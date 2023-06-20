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З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання зі звукорежисером-телевізійником Іваном Шульгою, який боронив Україну від ворога з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Іваном прийшли рідні, друзі, побратими й колеги. Вони принесли живі квіти. І на колінах проводили воїна в останню путь.

Іванові Шульзі було 34 роки. Він став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, полишивши улюблену професію - звукорежисуру на телебаченні.

У Івана залишилися дружина та дев’ятирічний син.

Також дивіться: У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїн спочиватиме на Алеї Герої Берковецького цвинтаря в Києві.

Автор фото та відео Олег Богачук

З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 01
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 02
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 03
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 04
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 05
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 06
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 07
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 08
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 09
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 10
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 11
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 12
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 13
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 14
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 15
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 16
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 17
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 18
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 19
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 20
З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві 21

Автор: 

похорон (1289) втрати (4417) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+22
Низький уклін, Захиснику України та його Сім'ї !!!
Кари, московитам *****, страшної кари, за горе, яке вони принесли в Україну!!
Опозажопні у ВРУ! Начувайтеся…
Слава Україні! АРМІЯ ! МОВА ! ВІРА !
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20.06.2023 13:26
+16
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.06.2023 13:27
+16
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20.06.2023 13:32
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Правила форума Рада форумчан
Низький уклін, Захиснику України та його Сім'ї !!!
Кари, московитам *****, страшної кари, за горе, яке вони принесли в Україну!!
Опозажопні у ВРУ! Начувайтеся…
Слава Україні! АРМІЯ ! МОВА ! ВІРА !
показати весь коментар
20.06.2023 13:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.06.2023 13:27 Відповісти
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Світла памʼять нашому Герою 😪😪😪
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20.06.2023 13:41 Відповісти
душа болить!!! Сльози. Спочивай з миром, Герой! Стаю на коліна разом з усією Україною перед загиблим Воїном!.
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20.06.2023 13:48 Відповісти
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20.06.2023 13:54 Відповісти
Рідна Україна,ти втрачаєш найкращих синів.
Вічна пам'ять.
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20.06.2023 13:57 Відповісти
Почему только с некоторыми героями так прощаются? из за чего для некоторых идет больше чести?!
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20.06.2023 15:24 Відповісти
Vi4na Pam'yat' i Slava.
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20.06.2023 15:31 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Героям Слава !

Співчуття рідним.
Він повернувся на щиті...
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20.06.2023 16:22 Відповісти
 
 