі було 34 роки. Він став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, полишивши улюблену професію - звукорежисуру на телебаченні.
У Івана залишилися дружина та дев’ятирічний син.
Воїн спочиватиме на Алеї Герої Берковецького цвинтаря в Києві.
Автор фото та відео Олег Богачук
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+16 николай николаенко #464850
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